ВЫБОР ЛІГА.net

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40-50 тыс. кв м - площадь нелегально работающих МАФов в Киеве
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Террористы из артиллерии обстреляли Водяное в Донецкой области 10:11
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