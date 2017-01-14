ВЫБОР ЛІГА.net

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$32 млн заработали туроператоры на зимних праздниках
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Геращенко: Боевики настаивают на немедленной амнистии 700 человек
Геращенко: Боевики настаивают на немедленной амнистии 700 человек
Террористы настаивают на немедленной передачи им около 700 человек в обмен на 50 украинских заложников, сказала вице-спикер ВР 17:25
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По данным Укравтопрома, за 2016 год в Украине было произведено 5264 автотранспортных средства
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НБУ монетизировал для ПриватБанка облигаций еще на 1,4 млрд грн
Объем монетизированных НБУ для ПриватБанка ОВГЗ превысил 27 млрд грн
   
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