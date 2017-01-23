ВЫБОР ЛІГА.net

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-
Константин Григоришин взял в партнеры президента московского ЦСКА
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Облачного провайдера ProZorro и Ощадбанка обвиняют в манипуляции с отчетностью
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Оптовые расценки операторов не будут превышать 3,2 евроцента за 1 мин. телефонного разговора и 1 евроцента за 1 SMS
Курс доллара на межбанке опустился ниже 27 гривень
В среду, 1 февраля, торги по доллару США открылись котировками 27,05/27,09, к закрытию котировки составили 26,95/26,99
16.03.2017 - 19.03.2017
-
вчера, 11:20
-
23.01.17, 17:42
-
23.01.17, 15:51
-
18:26
-
17:29
-
16:16
-
Лидер партии Национальный фронт, кандидат в президенты Франции
-
Министр иностранных дел Великобритании
-
И.о. министра здравоохранения Украины