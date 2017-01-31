ВЫБОР ЛІГА.net

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31.01.17, 11:200
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23.01.17, 17:42
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23.01.17, 15:51
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вчера, 21:09
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вчера, 17:42
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вчера, 16:38
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Вокруг президента США собрались персонажи, способные потрясти Америку
-
Дальность полета беспилотников - до 120 км
-
В соседней стране может оказаться каждый десятый трудоспособный украинец
-
Применение оружия для самообороны в Украине так и не урегулировано
-
Глава НБУ о войнах с олигархами, национализации Привата и дальнейших планах
-
-
-
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вчера 23:26
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Бытовые потребители использовали на 5% больше, промышленность - на 12% меньше
К закрытию межбанка доллар подорожал на 17 копеек
В пятницу, 3 февраля, торги по доллару США открылись котировками 26,96/27,00, к закрытию котировки составили 27,13/27,21
16.03.2017 - 19.03.2017
-
31.01.17, 11:20
-
23.01.17, 17:42
-
23.01.17, 15:51
-
вчера, 21:09
-
вчера, 17:42
-
вчера, 16:38
-
Министр обороны США
-
Глава представительства Евросоюза в Украине
-
Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции