ВЫБОР ЛІГА.net

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Небольшим предприятиям тоже можно сделать бизнес на госзакупках
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Сергей Гуриев об исследовании ЕБРР Transition Report 2016-2017.
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Передатчики радиоинтернета перестают работать. Причём здесь базовые станции
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Продажи зарубежных туров на Новый год и Рождество выросли на треть
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Джеймс Шерр: Украина не может быть подарком под чьей-либо елкой
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14.01.17, 16:270
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12.01.17, 13:34
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10.01.17, 20:26
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16:42
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16:28
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14:28
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Председатель правления ПАО Укрзализныця
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Народный депутат Украины VIII созыва
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Журналист
Спецтемы
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-
Небольшим предприятиям тоже можно сделать бизнес на госзакупках
-
Сергей Гуриев об исследовании ЕБРР Transition Report 2016-2017.
-
Передатчики радиоинтернета перестают работать. Причём здесь базовые станции
-
Продажи зарубежных туров на Новый год и Рождество выросли на треть
-
Джеймс Шерр: Украина не может быть подарком под чьей-либо елкой
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По данным Укравтопрома, за 2016 год в Украине было произведено 5264 автотранспортных средства
НБУ монетизировал для ПриватБанка облигаций еще на 1,4 млрд грн
Объем монетизированных НБУ для ПриватБанка ОВГЗ превысил 27 млрд грн
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20.01.2017 - 23.12.2017
20.01.2017 - 18.08.2017
20.01.2017 - 28.12.2017
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14.01.17, 22:55
-
14.01.17, 16:27
-
12.01.17, 13:34
-
10.01.17, 20:26
-
16:42
-
16:28
-
14:28
-
Председатель правления ПАО Укрзализныця
-
Народный депутат Украины VIII созыва
-
Журналист