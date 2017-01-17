ВЫБОР ЛІГА.net

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9500 квартир продано в Киеве в прошлом году
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Энергобезопасность Украины: Реформа ТЭК и российская проблема

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Лидеры популистов Европы собрали съезд для обсуждения развала ЕС
Лидеры популистов Европы собрали съезд для обсуждения развала ЕС
Лидеры популистов Германии, Франции, Италии и Нидерландов - Фрауке Петри, Марин Ле Пен, Маттео Сальвини и Герт Вилдерс - собрались обсудить развал ЕС вчера, 23:44
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Отдых с умом: события для интересных выходных 21 - 22 января
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Трамповская неопределенность: экономика вуду
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Игра на опережение: покупает ли Ашан сеть Караван
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Бизнес
Розничная торговля в Украине не восстановилась до уровня 2014-го
По сравнению с 2015 годом объем розницы в стране вырос на 4%, причем в самом 2015-м объемы упали на 19,8%
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ПриватБанк исключает возможность ареста своих счетов
Первый зампред правления Привата: претензии держателей евробондов не означают автоматического ареста счетов или активов банка
   
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04.02.2017
GRAPE Ukraine проведет конференцию Digital Brand Coupage
19.01.2017
Как владельцам бизнеса удвоить продажи с интернет-продвижением
20.01.2017 - 18.08.2017
С чего начать изучение английского
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