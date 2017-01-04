ВЫБОР ЛІГА.net

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40-50 тыс. кв м - площадь нелегально работающих МАФов в Киеве
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Штаб АТО: 27 обстрелов, двое раненых бойцов - карта боев, видео
Штаб АТО: 27 обстрелов, двое раненых бойцов - карта боев, видео
Боевики 27 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции в понедельник, 9 января 19:59
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К закрытию межбанка доллар подорожал на 73 копейки
   
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