ВЫБОР ЛІГА.net

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370 000 украинцев посетило Шарм-эль-Шейх в прошлом году
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Люстрация и коррупция в Украине

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Энергобезопасность Украины: Реформа ТЭК и российская проблема

Автомобильный рынок

Спецтемы
Штаб: Боевики обстреливают Авдеевку из танков и гранатометов
Штаб: Боевики обстреливают Авдеевку из танков и гранатометов
За день зафиксировано 40 обстрелов по всем направлениям. Один украинский военный ранен вчера, 19:05
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Губернатор Шарм-эль-Шейха: Больше всего на курорте украинцев
Халед Фуда о росте туристического потока из Украины, переговорах с Россией, вопросах безопасности и кредитах для местного бизнеса
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Финансы
К закрытию межбанка доллар подорожал на 17 копеек
В пятницу, 3 февраля, торги по доллару США открылись котировками 26,96/27,00, к закрытию котировки составили 27,13/27,21
   
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Ежегодное знаковое событие цифрового маркетинга UADIGITALS 2017
16.03.2017 - 19.03.2017
Новая коллекция знаний от "Высшей школы коммуникаций"
29.03.2017
Первая международная конференция ChatBot Conference UA 2017
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