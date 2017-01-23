ВЫБОР ЛІГА.net

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9500 квартир продано в Киеве в прошлом году
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В Украине почтили память героев Крут: фото, видео
В Украине почтили память героев Крут: фото, видео
Память героев Крут почтили в Киеве, Львове, Харькове, Николаеве, Краматорске, Одессе и других городах вчера, 20:10
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