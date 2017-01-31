ВЫБОР ЛІГА.net

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Люстрация и коррупция в Украине

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Энергобезопасность Украины: Реформа ТЭК и российская проблема

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Луценко сообщил подробности следствия по "схемам Курченко"
Луценко сообщил подробности следствия по схемам Курченко
Генпрокурор сообщил, что задержаны местные таможенники и автор "схемы Курченко" 02:11
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Антихакер из СБУ: Кибератаки на Украину стоят миллионы долларов
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В 2016 году потребление газа в Украине сократилось лишь на 2%
Бытовые потребители использовали на 5% больше, промышленность - на 12% меньше
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Финансы
К закрытию межбанка доллар подорожал на 17 копеек
В пятницу, 3 февраля, торги по доллару США открылись котировками 26,96/27,00, к закрытию котировки составили 27,13/27,21
   
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28.02.2017
Ежегодное знаковое событие цифрового маркетинга UADIGITALS 2017
16.03.2017 - 19.03.2017
Новая коллекция знаний от "Высшей школы коммуникаций"
29.03.2017
Первая международная конференция ChatBot Conference UA 2017
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