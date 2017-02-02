ВЫБОР ЛІГА.net

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02.02.17, 21:320
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Лилия Шевцова о "коллективном комплексе" России в отношении США
-
Нуриэль Рубини о том, почему животная радость корпораций США долго не продлится
-
Колонка Виталия Портникова
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Вокруг президента США собрались персонажи, способные потрясти Америку
-
Дальность полета беспилотников - до 120 км
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К закрытию межбанка доллар подорожал на 17 копеек
В пятницу, 3 февраля, торги по доллару США открылись котировками 26,96/27,00, к закрытию котировки составили 27,13/27,21
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16.03.2017 - 19.03.2017
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04.02.17, 15:30
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04.02.17, 14:44
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04.02.17, 10:24
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04.02.17, 20:48
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04.02.17, 15:40
-
04.02.17, 11:56
-
02.02.17, 21:32
-
02.02.17, 17:52
-
31.01.17, 11:20
-
21:49
-
17:00
-
вчера, 19:22
-
Министр обороны США
-
Лидер партии Национальный фронт, кандидат в президенты Франции
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Вице-президент США