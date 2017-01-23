ВЫБОР ЛІГА.net

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Энергобезопасность Украины: Реформа ТЭК и российская проблема

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Выборы во Франции: появилась альтернатива друзьям Путина
Выборы во Франции: появилась альтернатива друзьям Путина
Согласно последнему опросу, либеральный кандидат Эмманюэль Макрон, оттеснив Франсуа Фийона, может выйти во 2 тур выборов и бросить вызов Марин Ле Пен 19:39
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Евросоюз окончательно откажется от роуминга в июне 2017-го
Оптовые расценки операторов не будут превышать 3,2 евроцента за 1 мин. телефонного разговора и 1 евроцента за 1 SMS
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Финансы
Курс доллара на межбанке опустился ниже 27 гривень
В среду, 1 февраля, торги по доллару США открылись котировками 27,05/27,09, к закрытию котировки составили 26,95/26,99
   
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16.03.2017 - 19.03.2017
Новая коллекция знаний от "Высшей школы коммуникаций"
28.02.2017
Ежегодное знаковое событие цифрового маркетинга UADIGITALS 2017
29.03.2017
Первая международная конференция ChatBot Conference UA 2017
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