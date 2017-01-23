USD:  27.42  27.92   EUR:  29.13  29.97  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес
Все публикации
9500 квартир продано в Киеве в прошлом году
Блоги
Все блоги
Форумы
Все форумы
Досье
Все персоны
Спецтемы

Люстрация и коррупция в Украине

Война в Донбассе

Война в Сирии

Энергобезопасность Украины: Реформа ТЭК и российская проблема

Автомобильный рынок

Спецтемы
Расстрел в Днепре: убит предприниматель, ранены охранники
Расстрел в Днепре: убит предприниматель, ранены охранники
Ранее на бизнесмена уже нападали, поэтому последние два года он пользовался услугами охранников. Ранены двое телохранителей, в области - план Перехват 12:53
Все главные новости
Все публикации
Все новости

ВЫБОР ЛІГА.net

ВЫБОР ЛІГА.net

Самообразование
Демография и пенсионная система: сколько у нас времени на реформу
Мнение
Сон украинской экономики: почему чуда нет
Свой бизнес
В тесноте, да не в обиде: как вырастить локальный бизнес
﻿
Бизнес
Омелян рассказал, кто и как зарабатывает на Укрзализныце
Глава Мининфраструктуры заявил, что бизнес народного депутата Дубневича и его семьи "прочно связан с железной дорогой"
Весь бизнес
Финансы
ПриватБанк восстановил работу счетов корпорации Cargill
Работа счетов Cargill, находящихся на обслуживании в ПриватБанке, полностью восстановлена
   
Пресс-релизы
Все пресс-релизы
ПРЕСС-ЦЕНТР
Самообразование
06.04.2017 - 07.04.2017
Юбилейный Украинский форум маркетинг-директоров
16.02.2017
"У вас успешный бизнес. Что дальше?"
10.02.2017 - 11.02.2017
Успешный босс! Управление в любых условиях
Блоги
Все блоги
Форумы
Все форумы
Досье
Все персоны
 