Или программа МВФ, или мы будем меньше кушать

Бизнес-ассоциации Украины бьют в набат. Бизнес видит риски срыва сотрудничества с МВФ. И требует от властей Украины этого не допустить.

Национальный Банк повышает учетную ставку до 17,5% несмотря на снижение инфляции.

Казалось бы, две совсем не связанные новости. Но на самом деле они об одном и том же.

Почему Национальный Банк поднимает ставку - при том, что инфляция снижается и уже ниже 10%? Потому что боится срыва программы, которая чревата девальвацией и инфляцией. Как результат, ставку придется поднимать снова, удерживая страну от падения в пучину. Это единственный аргумент Центробанка. И он может лишь сгладить проблему, но не решить ее полностью. Как бы не старался НБУ, если не будет помощи МВФ, всем нам будет очень плохо. И риски срыва программы МВФ заставляют Центробанк проводить жесткую политику.

Именно этого и боится бизнес. Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, Союз украинских предпринимателей и даже НАБУ (Независимая ассоциация банков Украины, а не то, что вы подумали) боятся последствий срыва программы МВФ. Они опасаются, что наблюдаемая макроэкономическая стабильность, которая обеспечивает умеренный рост экономики и курсовую стабильность, станут жертвой предвыборного периода. Ближайшие выборы могут повлиять на политиков не хуже магнитных бурь и вспышек на солнце. Из-за этого они могут не выполнить обязательства Украины - и мы начнем падать.

При этом единственным спасением в этом падении будет снова-таки МВФ. Больше некому нам помогать. Но придем мы к нему уже потом, когда курс будет разительно отличаться, а оптимистические ожидания бизнеса и потребителей, которые сейчас фиксируют все опросы, останутся в далеком прошлым. И придется начинать все с начала.

И бизнес, и НБУ призывают власти взяться за ум. И делают это так, как могут. НБУ - поднимая ставку, посылая сигнал о серьезности проблем. Бизнес - используя публичность, стараясь говорить максимально громко.

Если случится новый виток кризиса, банкиры и бизнесмены пострадают, но смогут жить, почти не изменив образа жизни. Зато каждый новый виток инфляции будет ощутимо бить по самым бедным слоям населения.

НБУ понимает, что сорванная программа означает девальвацию и инфляцию, а значит, Центробанк не сможет выполнить свою основную функцию – обеспечение ценовой стабильности. Бизнес понимает, что сорванная программа приведет к убыткам. И, как результат, будут массовые увольнения и новые вереницы заробитчан в Польшу. Благо, там ждут с распростертыми объятиями. Ведь их экономика растет, и требует все больше рабочих рук. Которых там критически не хватает. Кстати, там растет экономика потому что в свое время Польша прошла через "шоковую терапию", выполнила программу реформ, провела структурные преобразования. Выполнила "домашнее задание". И теперь наш бизнес фактически требует от украинской власти того же самого.

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И бизнес и НБУ обладают информацией и достаточными интеллектуальными ресурсами, чтобы оценить риски. Чтобы понять, что будет, если парламент и правительство не выполнят свою "домашнюю работу". Да, бизнесу хотелось бы увидеть дешевые кредиты. Но они понадобятся только в том случае, если не будет девальвации и галопирующей инфляции. В противном случае смысла в кредитах нет. И бизнес, и НБУ говорят об этом каждый на своем языке. НБУ даже не исключает дальнейшего роста ставок. Каким этот рост может быть показывает пример Аргентины, где с начала года инфляция составила 30%, а учетная ставка взметнулась к 40%. Кстати, именно потому, что местный Центробанк проспал период роста ставки и вынужден был догонять. При этом часть начавшихся процессов уже необратимы.

К счастью, в Украине и НБУ, и бизнес уже ученые. И проактивная позиция бизнеса не может не радовать. Предприниматели и инвесторы в Украине все яснее понимают, что никто, кроме них самих, не сделает инвестиционный климат лучше. Но и бизнесу, и НБУ нужна помощь. Помощь общества, которое должно оказать давление на политиков. Не ради НБУ и бизнеса, который многие недолюбливают. Ради самих себя. Потому что если случится новый виток кризиса, банкиры и бизнесмены пострадают, но смогут жить дальше, почти не изменив своего образа жизни. Но каждый новый виток девальвации и инфляции больнее всего будет бить по самым бедным слоям населения. Заставляя их меньше кушать - в прямом смысле этого слова.

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