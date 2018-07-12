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Боты:
12.07.2018, 14:50

Или программа МВФ, или мы будем меньше кушать

Или программа МВФ, или мы будем меньше кушать
специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Перед выборами власть все более открыто пытается уклониться от реализации согласованной с МВФ программы реформ

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Бизнес-ассоциации Украины бьют в набат. Бизнес видит риски срыва сотрудничества с МВФ. И требует от властей Украины этого не допустить. 

Национальный Банк повышает учетную ставку до 17,5% несмотря на снижение инфляции.

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Казалось бы, две совсем не связанные новости. Но на самом деле они об одном и том же.

Почему Национальный Банк поднимает ставку - при том, что инфляция снижается и уже ниже 10%? Потому что боится срыва программы, которая чревата девальвацией и инфляцией. Как результат, ставку придется поднимать снова, удерживая страну от падения в пучину. Это единственный аргумент Центробанка. И он может лишь сгладить проблему, но не решить ее полностью. Как бы не старался НБУ, если не будет помощи МВФ, всем нам будет очень плохо. И риски срыва программы МВФ заставляют Центробанк проводить жесткую политику.

Именно этого и боится бизнес. Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, Союз украинских предпринимателей и даже НАБУ (Независимая ассоциация банков Украины, а не то, что вы подумали) боятся последствий срыва программы МВФ. Они опасаются, что наблюдаемая макроэкономическая стабильность, которая обеспечивает умеренный рост экономики и курсовую стабильность, станут жертвой предвыборного периода. Ближайшие выборы могут повлиять на политиков не хуже магнитных бурь и вспышек на солнце. Из-за этого они могут не выполнить обязательства Украины - и мы начнем падать.

При этом единственным спасением в этом падении будет снова-таки МВФ. Больше некому нам помогать. Но придем мы к нему уже потом, когда курс будет разительно отличаться, а оптимистические ожидания бизнеса и потребителей, которые сейчас фиксируют все опросы, останутся в далеком прошлым. И придется начинать все с начала.

И бизнес, и НБУ призывают власти взяться за ум. И делают это так, как могут. НБУ - поднимая ставку, посылая сигнал о серьезности проблем. Бизнес - используя публичность, стараясь говорить максимально громко.

Если случится новый виток кризиса, банкиры и бизнесмены пострадают, но смогут жить, почти не изменив образа жизни. Зато каждый новый виток инфляции будет ощутимо бить по самым бедным слоям населения.

НБУ понимает, что сорванная программа означает девальвацию и инфляцию, а значит, Центробанк не сможет выполнить свою основную функцию – обеспечение ценовой стабильности. Бизнес понимает, что сорванная программа приведет к убыткам. И, как результат, будут массовые увольнения и новые вереницы заробитчан в Польшу. Благо, там ждут с распростертыми объятиями. Ведь их экономика растет, и требует все больше рабочих рук. Которых там критически не хватает. Кстати, там растет экономика потому что в свое время Польша прошла через "шоковую терапию", выполнила программу реформ, провела структурные преобразования. Выполнила "домашнее задание". И теперь наш бизнес фактически требует от украинской власти того же самого.

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И бизнес и НБУ обладают информацией и достаточными интеллектуальными ресурсами, чтобы оценить риски. Чтобы понять, что будет, если парламент и правительство не выполнят свою "домашнюю работу". Да, бизнесу хотелось бы увидеть дешевые кредиты. Но они понадобятся только в том случае, если не будет девальвации и галопирующей инфляции. В противном случае смысла в кредитах нет. И бизнес, и НБУ говорят об этом каждый на своем языке. НБУ даже не исключает дальнейшего роста ставок. Каким этот рост может быть показывает пример Аргентины, где с начала года инфляция составила 30%, а учетная ставка взметнулась к 40%. Кстати, именно потому, что местный Центробанк проспал период роста ставки и вынужден был догонять. При этом часть начавшихся процессов уже необратимы.

К счастью, в Украине и НБУ, и бизнес уже ученые. И проактивная позиция бизнеса не может не радовать. Предприниматели и инвесторы в Украине все яснее понимают, что никто, кроме них самих, не сделает инвестиционный климат лучше. Но и бизнесу, и НБУ нужна помощь. Помощь общества, которое должно оказать давление на политиков. Не ради НБУ и бизнеса, который многие недолюбливают. Ради самих себя. Потому что если случится новый виток кризиса, банкиры и бизнесмены пострадают, но смогут жить дальше, почти не изменив своего образа жизни. Но каждый новый виток девальвации и инфляции больнее всего будет бить по самым бедным слоям населения. Заставляя их меньше кушать - в прямом смысле этого слова.

(Источник)

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Теги: международный валютный фонд, реформа экономики, Национальный банк Украины, состояние экономики
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