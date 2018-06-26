Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.06.2018, 17:52
ТОП-5 летних салатов. Рецепты салатов с фото

Простые и необычные рецепты летних салатов на каждый день, праздники или на пикник.

1/5

По-корейски – не только морковь. Рецепт салата из кабачков

Кабачки по-корейски

 

Основные ингредиенты – кабачки, морковь, болгарский перец.

Время приготовления – 20 минут.

Кроме основных ингредиентов, понадобятся чеснок, сахар, соль, специи, укроп, базилик.

Для двух порций понадобится: 200 гр кабачков, 50 гр моркови, 1 перец.

Кабачки и морковь очищаются от кожуры, нарезаются соломкой (на терке или доске). Сюда же добавляем нарезанный соломкой перец.

На доске мелко нарезаем укроп и базилик, а перец пропускаем через пресс до образования кашицы. Все это добавляем в салат.

Соль, сахар и корейские специи - по вкусу.

Заправляется салат растительным маслом (можно оливковым). Перемешиваем. Даем настояться 10-20 минут. Готово!

1 2 3
Отправить:
Распечатать:
Теги: салат, летние салаты, рецепты салатов, салаты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В США 200 человек отравились салатом: пять летальных случаев
Мир В США 200 человек отравились салатом: пять летальных случаев
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Стоп рутина. Как вести бизнес и не утонуть в бумажках
Идеи и Кейсы Стоп рутина. Как вести бизнес и не утонуть в бумажках
Идеи и Кейсы
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 