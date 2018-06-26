ТОП-5 летних салатов. Рецепты салатов с фото

По-корейски – не только морковь. Рецепт салата из кабачков

Простые и необычные рецепты летних салатов на каждый день, праздники или на пикник.

Кабачки по-корейски

Основные ингредиенты – кабачки, морковь, болгарский перец.

Время приготовления – 20 минут.

Кроме основных ингредиентов, понадобятся чеснок, сахар, соль, специи, укроп, базилик.

Для двух порций понадобится: 200 гр кабачков, 50 гр моркови, 1 перец.

Кабачки и морковь очищаются от кожуры, нарезаются соломкой (на терке или доске). Сюда же добавляем нарезанный соломкой перец.

На доске мелко нарезаем укроп и базилик, а перец пропускаем через пресс до образования кашицы. Все это добавляем в салат.

Соль, сахар и корейские специи - по вкусу.

Заправляется салат растительным маслом (можно оливковым). Перемешиваем. Даем настояться 10-20 минут. Готово!