Нападение с кислотой на чиновницу из Херсона: версии и подозрения

Коллеги и знакомые Екатерины Гандзюк говорят, что это месть за ее гражданскую позицию

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Сегодня утром в Херсоне неизвестный облил пока неустановленным химическим веществом и.о. управляющей делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. Сейчас женщина с ожогами 30% тела находится в тяжелом состоянии в реанимации. Кто такая Екатерина Гандзюк и каковы возможные мотивы нападения на нее – в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Первым о нападении на Гандзюк написал в Facebook журналист Сергей Никитенко. По его информации, женщину облили кислотой.

Полиция Херсонской области сообщила, что примерно в 08:30 Гандзюк вышла из подъезда своего дома. Из кустов появился неизвестный мужчина лет 20-25, который держал в руках емкость с жидкостью. Он плеснул этой жидкостью в лицо женщины и скрылся.

Позже правоохранители опубликовали запись камеры видеонаблюдения, на которой засветился предполагаемый подозреваемый, и попросили граждан помощи в его опознании.

В то же время появилась информация от врачей о состоянии потерпевшей. По их словам, ожоги у Гандзюк составляют 30% тела, она находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Однако от какого именно вещества пострадала чиновница, медики пока не знают, проводится экспертиза.

Херсонская полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 (Хулиганство) УК, что возмутило многих журналистов и знакомых Гандзюк, в том числе ее непосредственного начальника – мэра города Владимира Николаенко. На брифинге в горсовете он заявил о "системных нападениях на активистов в Херсоне", о том, что "полиция в очередной раз прячет голову в песок", и что он намерен обратиться к генпрокурору Юрию Луценко с просьбой передать расследование этого дела СБУ.

Стоит отметить, что госчиновницу Гандзюк называли "активисткой" и "общественным деятелем" также многие СМИ. При этом в качестве примера такой "активистской" деятельности они приводили тот факт, что Гандзюк "известна своей критикой херсонской полиции".

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Буквально через несколько часов после гневного выступления мэра Херсона на брифинге пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Луценко взял расследование нападения под личный контроль. Также она сообщила, что производство уже переквалифицировано на ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенные с целью запугивания потерпевшего) УК.

Корреспондент LIGA.net решил разузнать, какой именно общественной деятельностью занималась Гандзюк, из-за которой на нее могло быть совершено столь жестокое нападение.

Политолог Виктор Таран, который давно лично знает Гандзюк, в комментарии агентству сказал: "Когда мы говорим, что это общественная активистка, это несколько перекручено в принципе, потому что она работала руководителем аппарата горсовета". Но, вместе с тем, по словам Тарана, Гандзюк в прошлом возглавляла украинское движение в Херсонской области против российских агентов, и "русского мира". Этим она занималась еще с 2013 года.

"Она противодействовала "русской весне", - сказал Таран. Поэтому он и его коллеги считают, что это нападение является "противодействием русского мира". "Какие-либо другие версии нельзя отбрасывать, но я их расцениваю намного ниже", - отметил Таран.

Также политолог упомянул о "непростых отношениях" Гандзюк с местной полицией. Она, по словам Тарана, работала в аттестационной комиссии, которая проводила люстрацию в рядах МВД. "Она была среди тех, кто пытались вычистить полицию", - сказал Таран. Политолог сообщил, что Гандзюк обвиняла отдельных руководителей херсонской полиции во взяточничестве, в злоупотреблении властью.

Журналист Сергей Никитенко, который первым сообщил о нападении на чиновницу, в комментарии корреспонденту LIGA.net рассказал, что осенью Гандзюк в своем Facebook обвинила начальника местного управления защиты экономики "в том, что он присылает ходоков, требуя 3% от якобы разворованного херсонского бюджета". Полицейский подал на Гандзюк в суд, который впоследствии проиграл, сообщил Никитенко. По его словам, процесс закончился весной.

При этом и мэр Херсона, и журналист Никитенко говорят, что у Гандзюк есть своя версия того, кто и по каким мотивам совершил нападение, однако они отказываются сообщать какую-либо конкретную информацию.

С мэром и знакомыми Гандзюк не совсем согласна пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. По ее словам, следствие в первую очередь будет рассматривать в качестве возможного мотива преступления именно официальную деятельность Гандзюк, а именно на посту управляющего делами исполнительного комитета горсовета, а уже потом ее общественную позицию.

При этом на вопрос, что послужило основанием для переквалификации дела с хулиганства на телесное повреждение, совершенное с целью запугивания, Сарган ответила: "Причиненный здоровью человека ущерб сам по себе тянет более тяжелую квалификацию". По ее словам, к расследованию инцидента подключилась СБУ.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Касательно состояния пострадавшей, медики ожидают результатов экспертизы вещества, которым облили Гандзюк. Это поможет им выстроить более эффективную стратегию лечения.

Что же касается перспектив в наказании заказчиков и исполнителей этого преступления, то требование мэра выполнено – расследованием вместо херсонской полиции занялась СБУ, резонанс в обществе это событие вызвало достаточно большой, завтра под стенами МВД пройдет акция "Наказать зло", посвященная в том числе описанному инциденту, что позволяет осторожно надеяться на положительный результат.