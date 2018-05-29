Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.05.2018, 23:05

Последние слова Аркадия Бабченко: 8 цитат убитого журналиста

Последние слова Аркадия Бабченко: 8 цитат убитого журналиста - Фото
Аркадий Бабченко (фото - Fcebook)

"Это не бытовое убийство. Это уже точно. Это заказное убийство", - сказал LIGA.net высокопоставленный источник в МВД

Реклама
Реклама
Реклама

Сегодня вечером в Днепровском районе Киева на улице Никольско-Слободская неизвестные застрелили российского писателя и журналиста Аркадия Бабченко. Замгендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев в своем Facebook написал: стреляли в доме, в спину, увезли в больницу. В полиции позже уточнили – потерпевший умер в карете скорой.

"Это не бытовое убийство. Это уже точно. Это заказное убийство", - сказал LIGA.net высокопоставленный источник в МВД.

Читайте также
Отравление детей в Черкассах: подробности 08.05.2018Диагноз: массовый убийца 05.10.2017Ядерный рубикон: 30 лет спустя 26.04.2016

Бабченко – оппозиционер российских властей, в 2012-м против в РФ открыли дело за "призыв к массовым беспорядкам". В связи с неоднократными угрозами (как сам он заявлял) уехал из России: сначала жил в Чехии, потом в Израиле, а с 2017-го – в Украине. В своем Facebook он часто и остро высказывался против России-агрессора, россиян, "которые в своей стране просрали все", осуждал вторжение в Донбасс и аннексию Крыма. Кроме того, он собирал деньги на нужды ВСУ и медиков, работающих на передовой.

Далее – цитаты из последних постов Бабченко в соцсети о России, Украине и войне.

 - Вы говорите, что эти выборы нелегитимны, потому что не допущен Навальный. А если бы был допущен - всё, вы бы согласились с их легитимизацией? Нет у вас никакого ни Ганди, ни Манделы. Это не Украина не Россия. Это России еще до Украины, как ползком до Пекина.

Попытка строить из себя СМИ там, где СМИ не может быть в принципе, сегодня выглядит просто невероятно смешно. "Срочная новость! Путин официально стал Президентом!"...Мне кажется, самым популярным СМИ в нынешней России может стать по-настоящему честное СМИ, которое напишет одну единственную фразу: "В Мордоре сегодня ничерта не изменилось.

 - А знаете, что реально вызывает недоумение и вот прям раздражает до чесотки? Жители воюющей страны, обличающие израильскую военщину за события в Газе. Вот, казалось бы, у тебя пятый год под боком ровно такой же Хамас с ровно таким же скрепным духовным миром, вроде, все уже должно быть понятно. Неа. Ни хрена.

- Олег Сенцов голодает не за себя, а за освобождение всех заключенных, не забывайте об этом…Страшно. Сегодня девятый день голодовки.

- В Сверхдержавии в бараках мужик провалился в придомовой сортир на улице. Чувак с пивом зашел отлить, смотрит, в выгребной яме мужик мычит. Ну, подумаешь, в сортире кто-то тонет, эка невидаль. Отлил, развернулся, и дальше пошел бухать. Мужик утонул…Там реально вот так.

- Как же у них в заднице-то болит от самого факта, что человек может свободно трудиться, свободно зарабатывать и свободно распоряжаться своими деньгами. Они же только из кормушки хлебать умеют. Самостоятельно-то никто из них ни на что не способен.

- До тех пор, пока вы не выйдете с фотографиями десяти тысяч убитых вашей страной украинцев, все эти ваши "Бессмертные полки" - говно лицемерное.

Сегодня утром Бабченко написал свой последний пост:

- Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается.

В апреле Бабченко выступил с речью на Бродвее.

 

 

 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: убийство, журналист, аркадий бабченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Материалы по теме
Убийство журналиста Аркадия Бабченко: все новости, хроника
Проишествия Убийство журналиста Аркадия Бабченко: все новости, хроника
Убийство Бабченко: открыто дело, известны приметы подозреваемого
Проишествия Убийство Бабченко: открыто дело, известны приметы подозреваемого
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Услышать жизнь. При поддержке Медцентра АВРОРА
Здоровье Услышать жизнь. При поддержке Медцентра АВРОРА
Здоровье
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 