Ритуальная казнь. Убийство Бабченко в Киеве: подробности, версии

Линия фронта проходит через Киев. Куда ведут следы в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко и почему его могли убить именно сейчас

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В момент убийства российского журналиста Аркадия Бабченко во вторник вечером все руководство полиции и МВД, включая главу Нацполиции Сергея Князева, находилось на презентации новой книги Арсена Авакова о Майдане. Теперь им вместе предстоит найти и дать ответ на вопрос, кто убил Бабченко. Предыдущий тест они провалили: почти через три года после подрыва журналиста Павла Шеремета в автомобиле преступники не найдены и не наказаны.

Подробности убийства Бабченко, первые версии и детали с места событий - в обзоре LIGA.net.

Покушение: что известно сейчас

Аркадия Бабченко убили на улице Никольско-Слободская (Днепровский район) вчера около 21:00. "Стреляли в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", - написал на своей странице в Facebook Айдер Муждабаев - заместитель гендиректора телеканала ATR, на котором российский журналист вел еженедельную программу Prime: Бабченко.

В больницу Бабченко не довезли - он умер в карете скорой помощи.

Как рассказал LIGA.net спикер Нацполиции Ярослав Тракало, окровавленного журналиста обнаружила в квартире его супруга. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко предварительно сообщил, что выстрелов было несколько.

До конца непонятно, где именно произошло убийство: в квартире, и тогда Бабченко мог знать убийцу, или в подъезде. Близкий к Авакову депутат Антон Геращенко утверждает, что Бабченко пошел в магазин за хлебом, а убийца поджидал его на лестничной клетке. Когда Аркадий открывал дверь квартиры, убийца сделал несколько выстрелов ему в спину.

По данным Муждабаева, которые он озвучил со ссылкой на жену журналиста - Ольгу, он был убит уже внутри квартиры: то есть за ним следили, вошли следом в открытую дверь и расстреляли.

Подъезд дома, в котором убили Аркадия Бабченко (фото: Михаил Ткач/Facebook)

Тело Бабченко доставили в морг на Оранжерейной. Там же начали собираться журналисты, друзья. Но получить более подробную информацию не удалось. Подъезды к моргу перегородила машина патрульной полиции. Дежурный медэксперт морга рассказал LIGA.net, что скорая привезла тело с полностью заполненными сопроводительными документами, в том числе, со всеми паспортными данными Аркадия Бабченко. На документах протокола стоит метка "огнестрел". Очевидно, что это не самоубийство и не несчастный случай. Судмедэкспертиза, которая позволит определить калибр пуль, начнется не раньше утра среды. Для ее проведения необходимо получить постановление следственного судьи.

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Геращенко уже пообещал, что расследовать убийство будут лучшие следователи. Примерно то же самое силовики говорили и после убийства журналиста УП Павла Шеремета, которого почти три года назад подорвали в авто в центре столицы. Дело было на контроле у президента Порошенко, руководитель Нацполиции Князев показывал журналистам видеозаписи с возможными подозреваемыми. Но ни задержаний, ни подозрений, ни тем более приговора за этим не последовало.

Поэтому в первые часы после убийства Бабченко журналисты ряда украинских изданий самостоятельно занялись идентификацией камер наблюдения возле его дома. Водителей, которые в этот период времени проезжали рядом с местом преступления, они просят проверить регистраторы. «Мы хотим собрать максимум информации и не дать ей потеряться», - сказал LIGA.net один из инициаторов сбора видео, журналист Денис Бигус.

Журналисты LIGA.net обошли район. Даже в темноте видно, что камер установлено много, почти на всех подъездах, напротив - детский сад и супермаркеты. В АТБутверждают, что следователи заходили к ним за записями.

Первые версии: куда ведут следы

Друзья Бабченко и журналисты дежурили под его домом несколько часов. Полиция оцепила территорию и ограничивалась короткими комментариями: уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.

Версия с бытовым убийством не рассматривается. Как сообщил LIGA.net высокопоставленный чиновник в МВД, покушение было заказным.

В Службе безопасности Украины обещают, что вся информация будет в среду днем. "Служба работает, но никаких деталей. Все скажу завтра", - заявил LIGA.net глава СБУ Василий Грицак.

Ближе к полуночи появился фоторобот подозреваемого: разыскивается мужчина на вид 40-45 лет, ростом 175-180 см. Телосложение среднее. Седая борода. Подозреваемый был в джинсах, темно-синей бейсболке и джинсовой куртке.

Фоторобот подозреваемого (фото - Вячелав Аброськин/Facebook)

Пока в полиции озвучивают две версии убийства: профессиональная деятельность и гражданская полиция Бабченко.

Народный депутат Мустафа Найем не исключает, что убийство Бабченко, как и Шеремета, другие демонстративные взрывы и расстрелы направлены на создание хаоса. Для России такой террор был нормой еще задолго до того, как они пришли в Крым и Донбасс. "Фронт теперь уже в Киеве, на наших улицах, в наших домах", - считает он.

Но все версии так или иначе связаны с Россией. Как журналист в своем Facebook (порядка 200 тысяч подписчиков) и публикациях Бабченко часто и остро высказывался против России и россиян, "которые в своей стране просрали все". Осуждал вторжение в Донбасс и аннексию Крыма. Как активист - собирал деньги на нужды ВСУ и медиков, работающих на передовой, после эмиграции часто ездил по миру и на публичных встречах откровенно рассказывал о преступлениях режима Путина.

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Близкие знакомые Бабченко подтвердили LIGA.net, что он постоянно получал угрозы из Российской Федерации: "Ему все время угрожали. Так часто, что это перестало восприниматься серьезно".

Когда угрозы усилились, он уехал их России. Жил в Праге, в прошлом году перебрался в Киев - здесь предложили работу. Друзья уговаривали его вернуться в Чехию. "Он занимался публицистикой, которая вызывала резко негативную реакцию в России, - говорит Радио Свобода российский журналист Илья Барабанов. - К сожалению, Киев не самое безопасное место для русских политических мигрантов. За последние три года это третье убийство (после Шеремета и Вороненкова - ред)".

Он считает, что убийство Бабченко - месть и пресечение его деятельности как журналиста.

"Я уверен, что это заказ Путина. Достал его и тут... Как показала практика, если в РФ хотят, то достанут и в Англии. Новичок тому доказательство. Это звонок всем оппозиционерам которые критикуют власть в Кремле. Вас везде достанут и убьют. Вас пытаются запугать. Убивая ярких личностей и лидеров мнения», - написал в FB его знакомый Семен Кабакаев.

Интересная деталь, на которую обратили внимание украинские журналисты. Следственный комитет РФ объявил об открытии уголовного дела по факту убийства Бабченко всего через 30 минут после первой информации о том, что в Аркадия стреляли.

Многие знакомые Бабченко, не сговариваясь, называют его убийство ритуальным. И считают, что дату российские спецслужбы подобрали специально.

Почему сейчас

Сбить волну с МН17. Несколько дней назад следственная группа объявила свой вывод по сбитому в 2014 году над Донбассом пассажирскому лайнеру МН17. Ракета по Боингу была выпущена из зенитно-ракетного комплекса Бук 53-й бригады ПВО российской армии, доставленного на захваченную территорию Украины из Курска. Следователи, которым Россия последовательно врала о причинах катастрофы, отдельно подчеркнули: "JIT больше не желает обращаться исключительно к РФ за помощью в сборе информации". Путина призывают к ответу.

Убийство российского журналиста в Киеве может временно перекрыть информационную волну с Буком и следствием.

Подставить Авакова. В момент убийства Бабченко все руководство полиции и МВД, включая главу Нацполиции Князева, находилось на презентации книги Арсена Авакова о Майдане. На мероприятии в Арт-Причале также присутствовали премьер-министр Гройсман и секретарь СНБО Турчинов, экс-премьер Яценюк. Об убийстве стало известно, когда Аваков подписывал книги. Окружение министра полагает, что время для "показательного убийства Аркадия" было выбрано не случайно.

Закончить начатое на ЛЧ. Преступление могло быть совершено вдогонку финалу Лиги чемпионов в Киеве, написал в своем Facebook политолог Тарас Березовец. По его словам, у спецслужб была информация о готовящемся теракте в столице, который разрабатывала российская разведка. Но в силу готовности СБУ и Нацполиции либо в результате форс-мажора осуществить задуманное не удалось. Бабченко мог стать жертвой "случайного выбора из среды российской эмиграции в Украине", так как выбор цели должен был соответствовать нескольким требованиям: быть публичным и четко ассоциироваться с антипутинской оппозицией. То есть на его месте мог оказаться любой другой россиянин.

Подогнать под пост в соцсетях. За несколько часов до своей гибели Бабченко написал пост о том, как в этот же день в 2014 году генерал Кульчицкий отказался брать его на борт вертолета из-за перегруза. Два часа спустя вертушку сбили. Погибли 14 человек. "А мне повезло, - вспоминал в этом последнем посте Аркадий. - Второй день рождения, получается".

Тем же вечером его убили.

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