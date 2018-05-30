Тема дня. Аркадий, в студию. Зачем СБУ "убила" Бабченко

Спустя сутки после "расстрела" в спецслужбе заявили: это была спецоперация с целью поймать организатора в Украине и выйти на заказчика в Москве

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"Я, конечно, сейчас должен был бы принести глубокие соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать... Наоборот, хочу поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения. Аркадий, в студию", - неожиданно для всех глава СБУ Василий Грицак завершил свой отчет о расследовании вчерашнего резонансного убийства в Киеве. И так же неожиданно для всех, под шокированные возгласы журналистов, к трибуне СБУ вышел Аркадий Бабченко.

Почти сутки российский журналист считался убитым несколькими выстрелами в спину на пороге своей квартиры. Полиция озвучивала версии, в соцсетях распространили тысячи соболезнований и воспоминаний о Бабченко, к посольству России в Украине принесли его портреты, а Кремль даже призвал к ответу Украину и открыл уголовное дело. Как оказалось, это убийство было инсценировано.

Чего добивались СБУ и Бабченко и что вышло - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. О "ранении" Аркадия Бабченко на своей странице в сети Facebook сообщил один из руководителей телеканала ATR и друг Айдер Муждабаев. Как следует из его дальнейших интервью, он узнал об этом от его жены Ольги, которая находилась с ним в квартире (после "воскресения" журналиста Муждабаев взял паузу и ничего не комментирует).

В первом сообщении полиции по поводу резонансного преступления не было ни имен, ни фамилий. Позже спикеры полиции подтвердили СМИ, что погибший в Киеве - журналист Аркадий Бабченко, а на место происшествия выехал руководитель киевской полиции Андрей Крищенко. Но комментировали события они неохотно.

Тем временем в сети появилось фото, предположительно, Аркадия Бабченко (LIGA.net не публиковала его из этических соображений). На снимке мужчина лежит лицом вниз на входе в квартиру, в луже крови, на спине видны несколько входных отверстий от пуль. Некоторые пользователи соцсетей обратили внимание на два странных момента, связанных с этой фотографией. Первый - рядом с телом не было хлеба, за которым, по версии нардепа Антона Геращенко, выходил Бабченко. И второй: кто сделал снимок, если в квартире, в ванной комнате, находилась только его супруга.

Не было полной ясности с местом убийства: в разных сообщениях звучала то квартира, то лестничная площадка.

О третьей странности стало известно ближе к утру: еще перед "убийством" российского оппозиционера, около 5 утра во вторник, полиция зачем-то искала в его доме на улице Никольско-Слободская записи с камер видеонаблюдения.

К полуночи в НПУ объявили две наиболее вероятные версии преступления: профессиональная деятельность и гражданская позиция Бабченко. А на подозреваемого в убийстве был составлен фоторобот: высокий мужчина 40-45 лет с седой бородой.

Весь вечер и полночи журналисты LIGA.net пытались получить у силовиков дополнительную информацию о резонансном преступлении, которое стало темой обсуждения даже на Совбезе ООН (ее озвучил министр иностранных дел Павел Климкин). Но бесполезно. Facebook главы МВД Арсена Авакова непривычно молчал. Несмотря на международный резонанс, никаких комментариев не было и от президента Петра Порошенко. В МВД LIGA.net сообщили только, что убийство точно носит заказной характер, а глава СБУ Василий Грицак пообещал: "Все расскажу завтра".

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Сегодня на брифинге, спустя почти сутки с появления первого сообщения о смерти Бабченко, Грицак неожиданно для всех сообщил: журналист жив, а произошедшее было спецоперацией СБУ, Нацполиции и ГПУ. О проведении этой спецоперации знало очень ограниченное количество людей, в том числе и самые близкие.

"Сказали, что есть на меня заказ. Уже переданы деньги. Показали паспортные данные, фотографию, которая есть только в моем паспорте, и копия в паспортном столе. Стало понятно, что информация идет из России", - рассказал сам Бабченко во время брифинга. Принять участие в спецоперации ему предложили украинские спецслужбы.

О том, что на Бабченко поступил заказ, СБУ узнала два месяца назад и открыла уголовное дело. "Подгоняли (подготовку к убийству - ред.), видимо, хотели подогнать к финалу Лиги чемпионов. То, что это произошло вчера - просто так совпало", - сказал российский журналист. Он признался, что во время подготовки спецоперации старался меньше контактировать с другими людьми: уезжал с семьей из города и, на самом деле, не ломал ногу, о чем писал в Facebook.

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"Выполняя задание российских спецслужб, гражданин Г. предложил своему знакомому из числа бывших АТО-шников за денежное вознаграждение в $30 тыс ($15 тыс он дал в качестве задатка) осуществить теракт – убийство российского журналиста Аркадия Бабченко", - сообщил Грицак. Вместе с деньгами Г. передал досье на Бабченко, с данными о банковских счетах журналиста, персональными данными и информацией о членах его семьи.

Организатор, по данным СБУ, должен был также самостоятельно купить оружие и боеприпасы за российские деньги и заложить базы с оружием на территории центральной части Украины. Речь идет о 300 автоматах Калашникова, сотнях килограммов взрывчатки, патронах, боекомплектах для гранатомета и прочем.

После спецоперации Г. был уверен, что убийство состоялось, и планировал уехать из Украины в Россию через третью страну. Но не успел: несколько часов назад его задержали в Киеве. СБУ опубликовала видео задержания.

Сейчас проводятся обыски по месту его жительства. Исполнитель был составляющей спецоперации и проходит в деле как свидетель. "Исполнитель был взят под контроль и согласился сотрудничать, действуя по указаниям СБУ", - рассказали LIGA.net в СБУ.

По данным Службы безопасности, Бабченко был только одним из элементов операции спецслужб РФ. Всего планировали убить около 30 человек, и это планировалось как "пробное". Следствию известны имена некоторых из "списка" заказчиков из Москвы.

Сам Бабченко извинился за беспокойство, которое причинил друзьям и коллегам: "По-другому было просто нельзя".

"Половина дела сделана. Я свою работу выполнил. Я пока еще живой. Не дождутся", - добавил журналист. Позже в комментарии он отметил: "Не столь важно, что спасли мою жизнь. Важно, что предотвратили масштабный теракт".

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Международные организации и институции не оценили инсценировку СБУ и потребовали от украинских властей обосновать необходимость проведения такой спецоперации. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что осуждает "решение украинских правоохранителей распространить ложную информацию" о Бабченко. "Государство обязано предоставлять корректную информацию общественности", - написал в Twitter.

Глава аналитического Центра Байдена Майкл Карпентер высказал мнение, что эта спецоперация получит длительные последствия, которые коснутся доверия к СБУ. "Теперь люди будут сомневаться. К сожалению, в следующий раз, когда произойдет трагедия, и журналист или дисидент будет убит, каждый возьмет паузу и задумается, правдива ли эта новость", - сказал он в комментарии Голосу Америки.

Задержанному подозреваемому в организации убийства в течение трех суток суд изберет меру пресечения.

"Впереди - работа по раскрытию конкретного заказчика запланированного, но не осществленного убийства", - говорит генеральный прокурор Юрий Луценко. Будет, по его словам, и обращение к РФ, "шпионов и террористов которой уже множество раз обнаруживали в Украине". Дальше, если имя заказчика будет установлено, – суд. Однако кто это конкретно и получится ли его осудить, если он находится в России – очень большой вопрос.