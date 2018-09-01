Тема дня. Захарченко встретился с Кобзоном в кафе Сепар: детали

В оккупированном Донецке уничтожили главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко

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Во временно оккупированном Донецке в результате взрыва в кафе с красноречивым названием "Сепар" был уничтожен главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко. Тяжелые ранения получил еще один боевик - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев. Все подробности – в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. По данным российских СМИ, кафе, где произошел взрыв, расположено недалеко от "резиденции" бывшего главаря ДНР. Принадлежит оно якобы охранникам Захарченко. Поэтому весьма неудивительно, что в организации покушения боевики заподозрили одного их них, который оперативно покинул место происшествия.

Террористы утверждают, что по подозрению в убийстве задержали несколько "украинских диверсантов и связанных с ними лиц".

Некоторые росСМИ сообщают, что охранники Захарченко пригласили своего босса в кафе "Сепар", чтобы почтить память скончавшегося вчера российского артиста Иосифа Кобзона. Взрывчатка была заложена в светильнике.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Буквально через несколько часов после инцидента официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве террориста власть Украины.

"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", — заявила Захарова. Также она заявила, что "киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе".

В СБУ обвинили Россию. Украинская спецслужба считает уничтожение Захарченко "результатом междоусобных войн". Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов заявил, что рассматривается две версии - устранение вследствие внутренних разборок или ликвидация спецслужбами России.

Вслед за российским МИДом на инцидент отреагировал президент страны-агрессора Владимир Путин. Путин выразил "глубокие соболезнования" в связи с уничтожением главаря террористов, назвал его убийство "подлым" и заявил, что убийством Захарченко "поставить народ Донбасса на колени не получится".

В конце обращения, адресованного жителям оккупированного Донбасса, говорится: "Россия всегда будет с вами".

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Захарченко. По информации ведомства, кроме Тимофеева была еще ранена "неизвестная девушка". СМИ сообщают, что это руководитель молодежного крыла организации Оплот Донбасса Наталья Волкова. Она находится в стабильно тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что вместо Захарченко исполнять обязанности главаря террористов будет Дмитрий Трапезников.

Как говорится в "официальной" биографии Трапезникова, размещенной на сайте террористов, он родился в 1981 году в российском Краснодаре. Затем его семья переехала в Донецк. С 2001 по 2005 год он работал в футбольном клубе "Шахтер", президентом которого является украинский бизнесмен Ринат Ахметов. С 2010 по 2012 год работал заместителем председателя районного совета Петровского района Донецка. С 2005 по 2010 года, а также до начала конфликта в Донбассе Трапезников занимался бизнесом, а с 2014 года находился на разных административных должностях у боевиков ДНР.

В то же время появилась тревожная информация от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. По ее данным, в Донецке террористы массово задерживают на улицах людей. Аресты проходят по всему городу. Боевики перекрыли все въезды и выезды из города.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Уже сейчас боевики заявляют о якобы готовящемся наступлении украинской стороны, чем обосновывают приведение в боевую готовность своих сил.

Госпогранслужба Украині заявила, что усилила пограничные наряды на некоторых направлениях линии разграничения после убийства Захарченко. В штабе ООС говорят, что ситуация на линии соприкосновения и на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей полностью контролируема.

Очевидно, что Захарченко, как марионетка Кремля, был далек от принятия серьезных решений, однако это, скорее всего, не помешает России использовать убийство в качестве предлога для дальнейшей эскалации ситуации в Донбассе.