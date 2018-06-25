"Это власть виновата": баллада об уклонении от ответственности

Странно читать, что нападение шайки на цыганский табор - это как бы не совсем их собственная вина. Мол, власть - она ​​тоже несет ответственность. И что человеческую жизнь оборвала не только вполне конкретная рука с ножом, но и "равнодушие власти к проблеме захвата лесных участков под незаконные лагеря". Именно такую формулировку я увидела в фейсбуке.

Показательно, что "захват лесных участков под незаконную добычу бурштына" никого в нашей стране не поднимает на расправы. И "незаконный захват леса под вырубку вековых деревьев", тоже явно преступный, не желают останавливать даже жители села, которое каждый год смывает во время паводков после этой вырубки. Всем все нравится. Всех все устраивает.

"Власть должна", - говорят те самые люди, что работают в копанках и на лесозаготовках. Да и те, кто решил поиграть в народных мстителей и наказать несчастного рома за "непристойное этническое происхождение", сразу же сообразили, что это не они убили, а власть виновата.

Инфантилизм, господа, - тяжкий грех в современном мире. Нет ничего более отвратительного, чем человек, который утверждает, что зло бывает приемлемым, а как только наступает время ответить за сделанное, начинает лить слезы и притворяться невинной жертвой.

Знаем мы, откуда такая мода идет. Это не традиция наша такова, что бы там ни рассказывали наивным хуторянам патриоты из-за поребрика. Это совковая безответственность, которая многим милее традиционного украинского благородства.

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