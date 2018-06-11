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11.06.2018, 07:55

Живой! Как проходило журналистское расследование "дела Бабченко"

Живой! Как проходило журналистское расследование "дела Бабченко"
журналист

Сообщество журналистов еще до "воскрешения" Аркадия Бабченко получило информацию, которая ставила под сомнение официальные сообщения о его убийстве

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29 мая, вторник. В 21.45 в фейсбуке на странице у Айдера Муждабаева появилась запись о том, что в Аркадия Бабченко стреляли и что его увезли в больницу.

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Через пять минут пришла информация о том, что Бабченко умер в карете скорой помощи.

Практически сразу после этого в фейсбуке был создан общий чат для журналистов. Открыла его исполнительный директор телеканала HromadskeTV Екатерина Горчинская. Смысл инициативы заключался в том, чтобы максимально оперативно собрать все возможное видео с камер видеонаблюдения и найти свидетелей, которые в момент "убийства" (тогда без кавычек) могли что-то видеть или слышать. Помимо классической работы "в поле" нужно было также обработать карты с расположением близлежащих домов и разбить их на сегменты. Координаторы следили, чтоб журналисты не запутались и не пошли по второму кругу. Другие систематизировали уже собранные видеофайлы и сводили их в общий пригодный для анализа материал.

В поисках информации участвовали более двадцати журналистов из Радио Свобода (Проект "Схемы"), Радіо Свобода (українська редакція), Hromadske, Слідство.Інфо, Bigus.info, "Kyiv Post", "Украинской Правды", Громадського Радіо, "Новой газеты".

Все это время - чуть меньше суток - телефоны участников поисков горели в почти прямом смысле этого слова. Мы получали множество сообщений с нужными контактами, советами, версиями, предположениями о том, с кем можно поговорить, фотографиями видеокамер наружного наблюдения, адресами, с информацией о таксистах, которые проезжали в районе Никольско-Слободской с включенными видеорегистраторами - и десятки сообщений вроде "я не могу приехать прямо сейчас, но хочу помочь, что нужно делать?"

(Горчинская вспоминает, что видела подобное в 2014 году. После побега Виктора Януковича журналисты приехали в его резиденцию "Межигорье" и заметили плавающие в озере листы бумаги. После того, как стало ясно, что это финансовые документы Януковича, водолазы достали со дна около 200 папок. После этого появился проект YanukovychLeaks, в рамках которого десятки волонтеров и журналистов из самых разных изданий спасли и систематизировали все находки в единый информационный ресурс.)

Работа по поиску информации и свидетелей не прекращалась всю ночь и большую половину следующего дня. Одним из направлений была проверка сообщений официальных органов. Например, той же ночью в морге Лукьяновского кладбища на Оранжерейной медэксперт показал нам (но не разрешил сфотографировать) официальную выписку о принятии "тела". В ней были паспортные данные Аркадия и метка "огнестрел". Информация об этом сразу ушла в СМИ

После убийства Павла Шеремета в 2016 году и фильма "Хто вбив Павла?" многие вопросы журналистов к следствию так и остались без ответа. Работа 29 и 30 мая не была попыткой как-то помешать официальному расследованию или скомпрометировать сообщения следственных органов. У журналистов было только одно желание – разобраться, найти факты, докопаться до правды и сделать это максимально быстро. После публикации "фоторобота предполагаемого убийцы" кто-то из местных жителей написал, что в доме, где жил Аркадий Бабченко, недавно поселился человек, очень похожий на изображенного на рисунке. У местных жителей мы выяснили, что его зовут Сергей, что живет он на четвертом этаже и въехал в квартиру около 7 месяцев назад. Журналист Денис Бигус успел с ним пообщаться: "Он действительно невероятно похож. Вел себя абсолютно спокойно, сказал, что у него есть алиби, так как в момент якобы убийства он находился в другом месте".

Перед самым началом брифинга главы СБУ мы с коллегой Дмитрием Реплянчуком говорили с жительницей квариры на шестом этаже (на этом этаже и произошло "убийство"). Она рассказала, что ее дочь в 20:14 выходила из лифта и говорила по телефону, но ничего подозрительного не заметила. В этот момент в общем чате появилась информация, что по официальной версии в Бабченко стреляли за минуту до этого времени - в 20:13.

Успокоив распереживавшуюся от новости женщину, мы стали ее уговаривать дать номер телефона дочери или хотя бы возможность поговорить с ней, когда она вернется с работы. Уговоры были долгими, кажется, она дрогнула после отчаянной фразы: "Пожалуйста, помогите нам! Вы же понимаете, что мы не можем просто забить на убийство нашего коллеги?" До прихода возможной свидетельницы с работы было еще два часа, и чтобы их не терять, мы отправились в магазин "Фора", где Аркадий предположительно покупал то ли хлеб, то ли воду. В магазин мы шли уже во второй раз, потому что перед этим очень серьезный охранник со словами "не положено!" практически выставил нас за дверь. По дороге я отписывалась в чат: "Мы будем говорить с ней, дочерью в 19.00, с работы вернётся. По словам мамы ничего не слышала и не видела". 

В это время уже шел брифинг и Аркадий выходил к камерам. В следующем сообщении, сразу после отправки своего, я увидела короткое слово "Живой".

Скриншот чата

То, что происходило дальше, нет смысла рассказывать. Какое-то нездоровое ощущение абсолютной феерии, полного опустошения и непонятно откуда накатившее желание срочно поспать.

Если в СБУ просчитывали "защищенность" операции от журналистов, то эти рассчеты оказались очень точны: еще немного - и коллеги смогли бы сопоставить показания свидетелей с записями камер видеонаблюдения и обнаружить нестыковки и пробелы официальной версии. К счастью, после появления живого Бабченко на брифинге, это уже не имело значения.

Все коллеги, с кем я говорила в этот день и после, сказали в один голос, что не пожалели о проделанной работе. "Нет, я не считаю свою работу ненужной, а заваленные из-за расследования дедлайны – большой проблемой. Это было приятное ощущение happy-endа, которое очень редко бывает", - говорит Дима Реплянчук.

...Немного отдышавшись и бахнув очередную порцию успокоительного, я вернулась к подъезду дома, где произошло "убийство" (на этот раз уже в кавычках), и под ошалевшими взглядами уже знакомых соседей вытянула фотографию с черной лентой из груды букетов.

И, знаете, я давно не была так счастлива.

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Теги: Служба безопасности Украины, журналистское расследование, журналисты, аркадий бабченко
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