Почему Кабмин передумал ликвидировать дорожного монополиста

Ликвидация ГАК Автомобильные дороги Украины отменяется. Славомир Новак объясняет, почему содержание дорог не будут отдавать частным компаниям

Украинские дороги - лицо сегодняшней экономики, политики и жизни каждого гражданина нашей страны. Коррупция, нехватка профессионалов, неверные управленческие решения… Перечислять факторы, которые привели к украинскому "бездорожью" не только в дорожной отрасли, можно до бесконечности. Но если перестать предаваться унынию и скептицизму, то можно заметить, что в стране многое стало меняться. В стенах консервативных правительственных зданий появляются молодые специалисты, они политически незаангажированы и свободны от старых догм и мышления. Они хотят изменений, стремятся реформировать Украину в успешную, экономически независимую страну.

К сожалению, не все европейские реформы можно удачно и быстро воплотить в украинских реалиях. Для каждой страны необходимо придумывать особую инъекцию экономического возрождения, так как у каждого государства свой личный штамм "вируса упадка".

Примером подобного реформаторского недочета можно считать решение, принятое летом 2015 года Кабинетом министров, о ликвидации ГАК Автомобильные дороги Украины.

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Ремарка: ГАК Автомобильные дороги Украины - это не Укравтодор и не его филиал. Это компания, которая выполняет работы по содержанию и мелкому ремонту дорог, речь идет о дорожниках, которые непосредственно работают руками. Автомобильные дороги Украины имеют 24 дочерних предприятия (облавтодора) и 414 филиалов: райавтодоры, дорожные управления, дорожные участки. Хотя 100% акций компании принадлежит Укравтодору, Автомобильные дороги Украины наравне с другими подрядными компаниями участвуют в тендерах на обслуживание и ремонт дорог. Именно ГАК полностью обеспечивают проезд по дорогам общего пользования в зимний период: уборка снега, предотвращение и устранение обледенения проезжей части, безопасность движения на трассах зимой - это все их работа.

Вернемся к реформе. Главная цель идеи ликвидации заключалась в том, чтобы избавиться от дорожного гиганта как от монополиста: часть техники, людей и филиалов передать органам местной власти вместе с дорогами областного и районного значения (в рамках децентрализации управления дорогами) и приватизировать непрофильные дорожные активы, а возможно, и некоторые профильные. За этим стояла идея увеличить конкуренцию на рынке (ныне около 96% работ выполняет ГАК Автомобильные дороги Украины), повысить качество услуг и, возможно, снизить их стоимость. То есть, переформатировать площадку услуг эксплуатации в рынок здоровых экономических отношений.

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В чем же был просчет этой на первый взгляд идеальной идеи? Ответ прост: в реалиях. За последние 3-5 лет хроническое недофинансирование дорожной отрасли привело нас не только к катастрофическому состоянию дорог, но и к упадку всего украинского дорожного рынка. Если говорить простыми словами, то Автомобильным дорогам Украины сейчас не с кем конкурировать: больше половины дорожных компаний обанкротились, треть не имеют необходимого оборотного капитала, а те, кто еще живы, не готовы на 100% браться за содержание дорог.

Что касается "панацеи" иностранных компаний - тут также есть два не очень обнадеживающих фактора: нестабильность и невыгодность. Отсутствие устойчивой экономики тормозит желание иностранных подрядчиков работать на украинском рынке. А тех, кто привык или кто не боится работать в украинских реалиях, не очень-то интересует невыгодный подряд по содержанию дорог. Куда проще работать с дорогостоящими контрактами на капитальный ремонт, реконструкцию или строительство.

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Но и это не все. Децентрализация дорог пока так и не состоялась, хоть ее планировали завершить еще в 2015-м. Депутаты проголосовали за законопроект, меняющий систему управления автодорогами общего пользования (№0954) 17 ноября 2016-го, но с поправкой, что заработать он должен не раньше 2018 года. То есть, по факту облавтодоры некуда было передавать, а обслуживать 170 000 км дорог (если бы компанию все же упразднили) было бы некому. Несмотря на это, компания продолжала находиться в состоянии ликвидации, и это ее стремительно убивало: появились судебные иски, кредиторы начали делить имущество компании, многие дочерние предприятия оказались на грани банкротства, ситуация стала неконтролируемой.

В итоге спустя 1,5 года попыток ликвидации компании и изучения вопросов ее последствий специалисты команды реформаторов (Мининфраструктуры, Укравтодора и ГАКа) пришли к выводу (и я с ними согласен), что сегодня целесообразно остановить процесс ликвидации и вернуть компании возможность полноценно работать. Но при этом Автомобильные дороги Украины нужно реформировать: компания должна стать полностью прозрачной, подконтрольной (необходимо полностью исключить коррупционные риски), преуспевающей и конкурентоспособной.

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Конкретный план действий готов: наша команда разработала стратегию реформирования компании, которая включает в себя восстановление платежеспособности, инвестиции в развитие и удержание имущества от продажи и разворовывания. Также очень важно ввести тотальный контроль за использованием материалов, их ценой при закупке и т.д. Именно для контроля за деятельностью разветвленной структуры, а также для принятия взвешенных управленческих решений планируется внедрить систему электронного управления ERP. Она должна дополнить функции антикоррупции, которые появились благодаря работе в системе электронных закупок ProZorro.

Задачи, которые стоят перед компанией, - искоренение непрофессионализма, поднятие зарплат дорожников, обновление парка дорожной техники. Также необходимо привести в порядок все филиалы, повысить эффективность работы дочерних предприятий и многое другое. Мы ищем максимально экономичное решение этих задач.

Хочу поблагодарить правительство за принятое правильное решение. На мой взгляд, оно очень важное и станет одной из отправных точек реформирования и возрождения дорожной отрасли.

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Отмена ликвидации не перечеркивает главных идей реформы. Мы будем и дальше работать над созданием благоприятных условий для конкуренции государственных и частных подрядчиков. Благодаря дорожному фонду, я уверен, это станет возможно уже в 2018 году. И кто знает: может, благоприятные условия для конкуренции приведут к тому, что в некоторых областях появятся компании, которые действительно захотят заниматься эксплуатацией дорог и вытеснят государственного подрядчика? Или все случится совсем по-другому, и ГАК станет самым качественным, недорогим и успешным исполнителем дорожных работ.

Автор - глава Укравтодора Славомир Новак