Эксперт: До конца года НАПК не проверит ни одной декларации

(Откорректировано) Агентство до сих пор не внесло в порядок проверки е-деклараций многие принципиальные предложения

Национальное агентство по предотвращению коррупции не успеет до конца года проверить ни одной электронной декларации, так как до сих пор не смогло согласовать порядок их проверки.

Этот порядок должен дать четкий механизм, в соответствии с которым такая проверка будет проводится. Но, судя по тому, как в Агентстве сопротивляются всем попыткам сделать этот порядок по-настоящему четким и понятным, там вообще не хотят что бы то ни было проверять.

Первую версию порядка проверки, который НАПК утвердил 11 ноября , Минюст вернул с предложениями поправок , которые занимали 15 страниц, причем некоторые из поправок были очень существенными. По итогам их обсуждения коалиция "Декларации под контролем" также предложила целый ряд рекомендаций.

Но ни одну из ключевых поправок Агентство так в документ и не внесло.

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Во-первых, для проведения проверки не устанавливаются никакие сроки, вообще. Это значит, что каждая проверка может длиться годами, при этом нельзя будет даже проконтролировать, что и как проверяется.

Во-вторых, не установлена очередность проверок (напомню: в соответствии с законом полной проверке подлежат декларации всех лиц, которые занимают ответственные и особо ответственные должности - перечень таких должностей есть в примечении к статье 50). Заставить НАПК проверить конкретную декларацию будет все-таки возможно, если направить им запрос, но поскольку сроки для такой проверки не установлены (см. выше), то как они будут проводиться и когда дадут результат - неизвестно.

В-третьих, начало автоматического выявление коррупционных рисков средствами программного обеспечения поставлено в зависимость не от запуска аналитических программных модулей, а от утверждения НАПК правил логического и арифметического контроля. Поскольку программные модули еще не разработаны, если НАПК утвердит правила контроля и они вступят в силу, провести автоматическую проверку в соответствии с правилами будет технически невозможно, а это заблокирует и проведение полной проверки.

В-четвертых, про публикацию результатов проверки вообще ничего не сказано.

В-пятых, по-прежнему нет необходимых определений для всех терминов, которые используются в документе. Добавлено определение "недостоверных сведений", но что такое "точность оценки" задекларированных активов так и не определено, хотя на эту "точность оценки" есть ссылки во многих пунктах. Также не определен механизм выявления признаков незаконного обогащения. На незаконное обогащение начинают проверяться активы, превышающие примерно 600 тысяч гривень, но какие именно данные НАПК будет суммировать, чтобы определить, что эта сумма превышена - не сказано.

И это далеко не все примеры недоработок.

Свобода, которая была заложена для НАПК в законе "Про предотвращение коррупции", может сработать только в одном случае - если у НАП будет независимое и ответственное руководство. К сожалению, это не наш случай. Поэтому единственная возможность не допустить превращения Агентства в орган для расправы над политическими оппонентами - максимально жестко регламентировать его деятельность - в частности, через выверенный и отлаженный порядок проведения проверок деклараций.

Александра Дрик

Председатель совета Гражданского люстрационного комитета,

координатор коалиции "Декларации под контролем"



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