Джозеф Стиглиц: Плохие новости для американских работяг

Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц прогнозирует, какое влияние подходы Дональда Трампа окажут на состояние и перспективы экономики США

планы его администрации в отношении экономической политики

Как и Буш, Трамп стал республиканским президентом, который вступит в должность вопреки тому, что проиграл народное голосование, но благодаря тому, что провозгласил приверженность крайним решениям.

Если государственное стимулирование экономики будет проводиться через государственно-частное партнерство, ситуация будет развиваться по стандартному сценарию - правительство возьмет на себя все риски, а вся прибыль достанется хедж-фондам.

Трамп настаивает, что ФРС должна повысить процентные ставки. ФРС почти наверняка это осуществит - и Трамп вскоре очень пожалеет о том, что его желание сбылось.

Джозеф Стиглиц - лауреат Нобелевской премии по экономике,

профессор Колумбийского университета,

главный экономист Института Рузвельта



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Copyright: Project Syndicate , 2016