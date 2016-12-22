Джозеф Стиглиц: Плохие новости для американских работяг
22.12.2016 07:00
Джозеф Стиглиц
Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц прогнозирует, какое влияние подходы Дональда Трампа окажут на состояние и перспективы экономики США
По мере того, как избранный президент США Дональд Трамп заполняет вакансии в своем кабинете, все яснее становится его возможный курс и планы его администрации в отношении экономической политики.
Конечно, остается и значительная доля неопределенности. Как и во многих других областях, обещания и заявления Трампа в отношении экономической политики были противоречивыми. И хотя он обычно обвиняет во лжи своих оппонентов, многие из его собственных утверждений и обещаний в области экономики - и, по сути, его общее видение способов управления - выглядит вполне в духе принципа “грандиозной лжи”, на котором строилась пропаганда в нацистской Германии.
Трамп примет американскую экономику с определенной тенденцией к росту, с внушительным увеличением ВВП в третьем квартале на уровне 3,2% годового роста, и уровнем безработицы в ноябре 4,6%. В отличие от него, Барак Обама, вступая в должность президента США в 2009 году, унаследовал от Джорджа Буша экономику, которая погружалась в глубокую рецессию. Как и Буш, Трамп стал еще одним республиканским президентом, который вступит в должность вопреки тому, что проиграл народное голосование, но благодаря тому, что провозгласил свою приверженность крайним решениям.
Единственный способ, который будет доступен Трампу для выполнения его обещаний увеличить расходы на инфраструктуру и оборону, при этом значительно сократив налоги и снизив дефицит, можно описать как экономический вудуизм. Десятилетия бюджетных урезаний оставили мало места для дальнейших сокращений правительственных расходов: сегодня занятость в федеральных органах власти в процентном соотношении к населению гораздо ниже, чем была даже в эпоху малочисленного правительства правительства Рональда Рейгана около 30 лет назад.
Как и Буш, Трамп стал республиканским президентом, который вступит в должность вопреки тому, что проиграл народное голосование, но благодаря тому, что провозгласил приверженность крайним решениям.
При том, что посты в кабинете Трампа и места его советников получает все больше бывших военных, так что даже если Трамп сблизится с президентом России Владимиром Путиным и возглавит неформальный альянс диктаторов и сторонников авторитарной власти по всему миру, более чем вероятно, что США начнут тратить еще больше денег на вооружение, использовать которое не найдется повода из-за отсутствия реального противника. И если в области здравоохранения администрация Трампа расшатает хрупкое равновесие, которое стало основой реформы здравоохранения Барака Обамы (Obamacare), это приведет или к росту цен, или к ухудшению обслуживания больных - а скорее всего, произойдет и то, и другое.
Во время избирательной кампании Трамп пообещал занять жесткую позицию в отношении менеджеров, которые отдают на зарубежный аутсорсинг рабочие места американцев. Сейчас он приводит в качестве доказательства того, что его подход работает, пример производителя кондиционеров Carrier, который сохранит около 800 рабочих мест в моем родном штате Индиана. При этом он умалчивает, что для местных налогоплательщиков инициатива Carrier будет стоить 7 миллионов долларов и позволяет компании сохранить 1300 рабочих мест в Мексике. Такая промышленная или экономическая политика бессмысленна, и она ничего не даст для повышения зарплат или создания новых хороших рабочих мест в США. Зато она впрямую приглашает руководителей компаний к вымогательству у правительства подачек из бюджета.
Аналогичным образом, увеличение расходов на инфраструктуру, скорее всего, будет осуществляться за счет налоговых кредитов, которые помогут хедж-фондам, но не оздоровлению баланса американской экономики: длинный список примеров таких программ показывает, что они просто невыгодны. Их цена для общества оказывается особенно высока в эпоху, когда правительство может брать кредиты с процентной ставкой, близкой к нулевой. Если это будет оформлено как обычное для нашего времени государственно-частное партнерство, правительство возьмет на себя все риски, а всю прибыль хедж-фонды возьмут себе.
Дебаты, которые бурлили всего восемь лет назад о строительстве инфраструктуры "под ключ", сегодня, кажется, прочно забыты. Если Трамп встанет на путь финансирования строительства инфраструктурных объектов "под ключ", долгосрочное воздействие этих мер на рост экономики будет минимальным; если же он выберет поддержку строительства инфраструктуры, отвечающей требованиям момента, минимальным будет влияние на краткосрочную перспективу. Стимулирование отложенных доходов, если не управлять им крайне осторожно, тоже может стать причиной проблем.
Если государственное стимулирование экономики будет проводиться через государственно-частное партнерство, ситуация будет развиваться по стандартному сценарию - правительство возьмет на себя все риски, а вся прибыль достанется хедж-фондам.
Если Трамп выберет на должность министра финансов США ветерана Goldman Sachs и хедж-фондов Стивена Мнучина (как, впрочем, и любого другого его коллегу), правительство сможет воспользоваться его большим опытом по части уклонения от уплаты налогов, но не в построении тщательно продуманной системы налогообложения. “Хорошая” новость заключается в том, что налоговая реформа все равно была неизбежна, и, вероятно, будет так или иначе проводиться спикером Палаты представителей Полом Райаном и его командой, которая предлагает состоятельным американцам менее прогрессивную и более дружественную для их денег налоговую систему, о которой республиканцы уже давно мечтают. После отмены налога на наследство республиканцы, наконец, вплотную приблизились бы к воплощению их давней мечты о создании системы династической плутократии, которая решительно отличается от системы "максимального равенства возможностей”, которое когда-то было их главным лозунгом.
Значительное сокращение налогов при увеличении расходов неизбежно приведет к росту дефицита бюджета. Попытка согласовать это обстоятельство с обещанием Трампа уменьшить дефицит, вероятно, повлечет за собой возвращение к эпохе "магического мышления" Рейгана и уверениям, что несмотря на провал всех предыдущих попыток реализовать такой подход, именно на этот раз все получится как задумано и стимул для экономики, вызванный снижением налогов для богатых, окажется настолько велик, что общий объем налоговых поступлений вырастет.
Такое развитие сюжета совсем не понравится рассерженным и дезориентировнным предвыборной риторикой Трампа его избирателям из Ржавого Пояса. Разбалансировка бюджетной политики вынудит ФРС США быстрее привести к норме процентные ставки. Некоторых, учитывая низкий уровень безработицы, озаботит усиление инфляции; другие будут жаловаться, что длительный период сверхнизких процентных ставок расстроил рынок капитала; а кое-кто начнет “пополнять боезапас” впрок, чтобы иметь резерв на тот случай, если ФРС снова понизит процентные ставки и экономика замедлится снова.
Трамп настаивает, что ФРС должна повысить процентные ставки. ФРС, которая уже сделала первый шаг на пути к их нормализации в начале декабря, почти наверняка это осуществит - и Трамп вскоре очень пожалеет о том, что его желание сбылось. Высока вероятность того, что сокращение денежной массы перевесит фискальный стимул и начнет сдерживать порожденный политикой предыдущей администрации рост экономики. Повышение процентных ставок снизит занятость в строительстве и увеличит стоимость доллара, а это приведет к увеличению торгового дефицита и сокращению числа рабочих мест на производствах - то есть, даст прямо противоположный эффект, чем тот, на который рассчитывает Трамп. В то же время, его налоговая политика мало что даст для среднего класса и рабочих семей - и даже эта небольшая польза будет более чем компенсирована ухудшениями в здравоохранении, образовании и социальных программах.
Трамп настаивает, что ФРС должна повысить процентные ставки. ФРС почти наверняка это осуществит - и Трамп вскоре очень пожалеет о том, что его желание сбылось.
Если Трамп начнет торговую войну - скажем, сдержит обещание ввести 45% тариф на импорт из Китая и построить стену на границе с Мексикой - экономический эффект будет еще более тяжелым. Кабинет миллиардеров Трампа и в этом случае сможет покупать женам сумки Gucci, да и браслеты за 10 тысяч долларов для Иванки Трамп не слишком подорожают, но стоимость жизни для обычных американцев серьезно возрастет, а без доступа к дешевой рабочей силе из Мексики и других мест бизнес будет создавать значительно меньше рабочих мест.
Однако какое-то количество новых рабочих мест все-таки будет создано в элитных магазинах для лоббистов вдоль Кей-стрит в Вашингтоне, округ Колумбия, поскольку Трамп неизбежно добавит тины в болото, которое он обещает осушить. При нем болото американской законодательной коррупции вполне может достигнуть глубин, невиданных со времен администрации президента Гардинга в 1920-е годы.
Если серьезно, проблеск в тучах, которые сегодня накрывают США и остальной мир, пока не просматривается. Состав новой администрации не обещает ничего оптимистического не только для экономики США и американских работяг, и он может оказаться не менее разрушителен в части сдерживания климатических изменений, соблюдении прав человека, обеспечении свободы средств массовой информации, а также мира и безопасности.
Джозеф Стиглиц - лауреат Нобелевской премии по экономике,
профессор Колумбийского университета,
главный экономист Института Рузвельта
Copyright: Project Syndicate, 2016
профессор Колумбийского университета,
главный экономист Института Рузвельта
Copyright: Project Syndicate, 2016
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