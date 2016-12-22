Проблема выбора: как поднять экономику Украины

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов о том, как перезапустить экономику

ЛІГА.net выбрала самое интересное из его выступления.

Что не так?

Говорить об экономическом росте в Украине приятно, но очень сложно. Нет простого рецепта, как его ускорить. После Революции достоинства сложился довольно четкий консенсус по многим направлениям: свободе слова, принципам внешней политики, обороноспособности. Но, к сожалению, консенсус относительно экономики вообще, экономического роста Украины и роли государства так и не сложился. Очень просто списать все проблемы на коррупцию, отсутствие политической воли и другие недостатки, которые у нас принято перечислять. Да, все эти проблемы существуют. Кроме этого, есть еще и непонимание рядовых граждан и стейкхолдеров абсолютно всех уровней. Что же нам сделать, чтобы ускорить экономический рост Украины? Есть вещи, которые уже набили всем оскомину. Мы можем долго говорить о приватизации и рынке земли. Но эти вопросы сейчас не самые актуальные.

О популистском рецепте экономического роста

Очень сложно предложить людям целостную и понятную альтернативу экономического роста. У популистов эта альтернатива есть - напечатать побольше денег, выдать бизнесу дешевые кредиты (желательно тем, кто контролирует основную часть занятости), создать побольше льгот. Это шаги, стоимость которых нелегко рассчитать и понять. Такую концепцию роста можно условно назвать "индустриальными парками". Сколько они стоят - непонятно. Но каждое созданное рабочее место в нем можно пиарить целый год, как следствие гениальной экономической политики.



Факторы экономического роста

На самом деле, нет простого и легкого ответа, как перезапустить экономику Украины. Классические факторы экономического роста в любой теории одинаковые: труд, инвестиции, технологический прогресс и чистый экспорт. Довольно очевидно, какие из этих факторов могут сработать в Украине. Объемы труда вряд ли смогут вырасти в ближайшее время: население в стране не увеличивается. У нас нет большого количества сельских жителей, которые готовы приезжать в города и, как жители Китая, работать по 12-14 часов в сутки за ложку риса.



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Технологический прогресс в Украине возможен. Но мы же все понимаем, что в ближайшие два года его не стоит ожидать. С экспортом все намного проще. Любое действие, которое помогает наращивать украинский экспорт и заводить в страну валюту, крайне положительно. Это и реализация экспортной стратегии Украины, которую мы нарабатываем, и действия, связанные с подписанием соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом и другими странами, снижение технических барьеров для торговли, реализация соглашения GPA в рамках Всемирной торговой организации. Эти действия открывают перед Украиной большие возможности.





Фото - facebook.com/KyivSchoolOfEconomics

Об инвестициях

С инвестициями ситуация чуть сложнее. Мы много концентрируемся на капитальных вложениях государства. Все проекты в Украине, которые принято перечислять среди достижений (система публичных госзакупок ProZorro, E-data, новые модели корпоративного управления для государственных компаний), так или иначе вписываются в эту модель. Налоги - один из основных источников госинвестиций. Главная задача государства - научиться рационально распределять эти средства. Нужно не проедать их, а вкладывать в эффективные проекты. Это будет достаточно мощным вкладом в экономическое развитие Украины. Эффект не заставит себя ждать: снижение налогов, рост инвестиций в бизнес, увеличение социальных стандартов и потребления, более эффективные государственные расходы (строительство дорог, больниц). Это один из потенциальных источников для ускорения экономического роста.



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Второе - это привлечение инвестиций. Есть два источника. Из электронных деклараций о доходах и расходах чиновников мы знаем, что много финансовых средств находится внутри страны. Что нужно сделать, чтобы извлечь их из-под матрасов и запустить в экономику? Есть несколько путей. Во-первых, это вопрос доверия, легализации и нулевой декларации. Это потенциально простой, но мощный элемент привлечь в банковскую систему или другие элементы инвестирования огромные скрытые сбережения. Во-вторых, создание элементов инвестирования. Мы понимаем, что многие люди держат свои средства в сейфах или в "банках Чауса". Не только из-за того, что это какие-то коррупционные доходы и их хочется скрыть. А потому, что других доступных инструментов, кроме банковских депозитов, с которыми тоже специфическая ситуация, не существует. Создание любых таких инструментов - это макроэкономический мощный фактор, который может запустить экономический рост.

Мы все надеемся, что украинская экономика все-таки уже достигла дна. Но важно не забывать, что в Украине существует очень мощная теневая экономика, которая держит нас на плаву. За счет нее у нас в этом году увеличились продажи автомобилей, бытовой техники и недвижимости.

Об увеличении экспорта

На данный момент мы должны делать все, чтобы наращивать украинский экспорт: улучшать бизнес-климат и привлекать внешние инвестиции, продолжать борьбу с коррупцией, эффективнее использовать государственные финансовые ресурсы. Это положительная и достаточно реалистичная повестка дня на 2017 год.



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