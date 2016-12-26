Правила гигиены. Прокладка как движущая сила коалиции

Евгений Головатюк о том, сколько стоит коалиция и как принимаются парламентские решения

На прошлой неделе состоялось итоговое заседание Верховной Рады в этом году. В последние дни депутаты потрудились на славу - приняли бюджет, пролоббировали свой бизнес, пролоббировали чужой бизнес, подрались, повысили налоги, обсудили Онищенко, Савченко, Трампа. Так и должно было быть: на носу Новый год, нужно еще успеть купить подарки, слетать в теплые края и написать о реформах в Фейсбук.

За уходящий год Рада приняла более 150 законов. Это почти столько же, сколько в стабильном 2013-м. Хотя еще весной, после отставки Арсения Яценюка, мало кто верил, что коалицию удастся сохранить, а парламент будет результативно голосовать. Но коалиция есть, и это, ни много ни мало, свершившееся чудо, происхождение которого уже сейчас можно объяснить одним простым словом - "прокладка".

Естественно, речь не о гигиеническом средстве. Прокладка - это устоявшийся мэм, атрибут коррупции, термин, который обозначает все явления, характеризующие жизнь народных избранников и примкнувших к ним министров: схемы вывода денег, рейдерские захваты, сомнительные тендеры и даже банальные взятки в чемоданах.

Все это - "прокладка". За несколько лет это слово прочно обосновалось в лексиконе наряду с такими ходовыми темами, как война, Путин, Крым, курс гривни, цена гречки, Янукович, Майдан. Этим термином впору обозначать эпоху в политической жизни Украины после революции. Без особых преувеличений можно сказать, что сегодня только за счет "прокладок" и держится вся нынешняя власть.

Все просто. Нет практически ни одного закона, принимающегося по доброй воле, просто потому что он нужен. За нажатие кнопки депутату нужно заплатить. Не заплатишь - голосование будет сорвано, МВФ поднимет шум и президента Порошенко в очередной раз уведомят о переносе безвиза. На чистом английском.

Именно поэтому в существовании коррупции заинтересованы первые лица страны. Перефразируя: создать новую прокладку в миллион раз легче (и прибыльнее), чем реформировать старую систему.

За три года после Евромайдана государство не продало ни одного крупного государственного актива. Причину знают все: эти активы - плата за коалицию. ОПЗ, поставки угля, вывод денег из облэнерго, тендеры Укртрансгаза и Укрзализныци, раздача лицензий на месторождения - все это барыш. Взятка депутатам и их спонсорам за то, что они обязаны делать по статусу.

В декабре 2015 года созданное по требованию европейцев Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло два уголовных производства по факту хищения средств из государственных Восточного ГОКа и Объединенной горно-химической компании. В делах фигурировали две австрийские прокладки - BOLLWERK Finanzierungs-und Industriemanagement AG, через которую экспортировалась продукция ОГХК, и STEUERMANN INVESTITIONS-UND HANDELSGESELLSCHAFT mbH, посредник при поставках концентрата урана на ВостГОК.

Прошел год активного расследования. BOLLWERK остается крупнейшим экспортером продукции ОГХК. В октябре через эту прокладку поставили за границу продукции на 105 млн грн. Другая компания - STEUERMANN - с октября этого года неожиданно стала крупнейшим поставщиком серы для ВостГОка. Сколько осело на счетах этих посредников - даже считать лень.

СМИ писали, что основным бенефициаром обеих компаний является экс-депутат, соратник Яценюка Николай Мартыненко. Если бы не было этих двух прокладок, голосовал бы Народный фронт за бюджет? Или за закон об НРЭКУ? Или за электронное декларирование? Большинству депутатов просто плевать на эти законы.

У многих журналистов давно исчезла мотивация. Чуть ли не каждый день - коррупционный скандал, интриги и расследования. А эффекта - ноль, или почти ноль. Растет только количество лайков и названий компаний-прокладок. Ни один вор из Рады до сих пор не сел и в ближайшее время не сядет. Утром подсчитываешь коррупционную ренту первых лиц, а вечером - собственные платежи за коммуналку. Так и живем.

Естественно, доступ к государственным заводам ведет не только к пополнению кошелька предприимчивых политиков. Депутаты, сидящие на госактивах, поднимаются по социальной лестнице, тянут за собой своих помощников, шоферов и охранников. В кулуарах Рады они ходят с высоко поднятой головой, мнят себя бизнесменами, лихими новаторами, гордятся собой, как лев пышной гривой. Кто там был, тот знает эту атмосферу.

Очередной реформаторский закон - это просто еще одна прокладка на госзакупках, очередная евроинтеграционная инициатива - плюс несколько лямов к семейному бюджету. Людей, которые в 2014 году боролись за интеграцию Украины в Европу, расстреливали на площади. Теперь за голосование за евроинтеграционные законы приходится с депутатами расплачиваться отобранными у людей же деньгами.

Кем бы эти псевдобизнесмены не пытались выглядеть, сколько бы ни светили своими "котлами", яхтами, картинами, чемоданами кэша, нужно понимать: они без прокладок уже не могут, это последняя стадия болезни. Сейчас "прокладничать" - единственное, на что способны 80% наших политиков. Так было при Януковиче. Так уже есть при Порошенко-Гройсмане-Яценюке. И недавнее прошлое подсказывает: когда опорой власти становится коррупция, уповать на сочувствие и доброту обворованных - крайне опрометчивая затея. Можно даже не успеть собраться.

Евгений Головатюк, журналист ЛIГА.net