Пора действовать: как Украине победить пропаганду Кремля

Для противодействия российской пропаганде требуются доработки в действующие законы, а до тех пор придется пользоваться доступными средствами

Пропаганда утрачивает силу,

как только становится явной.

Йозеф Геббельс





На третьем году российской интервенции выяснилось, что Украина успешно противостоит вооруженной агрессии, но оказалась совершенно бессильна перед агрессией информационной. Страна, которая сумела с нуля создать боеспособную, идеологически мотивированную армию, остановившую врага, не смогла противопоставить российской пропаганде во всей ее богомерзкой многоликости ровным счетом ничего.

Российские пропагандисты всегда успешно работали в Украине, чему способствовали глубоко внедренный в коллективное сознание еще в советскую эпоху миф о братстве народов, огромное число потенциальных потребителей пропаганды, а также комплекс неполноценности, присущий многим представителям украинских СМИ, которые всегда держали (и продолжают держать) равнение на Москву.

Война доказала, что из всех видов российского оружия пропаганда оказалась наиболее эффективным и разрушительным. Это стало возможным главным образом потому, что государство до сих пор не обзавелось удобным инструментарием для противостояния ей.



Война доказала, что из всех видов российского оружия пропаганда оказалась наиболее эффективным и разрушительным

Несмотря на то, что статья 1 закона Об основах национальной безопасности Украины определяет информационную безопасность как одну из составляющих нацбезопасности, статья 7 того же Закона прямо не относит вражескую пропаганду к числу угроз в информационной сфере. В Законе вообще нет такого слова. Вместо него имеется довольно расплывчатая формулировка “намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації”, которую можно трактовать настолько широко, насколько позволяет фантазия.

С другой стороны, для внедрения в нормативную базу, регламентирующую основы национальной безопасности, термина “вражеская пропаганда”, необходимо законодательно определить термин “враг”, то есть принять соответствующий закон, где будет прямо сказано, что Российская Федерация в настоящее время ведет войну против Украины, и законодательно оговорить комплекс мер, которые мы вправе применять для защиты своего государства, в том числе и в информационной сфере.

Определившись с врагом и имея законный механизм для противостояния ему, можно будет идти дальше и разбираться с вражескими ресурсами: промышленными, финансовыми, информационными.

Однако все это - в мутной долгосрочной перспективе, в которую лично я верю с каждым днем все меньше и меньше. Это, впрочем, не избавляет от необходимости искать пути выхода из сложившейся ситуации, ведь, как известно, человек живет до тех пор, пока сопротивляется.

Несколько дней назад СМИ рассказали о новом виде российской информационной агрессии. Она подробно описана в статье Галы Скляревской “Мы без России пропадем”: как работает новая технология вбросов в украинские СМИ” на detector.media. Прочтите обязательно.

Что можно сделать для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности тех, кто этим занимается? Как сказано выше, у нас нет специального порядка, определяющего принципы и механизмы борьбы с вражеской пропагандой, конечная цель которой - любым способом удержать Украину в российском информационном русле. Но мы знаем, что на удержание своих позиций во внутриукраинском общественном дискурсе Россия тратит безумные деньги. Значит, наиболее действенным и логичным методом противостояния подобного рода операциям является следующий: нужно исключить денежный фактор из этой схемы - и тогда она сама собой перестанет работать. Другими словами, Украина должна научиться отбирать "пропагандистские" деньги у россиян и их местных симпатиков. Для это должны быть задействованы все правоохранительные органы.



На удержание позиций во внутриукраинском дискурсе Россия тратит безумные деньги, значит, для противостояния подобного рода операциям Украина должна научиться отбирать "пропагандистские" деньги у россиян и их местных симпатиков

Против народных депутатов, которые действуют в интересах врага, должны начать работать СБУ и НАБУ как наиболее технически обеспеченные органы. Каждый из таких депутатов имеет “кошельки” - активы или источники прибыли, позволяющие заниматься пророссийской деятельностью. Именно с “кошельками” необходимо работать в первую очередь. Каждая полученная или потраченная копейка должна попадать в поле зрения правоохранителей. Аудит и мониторинг доходов и расходов должны осуществляться постоянно.

Следующий уровень - посредники, которые платят СМИ. Таких необходимо выявлять, задерживать, изымать деньги, устанавливать их происхождение, накапливать свидетельскую базу в отношении заказчиков заведомо ложных информационных вбросов, которые угрожают национальной безопасности.

Последний уровень - собственно СМИ. Правоохранительные и фискальные органы должны научиться проверять средства массовой информации, ведь с точки зрения законодательства СМИ - это обычное коммерческое предприятие. Почему обычные предприятия проверяются как в плановом, так и во внеплановом порядке, а к собственникам и руководителям СМИ наши правоохранители боятся подойти даже при наличии законных оснований? Не нужно бояться. Нет ничего плохого в том, чтобы изъять “кэш” из сейфа бухгалтера, начальника рекламного отдела (черная бухгалтерия от джинсы - продажных новостей с немаркированной рекламой), шеф-редактора или главреда и поинтересоваться, каким образом они ведут учет и оплачивают работу своих сотрудников. В подавляющем большинстве случаев окажется, что зарплата - это минималка+“конверт”, что автоматически образует состав уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 172 УК Украины, а в зависимости от результатов аудита можно будет вести речь и о статьях 209 и 212 УК.

Кроме того, подобные факты должны широко освещаться ресурсами, работающими “по-белому”. Наши СМИ должны срывать камуфляж с пропаганды, делать ее явной. Если не из патриотизма, то хотя бы из меркантильного желания убрать с рынка недобросовестных конкурентов. Слепая “цеховая” солидарность в данном вопросе - это советский пережиток. Украинский журналист должен понимать, что синхрон с врагом сделает его изгоем и безработным одновременно.

К сожалению, в условиях постоянных политических шпагатов и полумер, такой подход практически невозможен. Украинский политикум столь импотентен, что до сих пор не признал так называемые “ЛНР” и “ДНР” террористическими организациями. Хотя, по-хорошему, их боевиков необходимо квалифицировать не как террористов, а как лиц, сознательно вступивших с коллаборацию с оккупантами, и поступать с ними соответствующим образом. Не имеет смысла делить на виды и подвиды людей, которые убивают украинских воинов российским оружием совместно с россиянами. Это один и тот же враг, действующий в интересах одного и того политического режима и получающий деньги в одной и той же кассе. Надеюсь, осознание этих простых фактов все-таки придет к украинской власти.

Не имеет смысла делить на подвиды тех, кто убивает украинских воинов российским оружием совместно с россиянами. Все они действуют в интересах одного политического режима и получают деньги в одной и той же кассе

Что можно сделать еще?

В идеале, нужно принять отдельную статью в Уголовный кодекс, которая введет ответственность за распространения вражеской пропаганды, при этом тщательно пропишет дефиниции и предусмотрит вескую санкцию. Законодательно запретить работать на любых должностях в СМИ гражданам страны-агрессора, не имеющим официального статуса политического беженца. Ликвидировать все российские франшизы, имеющие статус СМИ в Украине, равно как и медиа, прямо либо опосредованно принадлежащие членам так называемой “Семьи”. Заблокировать интернет-ресурсы и социальные сети интервента.

Разумеется, это не панацея. Однако эти меры смогут помочь нам создать некий карантин и вырваться из порочного информационного круга, созданного Россией. Со временем у нас с россиянами исчезнут общие темы. А если не будет общих тем, то и говорить будет не о чем.

Сергей Иванов

для ЛІГА.net

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