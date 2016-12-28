Скрытая сторона оборонки. Сколько тратят на украинскую армию
28.12.2016 08:38
Максим Глущенко
Сколько денег государство тратит на армию и куда они идут. Максим Глущенко подводит итоги года для украинского ОПК
Итоги работы украинской оборонки в 2016-м еще не подведены официальными лицами, но вскоре мы увидим целый ряд бравурных сообщений: столько-то отремонтировали, столько-то передали, столько-то планируем… И конечно же, о рекордном бюджете.
Не то чтобы это не так. Конечно, отремонтировали и передали. Но нам всегда стараются показать одну сторону медали - позитивную. А за ней кроется совсем другая. И я не о вечной "зраде", а о том, что для того, чтобы начать решать проблемы, их нужно хотя бы обозначить. А проблем остается немало.
Безусловно, последние три года бюджет Министерства обороны неуклонно растет. Но это в гривне. А вот если перевести эту сумму в твердую валюту - доллар, к которому привязана вся мировая военная индустрия, то картина уже не будет такой радужной.
За последние пять лет (учитывая уже подписанный президентом госбюджет) расходы на Министерство обороны Украины увеличились более чем в четыре раза - 64 млрд грн против 15,2 млрд в 2013 году.
Но если взять среднегодовой официальный курс валют, то получается, что в долларовом эквиваленте бюджет менялся не сильно. Минимум был в 2013-м - $1,9 млрд, а потом колебался от $2,2 млрд (в 2016-м) до $2,4 млрд, которые обещают в 2017-м.
Почему в долларах? Потому что, как бы нам ни хотелось, за гривну оружие и военную технику не продают. А нам нужны как готовые изделия, так и комплектующие. Да и собственное производство никак не стало дешевле, одни энергоносители чего стоят.
Львиная доля финансирования уходит на содержание военнослужащих. На развитие вооружения и военной техники остается относительно немного. И здесь в национальной валюте поистине огромный рост - в 10 раз! С 1,2 млрд грн в 2013 году до возможных 12 млрд в 2017-м. В твердой валюте эта статья расходов тоже выросла существенно, что не может не радовать.
Я говорю о деньгах, реально потраченных на эти цели, согласно официальным данным Минобороны. Хотя бюджет изначально предусматривал на перевооружение значительно меньшие суммы. Сколько потрачено в 2016 году, еще достоверно неизвестно. По прогнозам и заявлениям официальных лиц, это может быть около 11 млрд грн. На 2017-й по этой статье расходов значится 6,4 млрд, но реально потрачено может быть около 12 млрд грн.
В долларах США со 187 млн эти расходы выросли почти в три раза к 2015-му, до $518 млн. Но, возможно, снизятся примерно на 15% в текущем и следующем году.
Конечно, это еще не та сумма, которая может обеспечить рывок в перевооружении нашей армии. Денег нужно как минимум вдвое больше и на протяжении десятка лет. И даже при этом мы не сможем купить современную авиацию или корабли. А в таких условиях очень важно, насколько эффективно будет потрачена каждая копейка и на что способна отечественная оборонка.
Безусловным монополистом оборонно-промышленного комплекса является госконцерн Укроборонпром. Он чаще стал радовать яркими презентациями и красочными видеороликами с военной техникой, которые так нравятся читателям соцсетей, но раздражают бойцов, которым воевать нужно не отчетами, а реальным оружием.
Справедливости ради замечу, что предприятия концерна наладили достаточно оперативный ремонт и модернизацию техники. И с первоначальной задачей - количественным наполнением войск ВВТ - справляются. Хотя и есть нарекания на качество.
Но эту задачу предприятия выполняют самостоятельно, а такая надстройка, как концерн, необходима для развития: разработки новых образцов, организации военно-технического сотрудничества, разворачивания совместных производств с профессионалами той или иной отрасли из других стран.
Нам не хватает прорывных проектов, приоритетов слишком много, а учитывая скромность бюджета, охватить все сразу не получится.
Из успехов 2016 года можно выделить работу над высокоточным оружием. Это заявлялось как приоритет, и работа не была заброшена: мы видим успешные пуски ракет. И если финансирование этих разработок продолжится, то через год-два получим отличный результат. Хотя надо понимать, что это не снимает общей проблемы устаревших систем ПВО. Ресурс комплексов С-300 был продлен, но это не решение, а лишь время на принятие адекватных решений. Элементной базы для их ремонта нет, а значит, нужны новые, уже не зависящие от РФ образцы.
ГП Антонов порадовал новым самолетом - Ан-132. Уже якобы без российских комплектующих. Разработан он, правда, не для нас, а по заказу Саудовской Аравии. Для Минобороны Украины пока только перспектива - три Ан-148, первый из которых, возможно, в 2017 году. А по Ан-178 разворачивают серийное производство, но пока тоже не для Украины, а для Азербайджана.
Из новинок можно отметить открытые опытно-конструкторские работы по ударному БпАК Горлица. Пока продемонстрирован только макет. У этой разработки та же проблема, что и у всей украинской беспилотной авиации: 80% зарубежных комплектующих.
Тема военно-технического сотрудничества сегодня как никогда актуальна. Денег на то, чтобы купить все, что необходимо нашей армии, нет и в ближайшее время не будет. Собственная промышленность не производит весь необходимый комплекс вооружений и военной техники, во многом зависит от зарубежных комплектующих, испытывает потребность в новых технологиях. Но реальных партнерских программ с зарубежными компаниями практически нет. Иностранному инвестору мы интересны, но до сих пор непонятны. Нет прозрачных процедур, нет гарантий.
Пока все есть только на бумаге. Концепция госпрограммы реформирования развития ОПК до 2020 года и еще ряд схожих по тематике документов, в которых описаны проблемы, и в правильных, но общих формулировках, обозначены пути решения. Однако с выполнением этих пунктов никто не торопится.
В декабре глава парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский озвучил планы начать глобальное реформирование оборонной отрасли и Укроборонпрома в частности. И уже в первом квартале грядущего года вынести на рассмотрение депутатов целый пакет необходимых законов.
Пока, правда, опять без конкретики, в чем именно будет заключаться эта реформа. Ведь оборонка была и остается отраслью с высокими коррупционными рисками.
Не то чтобы это не так. Конечно, отремонтировали и передали. Но нам всегда стараются показать одну сторону медали - позитивную. А за ней кроется совсем другая. И я не о вечной "зраде", а о том, что для того, чтобы начать решать проблемы, их нужно хотя бы обозначить. А проблем остается немало.
Безусловно, последние три года бюджет Министерства обороны неуклонно растет. Но это в гривне. А вот если перевести эту сумму в твердую валюту - доллар, к которому привязана вся мировая военная индустрия, то картина уже не будет такой радужной.
За последние пять лет (учитывая уже подписанный президентом госбюджет) расходы на Министерство обороны Украины увеличились более чем в четыре раза - 64 млрд грн против 15,2 млрд в 2013 году.
Но если взять среднегодовой официальный курс валют, то получается, что в долларовом эквиваленте бюджет менялся не сильно. Минимум был в 2013-м - $1,9 млрд, а потом колебался от $2,2 млрд (в 2016-м) до $2,4 млрд, которые обещают в 2017-м.
Почему в долларах? Потому что, как бы нам ни хотелось, за гривну оружие и военную технику не продают. А нам нужны как готовые изделия, так и комплектующие. Да и собственное производство никак не стало дешевле, одни энергоносители чего стоят.
Львиная доля финансирования уходит на содержание военнослужащих. На развитие вооружения и военной техники остается относительно немного. И здесь в национальной валюте поистине огромный рост - в 10 раз! С 1,2 млрд грн в 2013 году до возможных 12 млрд в 2017-м. В твердой валюте эта статья расходов тоже выросла существенно, что не может не радовать.
Я говорю о деньгах, реально потраченных на эти цели, согласно официальным данным Минобороны. Хотя бюджет изначально предусматривал на перевооружение значительно меньшие суммы. Сколько потрачено в 2016 году, еще достоверно неизвестно. По прогнозам и заявлениям официальных лиц, это может быть около 11 млрд грн. На 2017-й по этой статье расходов значится 6,4 млрд, но реально потрачено может быть около 12 млрд грн.
В долларах США со 187 млн эти расходы выросли почти в три раза к 2015-му, до $518 млн. Но, возможно, снизятся примерно на 15% в текущем и следующем году.
Конечно, это еще не та сумма, которая может обеспечить рывок в перевооружении нашей армии. Денег нужно как минимум вдвое больше и на протяжении десятка лет. И даже при этом мы не сможем купить современную авиацию или корабли. А в таких условиях очень важно, насколько эффективно будет потрачена каждая копейка и на что способна отечественная оборонка.
Безусловным монополистом оборонно-промышленного комплекса является госконцерн Укроборонпром. Он чаще стал радовать яркими презентациями и красочными видеороликами с военной техникой, которые так нравятся читателям соцсетей, но раздражают бойцов, которым воевать нужно не отчетами, а реальным оружием.
Справедливости ради замечу, что предприятия концерна наладили достаточно оперативный ремонт и модернизацию техники. И с первоначальной задачей - количественным наполнением войск ВВТ - справляются. Хотя и есть нарекания на качество.
Но эту задачу предприятия выполняют самостоятельно, а такая надстройка, как концерн, необходима для развития: разработки новых образцов, организации военно-технического сотрудничества, разворачивания совместных производств с профессионалами той или иной отрасли из других стран.
Нам не хватает прорывных проектов, приоритетов слишком много, а учитывая скромность бюджета, охватить все сразу не получится.
Из успехов 2016 года можно выделить работу над высокоточным оружием. Это заявлялось как приоритет, и работа не была заброшена: мы видим успешные пуски ракет. И если финансирование этих разработок продолжится, то через год-два получим отличный результат. Хотя надо понимать, что это не снимает общей проблемы устаревших систем ПВО. Ресурс комплексов С-300 был продлен, но это не решение, а лишь время на принятие адекватных решений. Элементной базы для их ремонта нет, а значит, нужны новые, уже не зависящие от РФ образцы.
ГП Антонов порадовал новым самолетом - Ан-132. Уже якобы без российских комплектующих. Разработан он, правда, не для нас, а по заказу Саудовской Аравии. Для Минобороны Украины пока только перспектива - три Ан-148, первый из которых, возможно, в 2017 году. А по Ан-178 разворачивают серийное производство, но пока тоже не для Украины, а для Азербайджана.
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2016-й должен был стать годом, когда армия начнет получать беспилотники украинского производства. В итоге в войсках по-прежнему огромный дефицит БпЛА, на опытной эксплуатации находятся единицы, а разработчики, которых, кстати, в Украине уже три десятка, сетуют на зарегулированность процедур и придирки чиновников к отечественным образцам. На этом фоне заявление советника начальника Генштаба ВСУ Натана Хазина о том, что переданные США беспилотники Raven оказались неэффективными и абсолютно не защищенными от средств радиоэлектронной борьбы, звучит особенно печально. Стоимость одного такого комплекса около $400 000. Украинский же вариант с лучшими характеристиками может обходиться в пять раз дешевле.
Украинская оборонка отметилась в 2016-м целым рядом скандалов. Это и хищения с заводов авиационных комплектующих, и обвинения в использовании посредников для работы с РФ, и шумиха вокруг обналичивания денег с оборонных предприятий через фиктивные фирмы.
А громких обещаний было дано больше, чем можно реально выполнить. В 2015-м Укроборонпром пообещал произвести 50 бронемашин Дозор-Б, а в 2016-м выйти на уровень 100 машин в год. Пока армия получила только 10 Дозоров. Заявление о том, что Укроборонпром готов увеличить производство танков Оплот с 5 до 120 в год, тоже звучало монументально, но любому человеку, мало-мальски сведущему в этой тематике, было ясно с самого начала, что такие заверения - просто пустой звук. В итоге еще не выполнен таиландский контракт на 49 Оплотов, и после нескольких переносов сроков отгружена только половина машин. А о планах поставки в 2016-м Оплотов украинской армии уже не вспоминают. Неизвестно даже, вносили их в Гособоронзаказ или нет.
2016-й должен был стать годом, когда армия начнет получать беспилотники украинского производства. В итоге в войсках по-прежнему огромный дефицит БпЛА, на опытной эксплуатации находятся единицы, а разработчики, которых, кстати, в Украине уже три десятка, сетуют на зарегулированность процедур и придирки чиновников к отечественным образцам. На этом фоне заявление советника начальника Генштаба ВСУ Натана Хазина о том, что переданные США беспилотники Raven оказались неэффективными и абсолютно не защищенными от средств радиоэлектронной борьбы, звучит особенно печально. Стоимость одного такого комплекса около $400 000. Украинский же вариант с лучшими характеристиками может обходиться в пять раз дешевле.
Украинская оборонка отметилась в 2016-м целым рядом скандалов. Это и хищения с заводов авиационных комплектующих, и обвинения в использовании посредников для работы с РФ, и шумиха вокруг обналичивания денег с оборонных предприятий через фиктивные фирмы.
А громких обещаний было дано больше, чем можно реально выполнить. В 2015-м Укроборонпром пообещал произвести 50 бронемашин Дозор-Б, а в 2016-м выйти на уровень 100 машин в год. Пока армия получила только 10 Дозоров. Заявление о том, что Укроборонпром готов увеличить производство танков Оплот с 5 до 120 в год, тоже звучало монументально, но любому человеку, мало-мальски сведущему в этой тематике, было ясно с самого начала, что такие заверения - просто пустой звук. В итоге еще не выполнен таиландский контракт на 49 Оплотов, и после нескольких переносов сроков отгружена только половина машин. А о планах поставки в 2016-м Оплотов украинской армии уже не вспоминают. Неизвестно даже, вносили их в Гособоронзаказ или нет.
Из новинок можно отметить открытые опытно-конструкторские работы по ударному БпАК Горлица. Пока продемонстрирован только макет. У этой разработки та же проблема, что и у всей украинской беспилотной авиации: 80% зарубежных комплектующих.
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Еще одна новинка от Укроборонпрома - беспилотный БТР Фантом. Наземный беспилотник оснащен боевым модулем. Его предлагают использовать для доставки боеприпасов и эвакуации раненых на корпусе. Военные свое мнение об этой машине еще не озвучили.
Почти год тянется история о возможности совместного с Турцией производства радиолокационных станций. Что важно - на мощностях Укроборонпрома. Последние сообщения вселяют надежду, что из стадии "меморандумов" это сотрудничество перейдет в конкретное русло.
Еще одна новинка от Укроборонпрома - беспилотный БТР Фантом. Наземный беспилотник оснащен боевым модулем. Его предлагают использовать для доставки боеприпасов и эвакуации раненых на корпусе. Военные свое мнение об этой машине еще не озвучили.
Почти год тянется история о возможности совместного с Турцией производства радиолокационных станций. Что важно - на мощностях Укроборонпрома. Последние сообщения вселяют надежду, что из стадии "меморандумов" это сотрудничество перейдет в конкретное русло.
Тема военно-технического сотрудничества сегодня как никогда актуальна. Денег на то, чтобы купить все, что необходимо нашей армии, нет и в ближайшее время не будет. Собственная промышленность не производит весь необходимый комплекс вооружений и военной техники, во многом зависит от зарубежных комплектующих, испытывает потребность в новых технологиях. Но реальных партнерских программ с зарубежными компаниями практически нет. Иностранному инвестору мы интересны, но до сих пор непонятны. Нет прозрачных процедур, нет гарантий.
Пока все есть только на бумаге. Концепция госпрограммы реформирования развития ОПК до 2020 года и еще ряд схожих по тематике документов, в которых описаны проблемы, и в правильных, но общих формулировках, обозначены пути решения. Однако с выполнением этих пунктов никто не торопится.
В декабре глава парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский озвучил планы начать глобальное реформирование оборонной отрасли и Укроборонпрома в частности. И уже в первом квартале грядущего года вынести на рассмотрение депутатов целый пакет необходимых законов.
Пока, правда, опять без конкретики, в чем именно будет заключаться эта реформа. Ведь оборонка была и остается отраслью с высокими коррупционными рисками.
Максим Глущенко, экс-заместитель гендиректора Укроборонпрома, президент Ассоциации национальной авиации и беспилотных систем
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