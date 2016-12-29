Пить или не пить: боярышника не желаете?

На самом деле в алкогольных отделах российских магазинов потребителю предлагали такой себе раствор для ванн, содержащий компоненты, используемые для стеклоомывателей. Но разве это важно? Главное - высмеять соседа, забыв о том, что совсем недавно в той же упряжке были и наши соотечественники.

Интересно вспомнить, что выкладывали в соцсети такие "эксперты", когда месяц назад полторы сотни украинцев отравились контрафактным алкоголем, который так же, как и злополучный боярышник, содержал технический спирт вместо пищевого. Половина из пострадавших отправилась в мир иной, о чем регулярно отчитывалось ответственное за безопасность продуктов питания и защиту прав потребителей ведомство. Но разница с ситуацией в РФ не только в виде товара, которым отравились, но и в действиях власти.

В РФ в первый же день был введен режим чрезвычайной ситуации, а сомнительные точки продаж - проинспектированы или закрыты. В нашей стране, несмотря на многочисленные просьбы и возмущенные посты журналистов, смерть 80 человек не повод для введения чрезвычайного положения и проведения расследования.

Притом что в РФ отравление зафиксировано только в Иркутске, там ограничена продажа того самого Боярышника. В Украине паленой водкой отравились в семи областях, но никаких ограничений не последовало. Задержали лишь подозреваемого в приготовлении ядовитой жидкости.

А запрещать зачем? Тот факт, что украинский рынок крепкого алкоголя не самый прозрачный и контролируемый, уже и доказывать никому не нужно. Производители заявляют об уровне тенизации рынка водки в 40-45%. Вот только как они пришли к этой цифре - большой вопрос. Ни методология, ни названия проводящих подсчеты структур не называются.

На самом деле украинский рынок водки глобально никто не измеряет. Сведенных консолидированных данных просто нет. Производители признают проблему. Доли рынка они трактуют по-разному. Один крупный производитель свято верит в показатели Госстата. Но, как известно, украинскому Госстату можно верить только потому, что из года в год погрешность одинакова. Второй производитель имеет карманную исследовательскую структуру, работающую под него и считающую продажи, а не производство. Третий, к примеру, считает рынок, отталкиваясь от данных о продажах торговых сетей. Но добывает их по собственным каналам и обнародовать не может. Неудивительно, что данные у всех разные. А заказать исследование, например, какого-то глобального исследователя - TNS или Nielsen - или дорого, или панель маловата и погрешность великовата.

Конечно, в идеале можно было бы считать рынок по количеству закупленных акцизных марок. Но и тут прокол. Еще несколько лет назад, во времена Януковича, стало известно, что на некоторые бутылки поверх акцизной марки наклеивались так называемые козачки, или надписи "будьмо" или "АСА", которые давали таким бутылкам право не быть учтенными налоговыми органами при проверках. Налоговики знали, что товар особенный - с этих бутылок акциз не платился.

Изначально схемой рулило енакиевское крыло донецкого бизнеса, затем левая водка приносила доход экс-президенту. Но после Революции достоинства схема заглохла. Ненадолго. Сегодня существует своеобразная акцизная мафия, которая сначала продает марки производителям, а затем составляет протоколы на их нелегитимность и, согласно этим же протоколам, якобы отзывает марки. На самом же деле этого не происходит. Партия товара марок с "волшебным кодом" - определенным якобы бракованным порядком цифр - дает фискалам понять, что это - крышуемый "левак". Вот только кто стоит во главе сей схемы сегодня, говорить пока не спешат.

Не секрет, что простейший способ появления на рынке левой водки - получение такого же неучтенного спирта, который генерируют якобы закрытые, неработающие спиртзаводы. В стране их несколько десятков. Гаражное производство водки - розлив оковитой в пластиковую тару - дает возможность торговать водкой на розлив в так называемых разливайках. Например, по 35 грн за литр, или 3,5 грн за 100 грамм. Это весьма распространенное явление в Николаевской и Киевской областях. А что? Акциза платить не нужно, сертифицировать оборудование тоже, сложностей с брендами и рекламными кампаниями такие подпольщики тоже не испытывают.

Цена такой водки сопоставима с пресловутой настойкой боярышника и вдвое дешевле легального алкоголя. Минимальная цена бутылки водки - от 70 грн, 100-граммовый флакончик настойки стоит около 8 грн. Ее крепость - 70 градусов, соответственно, бутылочка Боярышника эквивалентна почти 200 граммам водки. Вот только кроме Боярышника есть еще Календула, Пустырник, Валериана на спирту, разнообразные спиртосодержащие корвалолы и прочие препараты, доступные без рецепта в любой аптеке. И спирт для их производства, так же, как и для водки, делает монополист - ГП Укрспирт.

Может, пора задуматься над тем, что госкомпания - неэффективный производитель стратегического продукта как для продотрасли, так и для медицины, и перестать делить ее на бумаге? Иначе скоро и в Украине под видом аптечных спиртовых настоек рискуем купить антифриз, а вместо водки - базу для омывателя стекла. И эпопея о Боярышнике может продолжиться уже в Украине.