Американское общество против Трампа

Профессор экономики Алан Блиндер сопоставляет лозунги Трампа и опросы избирателей в США и ищет ответ на вопрос, кто и как выиграл прошедшие выборы





Хотя Соединённые Штаты считаются мировым светочем демократии, на практике нынешняя форма американской демократии выглядит довольно странно. На выборах один из кандидатов в президенты получил почти на три миллиона голосов избирателей больше, чем соперник; однако победителем был объявлен именно этот соперник, которого активно поддерживала враждебная США иностранная держава. В любом другом месте планеты такой поворот событий назвали бы государственным переворотом. Здесь, в США, мы называем это коллегией выборщиков.

И чем дальше, тем странней. По данным опроса общественного мнения, проведённого Pew Research в период между 30 ноября и 5 декабря (то есть, когда итоги выборов уже воссияли над Дональдом Трампом), только 37% американцев считают Трампа достаточно подготовленным для работы президентом, лишь 31% называют его нравственным человеком и всего лишь 26% относятся к нему как к достойной ролевой модели. С другой стороны, 62% говорят, что он недальновиден, а 65% называют его безрассудным. Подождите, этот человек действительно победил?

В любом другом месте планеты такой поворот событий назвали бы государственным переворотом. Здесь, в США, мы называем это коллегией выборщиков.

Может быть, несмотря на его отталкивающие личные качества, у избирателей нашла отклик позиция Трампа по ключевым для американцев вопросам? Будучи экономистом, я оставлю в стороне откровенно одиозные внешнеполитические взгляды Трампа и сконцентрируюсь на вопросах экономики, которые, как утверждают эксперты, и привели его в Белый Дом. И если судить по собственным заявлениям Трампа, а также его кадровым решениям, в реальности он практически по всем таким вопросам находится в меньшинстве. Инветаризация его воззрений не оставляет иллюзий на этот счет.

Изменение климата. Это единственная экономическая проблема, которая создает реальную угрозу для существования жизни на Земле. Во время предвыборной кампании Трамп назвал ее "мошенничеством". Он пригласил Скотта Пруитта, который отрицает опасность изменения климата, возглавить Американское агентство по охране окружающей среды. И это несмотря на то, что Пруитт, будучи генеральным прокурором штата Оклахома, где добывают нефть и газ, регулярно судился с этим агентством. И это совершенно не та политика, которую ждет американское общество. Напротив, как показывают опросы, озабоченность американцев проблемой глобального потепления достигла сейчас рекордного уровня. Американцы вовсе не хотят, чтобы Майами-Бич или Нижний Манхэттен оказались под водой.

Трудовые стандарты. В качестве министра труда Трамп выбрал Эндрю Пуздера, гендиректора компании, работающей в сфере быстрого питания. Забудем, что он использует откровенно сексистские образы для повышения продаж гамбургеров. Уместней вспомнить, что он предпочитает отдавать работу людей автоматам, не желает повышать минимальную зарплату, выступает против инициативы министерства труда повысить зарплатный порог, что сотрудникам, зарабатывающим меньше этого порога, компании обязаны были оплачивать сверхурочные часы.

Если судить по заявлениям Трампа, а также по его кадровым решениям, он практически по всем важным экономическим вопросам находится в меньшинстве.

Общество с его подходом в высшей степени несогласно. Идея повышения минимальной зарплаты лидирует в опросах на протяжения уже десятилетий, причём лидирует с большим отрывом даже среди сторонников республиканцев. Когда в мае министерство труда предложило правило о сверхурочных часах, респонденты заявляли , что порог зарплат следует установить на более высоком уровне.

Здравоохранение. Отмена системы Obamacare стала мантрой Республиканской партии сразу после утверждения Конгрессом "Закона о доступной медицине" (ACA) в 2010 году. Естественно, Трамп поддержал эту идею, когда соперничал за номинацию от республиканцев. После избрания президентом, он предложил возглавить Министерство здравоохранения и социальных служб члену Палаты представителей Тому Прайсу из штата Джорджия, заклятому врагу Obamacare (а также врагу Medicaid с Medicare, которые обеспечивают доступ к медицинским услугам для бедных и пожилых людей соответственно). К сожалению для республиканцев, они пока так и не придумали, чем заменить Obamacare, поэтому их нынешняя политика сводится подходу "отменить и отложить в долгий ящик". Иными словами, "заходите к нам снова годика через два-три".

Общественное мнение по поводу ACA оценить довольно трудно. Упоминание об Obamacare в опросах часто дает уклон в негатив. Но это впечатление обманчиво. Например, опрос, проведённый Kaiser Family Foundation после выборов, показал, что 26% американцев поддерживают прямую отмену этой системы, в то время как лишь 19% поддерживают сохранение закона в нынешнем виде. То есть, общество отвергает Obamacare? Нет, это не так. Среди оставшихся 47%, которые высказали мнение по этому вопросу, значительно большее число людей желает, чтобы рамки действия закона были расширены, а не сужены. Даже республиканцы признают, что многие ключевые положения ACA (например, гарантия, что люди с уже имеющимися заболеваниями могут купить медицинскую страховку), являются очень популярными. Я подозреваю, что многие критики Obamacare на самом деле отрицают программу за одно только ее название.

Снижение налогов. На протяжении десятилетий опросы общественного мнения в США стабильно показывают, что американцы хотят повысить, а не понизить налоги на богатеев и доходы корпораций. Однако идея снижения налогов для тех и для других в республиканском катехизисе уже давно стала неоспоримой догмой. И это одна из немногих конкретных мер, которые отстаивал Трамп во время предвыборной кампании.

На самом деле, только по одному экономическому вопросу позиция Трампа пользуется реальной поддержкой большинства - это глобализация. Но готовность Трампа прибегать к политике торгового протекционизма, его враждебное отношение к иммиграции и желание остановить трудовой аутсорсинг за пределы США являются плохой новостью для всего мира.



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С небольшим перевесом голосов американцы, похоже, встали сейчас в этих вопросах на сторону Трампа, а не на сторону традиционного республиканского интернационализма. В опросе Pew, проведённом в апреле 2016 года, 49% респондентов заявляли, что участие США в глобальной экономике - это плохо, потому что приводит к снижению зарплат и количества рабочих мест, а 44% говорили, что глобализация - это хорошо, потому что она открывает новые рынки и возможности для роста. Разрыв невелик, но хотя бы здесь Трамп на стороне большинства электората.

Такова итоговая сводка общественного мнения по крупным и актуальным для США экономическим вопросам. И если не придавать решающее значение враждебному отношению американцев к глобализации, окажется, что Трамп выбрал неправильную с точки зрения избирателей сторону практически по всем вопросам. Так каким же образом выиграл выборы этот кандидат, который не пользуется уважением большинства и занимает непопулярную позицию по большинству актуальных тем?

Единственный правдоподобный ответ, который озвучивают Клинтон и многие другие, связан с российскими кибер-атаками и бессовестным "заявлением" (которое в итоге так и повисло в пустоте) директора ФБР Джеймса Коми за несколько дней до голосования. Путин получил то, что хотел. А Коми? Не знаю.

Алан Блиндер

бывший заместитель председателя совета Федеральной резервной системы США,

профессор экономики Принстонского университета

Copyright: Project Syndicate, 2016.



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