Как повлияет на доллар налоговая реформа Трампа

Трамп предлагает снизить налоговые ставки и по-разному учитывать ресурсы, закупаемые внутри страны и за рубежом. Принесет ли это пользу США?

После избрания Дональда Трампа президентом США и установления республиканцами контроля в обеих палатах Конгресса Америка оказалась на пороге реформы корпоративных налогов. Пакет реформы, который сейчас обсуждается, включает в себя два важных элемента: снижение налоговой ставки с нынешних 35 до 20% (или даже до 15%) и введение "пограничной корректировки" налога, что является типичным приемом для налога на добавленную стоимость (НДС), но необычно для корпоративных налогов.

Пограничная корректировка налога означает, что ресурсы и компоненты, закупаемые компаниями внутри страны и за рубежом, учитываются по-разному; кроме того, она призвана стимулировать экспорт. Компании больше не смогут вычитать себестоимость импортируемых ресурсов из суммы налогооблагаемой прибыли; в то же время их экспортная выручка вообще не будет облагаться налогом.

Это предложение вызвало напряженные дебаты: позволит ли оно улучшить внешнеторговый баланс США? Будучи авторами работы о "фискальной девальвации", мы считаем, что пограничная корректировка налога имеет минимальные перспективы успеха и может серьезно ухудшить показатель чистых иностранных активов Америки.

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Идея использования инструментов фискальной политики для повышения конкурентоспособности во внешней торговле восходит еще к Джону Мейнарду Кейнсу. В 1931 году в докладе комитета Макмиллана британскому парламенту Кейнс предлагал связать импортные пошлины с экспортными субсидиями, чтобы воспроизвести эффект девальвации валюты, сохранив при этом паритет золота к фунту. В нашей работе мы показали, что (в дополнение к указанной комбинации мер) страны, установившие фиксированный обменный курс или входящие в валютный союз, могут достичь аналогичного эффекта, повысив НДС и пропорционально снизив налоги на зарплаты. Идея такого налогового свопа привлекла повышенное внимание в странах еврозоны: Германия реализовала эту меру в 2006 году, а Франция - в 2012-м.

Если предлагаемые Трампом налоговые реформы будут полностью реализованы, доллар будет укрепляться вслед за спросом на американские товары. А это в свою очередь нивелирует любой выигрыш в конкурентоспособности

Предложение будущей администрации Трампа снизить ставки, но ввести пограничную корректировку налога аналогично налоговому свопу НДС / налог на зарплаты: обе стратегии ведут к росту стоимости импорта и субсидируют экспорт. Однако мы не ожидаем, что подобная стратегия поможет повысить конкурентоспособность американских товаров по одной простой причине - власти США придерживаются гибкого обменного курса.

Если предлагаемые Трампом налоговые реформы будут полностью реализованы, доллар будет укрепляться вслед за спросом на американские товары: снижение налогов на 20% повысит стоимость доллара на 20%. А это в свою очередь нивелирует любой выигрыш в конкурентоспособности. Есть только один способ предотвратить подобное развитие: Федеральный резерв не должен позволять доллару укрепляться, снижая процентные ставки. Но такая политика подстегнет инфляцию, поэтому нет причин полагать, что ФРС пойдет на этот шаг.

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Пограничная корректировка налога может быть полезна странам с фиксированным обменным курсом или входящим в валютный союз, но она по сути ничего не дает странам с гибким обменным курсом, поскольку ее следствием является укрепление валюты, которое компенсирует эффект фискальной девальвации.

Впрочем, эффект от пограничной корректировки налога на прибыль в США не будет нейтральным. Укрепление доллара ухудшит показатель чистых иностранных активов США: 85% внешних обязательств страны номинированы в долларах, в то время как около 70% принадлежащих ей иностранных активов номинированы в иностранной валюте. Размер иностранных активов США достигает 140% ВВП страны, а их внешние обязательства - 180% ВВП, поэтому укрепление доллара на 20% приведет к капитальным убыткам, равным примерно 13% ВВП.



Укрепление доллара ухудшит показатель чистых иностранных активов США





Читайте также - Не остаться за бортом. Чему стоит учиться в 2017 году Разумеется, у пограничной корректировки налога могут быть различные другие преимущества, о которых мы не упомянули. Она в принципе может содействовать повышению налоговых доходов, отбивая у международных компаний желание заниматься "трансфертным ценообразованием" между своими подразделениями и выводить прибыль в страны с низким налогами. И конечно же, снижение налоговых ставок создает стимулы для экономики, что ведет к уменьшению дефицита бюджета. Но в том, что касается международной конкурентоспособности страны, общий вывод таков: предложенный Трампом налоговый план, в частности пограничная корректировка налога на прибыль, скорее всего, не окажет никакого позитивного эффекта на торговый баланс США. Хуже того, он может оказаться крайне дорогим, если судить по его влиянию на размер чистых иностранных активов США.

Эммануэль Фархи - профессор экономики в Гарвардском университете. Гита Гопинат - профессор экономики в Гарвардском университете, приглашенный научный сотрудник Федерального резервного банка Бостона, научный сотрудник Национального бюро экономических исследований, участник программы "Молодые глобальные лидеры" Всемирного экономического форума. Олег Ицхоки - профессор экономики и международных отношений в Принстонском университете Copyright: Project Syndicate, 2017

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Для бюджета последствия предложенной Трампом реформы будут иметь смешанный характер. С одной стороны, пограничная корректировка налога позволит повысить налоговые доходы, поскольку США импортируют больше, чем экспортируют. Учитывая, что внешнеторговый дефицит США равен 4% ВВП, введение пограничной корректировки налога со ставкой 20% позволит увеличить налоговые поступления примерно на 0,8% ВВП. С другой стороны, само снижение ставки налога на прибыль уже вызовет снижение доходов, что по сути аннулирует любой выигрыш от налога на импорт.