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Медиа по Фрейду, или Эго и Ид украинского телевидения

16.01.2017 15:20
Медиа по Фрейду, или Эго и Ид украинского телевидения
Лариса Волошина (Фото - facebook.com/lolawolsh)
Психолог Лариса Волошина разбирается в причинах повторяющихся "политических ошибок" украинских телеканалов

Есть такой старый одесский анекдот: "- Стой! Кто идет? - Ша! Уже никто никуда не идет". Точно так же, говоря метафорически, выглядит и основная концепция украинского телевидения.

Сначала в эфире появляется что-нибудь безусловно позорное - например, сериал, в котором главную героиню, жену боевика, берет в плен мать украинского военного, или российскую бизнес-леди прорывает в адрес участников парада в годовщину Независимости Украины. Потом руководство канала приносит извинения возмущенной общественности. А потом через какое-то время все повторяется. Сценарий снова и снова разворачивается в рамках одной и той же поведенческой модели. 

Дело тут в том, что телевизор в Украине смотрят одни люди, а возмущаются им другие. Вот и в этот раз: шоу, в котором экстрасенсы раскрывают тайны непростой доли "героев ОРДЛО", посмотрела миллионная аудитория СТБ, а шум подняли несколько тысяч пользователей соцсетей. Первые не заметили в сюжете "Битвы экстрасенсов" ничего позорного и не вышли на улицы с требованием прекратить издевательства над памятью десятков тысяч погибших украинцев. А вторые потребителями телеконтента не являются, и потому их возмущение и принесенные им извинения не могут стать основанием для пересмортра программной политики канала.

Технологию, с помощью которой украинцам промывают мозги антиукраинской пропагандой, можно смело назвать "злонамеренной случайностью" - это вполне употребимый в психологии термин, введенный ещё Фрейдом. Только в нашем варианте она поставлена на промышленные рельсы. 

Украинский Фейсбук - он как Супер-эго, всегда настороже. Украинская телеаудитория - это мир возмущенного подсознания, Ид, в котором бурлят основные инстинкты и безумство чувств. Воздействие идет на широкую аудиторию, понимание ею границ допустимого размывается, а предпочтения смещаются в в том направлении, которое нужно манипулятору. А стоит небольшой части общества что-то заметить - "Ша, уже никто никуда не идет!" - следуют привычные извинения, за которыми следуют увольнение "виновных" и длинный опавдательный монолог Нацсовета по телерадиовещанию, которая вещает неравнодушным гражданам, что она, конечно, ни на что не может повлиять, но тоже крайне возмущена и глубоко скорбит.

Так и живем. Как в анекдоте, в которой превратилось национальное информационное пространство после трех лет войны.

Лариса Волошина
психолог, журналист, блогер

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