Пример для вдумчивого подражания: Как Украине взмыть вверх
Как Украине быстро взмыть вверх? Существует ли какой-нибудь катализатор быстрого экономического взлёта для страны?
Конечно, существует. Например, такой катализатор продемонстрировала Малайзия. Эта богом забытая бедная азиатская страна вдруг, ни с того ни с сего, решила, что она хочет выбраться из тысячелетней нищеты. Да не просто так, а в самые что ни есть передовики! ("М-да. Щас! Утопия...")
Как же это осуществить? Идея пришла нескоро. Но зато какая! Они решили, ни много ни мало, построить самое высокое здание в мире. Над этой утопией весь мир только посмеялся, типа, хотеть не вредно. Однако малайзийский премьер-министр оказался товарищем упорным, принял вызов и... понеслось.
Моментально выяснилось, что есть непреодолимые препятствия.
Например, возведение самого высокого в мире небоскреба требовало того, чего у Малайзии не было: инженеров, строителей, архитекторов, химиков, ученых, транспорта, логистики, заводов, технологий и вообще огромной инфраструктуры - от строительной до сервисной. А были только джунгли и тропические дожди.
Но движение к цели уже стало необратимым. Малайзия, не имея никаких своих специалистов... выписала тысячи профессионалов со всего мира и начала интенсивно налаживать производство всего, что было нужно.
За шесть лет они возвели две знаменитые башни Petronas Towers в Куала-Лумпур. А попутно создали 10 новых для страны современных индустрий - всё самое передовое. И ещё получили заслуженное вознаграждение - невероятной силы всемирный пиар. В Малайзию начали ездить. И экономика поскакала резко вверх.
Petronas Towers в Куала-Лумпур (Фото EPA / Fazry Ismail)
Это был второй ход комбинации.
Однако оставался тормоз: на этот глобальный супемодерн все еще нужны были умные и образованные люди. Своих по-прежнему не было, а продолжать выписывать их из-за границы становилось очень дорого...
И тогда они придумали третий ход этой невероятной комбинации, провозгласив курс на то, что Малайзия должна стать... самой образованной в мире страной.
"Вот наглость!" - обескуражились в мире.
И что вы думаете, это осталось только в лозунгах? Ничего подобного! После небоскреба им уже ничего не было страшно. А демагогические разговоры они просто пресекали на корню.
Так вот. Малайзия сделала уникальное ста лучшим университетам мира предложение, от которого те не смогли отказаться. А именно: пригласили эти университеты создавать свои филиалы в Малайзии на сказочных условиях. Без налогов, с тройными зарплатами и безумными льготами. И теперь в этой стране работают лучшие вузы и школы мира, которые готовят самые образованные национальные кадры.
Попутно они внедрили подход "голубого океана", согласно которому предпочтение нужно отдавать отстраиванию новой ультрасовременной экономики, а не цепляться за концептуально устаревшую ("красную").
Вот так мечта о волшебном небоскребе подняла страну с самого дна на самый вверх. Благодаря сложной и умной многоходовке.
Ничто не мешает и нашей стране использовать подобный или другой катализатор. Для этого не обязательно строить небоскреб. Но что-то самое-пресамое, что удивит и восхитит мир - такое создать стоит.
Место того, чтобы просто клянчить деньги и тратить их в никуда, средства можно заработать и с их помощью сделать из страны экономически привлекательный магнит. Как некоторые уже сделали.
Думаю, несмотря на все тяготы нашей жизни, воли, интеллекта и денег на это должно хватить. Главное - сработать на опережение! Потому что мы вечно отстаем. Пока Америка с Европой и Северной (над нами) Азией будут выяснять отношения, мы бы могли придумать что-нибудь самое крутое в мире и воплотить.
Я даже знаю, чтобы это могло быть.
В общем, приходит пора Украине сыграть в свою игру. А то застоялись мы чуток.
Владимир Спиваковский
бизнесмен, писатель, основатель лицея "Гранд"
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