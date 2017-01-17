Опыт Германии по интеграции беженцев: роль бизнес-сообщества

Кризис беженцев не только ставит перед европейским бизнесом трудные проблемы, но и создает для него новые экономические возможности

Норберт Винкельйохан

старший партнер PwC Германия



Copyright: Project Syndicate, 2017



Правительства всего мира сталкиваются сегодня с серьезным вызовом. Число международных мигрантов в последние годы выросло, достигнув в 2015 году 244 млн, что на 41% больше по сравнению с 2000 годом. При этом количестве, в которое входят и 20 миллионов беженцев, для предотвращения гуманитарного кошмара необходимо быстро и ответственно интегрировать их в принимающий социум. Связанный с этим логистический вызов все сильнее давит на страны, которые сталкиваются с наибольшим наплывом мигрантов.Германия, которая в 2015 году приняла около 1,1 миллиона человек, слишком хорошо знает, каково это давление. Тем не менее, Германия не сдалась. Наоборот, она очень хорошо справилась с проблемой, доказав, что наладив тесное сотрудничество между правительствами, деловыми кругами и гражданским обществом, государства могут разработать эффективные подходы к удовлетворению потребностей как беженцев, так и принимающих их стран.Чтобы добиться успеха, каждая страна должна гарантировать, что у нее есть возможности, ресурсы и структуры для эффективного удовлетворения потребностей беженцев. Рациональное управление и координация между странами транзита и странами назначения может дать возможность правительствам, компаниям, НПО и организациям по оказанию помощи более эффективно решать проблемы, которые неизбежно возникают на этом пути. В то же время, чтобы гарантировать, что участники транзитных и принимающих стран на самом деле обеспечивают беженцам все необходимое, возникающие проблемы следует рассматривать с точки зрения беженцев.К счастью, необходимые навыки сотрудничества и стремление решать возникающие проблемы, по всей видимости, уже формируются. В Германии мы видим все растущее число предприятий, которые находят возможность сделать вклад в решение материально-технических и гуманитарных проблем, предлагая услуги, которые помогают беженцам заново построить свою жизнь, и при этом берут на себя неизбежные расходы на инфраструктуру, технологии, здравоохранение, обучение, образование и т.д.В частности, около 100 немецких предприятий, включая известные бренды, присоединились к инициативе "Wir Zusammen" ("Мы вместе"), которая призвана помочь вновь прибывшим интегрироваться. На сегодняшний день эта инициатива обеспечила стажировки для 1,800 беженцев и профессиональное обучение еще для 300 человек.Компания где я работаю, PwC Germany, предлагает для вновь прибывших беженцев бесплатный языковой и профессиональный подготовительный курс в первые десять недель их пребывания - в самый критический для них период. У многих беженцев нет разрешения на трудоустройство в течение первых трех месяцев в новой стране пребывания, они также лишены доступа к программам общественной интеграции до тех пор, пока не будет одобрено их ходатайство о предоставлении убежища. Благодаря нашей инициативе и другим подобным ей, беженцы могут использовать это время, чтобы подготовиться к выходу на рынок труда, приобрести ценные навыки, не говоря уже о сертифицированной оценке их профессиональных способностей. Подобные инициативы помогают не только беженцам, но и деловым кругам - и, соответственно, экономике Германии.Компании, которые не испугаются языковых барьеров и культурных различий на первом этапе процесса интеграции, будут вознаграждены возможностью обучать и нанимать людей, имеющих высокую мотивацию и часто высококвалифицированных. Для компаний, которые чувствуют дефицит кадров, это должно быть особенно заманчиво. Производство, здравоохранение и уход за больными, скорее всего, получат наибольшую пользу от роста трудовых ресурсов.Из опыта Германии можно извлечь важные уроки для других стран, которые пытаются расселить беженцев. Один из таких уроков, наиболее полезный и вполне применимый, заключается в том, что путь беженцев эффективнее всего делится с точки зрения менеджмента на четыре отдельных этапа.Беженцу удалось покинуть страну, где жизнь стала неустойчивой либо из-за конфликта, либо из-за отсутствия экономических возможностей, но он еще не прибыл в принимающую страну. Это наиболее опасный этап, в течение которого беженцы не имеют никакого безопасного убежища. Они уязвимы не только перед стихией, но и контрабандистами, торговцами людьми и другими преступниками, которые пытаются воспользоваться их уязвимостью.Беженцы находят некое подобие безопасности, так как им дают временный приют и поддержку. На этом этапе они могут зарегистрироваться в их нынешней стране пребывания и ходатайствовать о предоставлении убежища в этой или другой стране, по своему выбору.Достигнув выбранной ими страны, беженцы получают защиту и поддержку, пока ожидают решения по заявлениям о предоставлении убежища. Если оно будет одобрено, им предоставляется жилье и возможность интегрироваться в общины, программы получению работы и обучения. Именно на этом этапе предприятия могут внести наибольший вклад. На самом деле, я твердо убежден, что интеграция работает лучше всего, когда связана с практической подготовкой и конкретными профессиональными возможностями.В случае, если заявлению беженца о предоставлении убежища отказано, он или она возвращаются в страну происхождения. В долгосрочной перспективе, репатриация может быть возможна даже с беженцами, которым предоставлено убежище, если обстоятельства в их родной стране изменятся и возвращение туда станет безопасным.На каждом этапе многие параллельно решаемые задачи требуют компетентного подхода и обеспечения ресурсами. Как мы уже увидели в Германии, бизнес может играть существенную роль в поддержке национальных и местных органов власти, тем самым помогая беженцам, самим себе и экономике в целом. В этом смысле, кризис беженцев действительно является ценной возможностью. Ради беженцев - и самих себя - мы не должны ее упустить.