Как и почему демократия не работает в законодательстве о культуре
За последние несколько лет народные депутаты и правительственные чиновники выдвинули ряд законодательных инициатив, которые могли значительно улучшить дела в украинской культуре. Могли бы улучшить, если бы народные избранники прислушивались к мнению граждан и независимых экспертов. К сожалению, случается такое крайне редко. Большая часть важнейших законодательных инициатив недавнего времени в области культуры или полностью игнорируют общественное и экспертное мнение, или всячески сводят до минимума участие гражданского общества при создании и доработке проектов.
То же самое касается скандального депутатского проекта о государственной поддержке кинематографии, который не только предусматривал выделение из бюджета 2 миллиардов на кинопроизводство (в том числе производство сериалов на телеканалах олигархов), но и давал причастным к кинобизнесу структурам доходы от лотерей и многочисленные налоговые льготы. Лоббисты проигнорировали конструктивные рекомендации общественности и обеспокоенность экспертов и "продавили" закон через Верховную Раду. Впрочем, кинематографии это не особенно помогло: юристы Администрации президента убедили гаранта Конституции закон ветировать.
Не меньше приключений выпало на долю двух законов, которые президент все-таки подписал - о создании Украинского института книги и о конкурсных назначениях руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры.
Акт об Украинском институте книги приняли в первом чтении вообще без обсуждения с общественностью и книгоиздателями, что вызвало у них вполне справедливое возмущение. Президент Ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин прямо заявил, что "Законопроект очень сырой, а издательское сообщество с ним не было предварительно ознакомлено". Ко второму чтению сообществу все-таки удалось с депутатами договориться, несмотря даже на то, что профильный комитет всячески уклонялся от дискуссии. Но и после этого большая часть предложенных специалистами поправок не была проработана депутатами. Как следствие - со времени принятия закона прошел почти год, Украинский институт книги так и не начал толком работать, и если он даже заработает в этом году, то лишь благодаря героическим личным усилиям Ростислава Семкива.
Похожая ситуация сложилась и с конкурсами на назначение руководителей государственных и муниципальных учреждений культуры. Хотя общественность и специалисты смогли существенно повлиять на принятый текст закона (к слову, это удалось в основном благодаря несогласованности действий Минкульта и отдельных членов комитета), однако все равно мнение экспертов и практиков в утвержденном тексте так толком и не учли. Из-за этого многие организации оказались не готовы к проведению конкурсов, положение о проведении самих конкурса Минкульт выпустил с большим опозданием, конкурсные комиссии формируются со злоупотреблениями и непрозрачно, и никакой ответственности за нарушение этого закона не предусмотрено вообще. Чего стоят одни только скандалы вокруг Государственного управления делами, которое сперва вообще не хотело назначать конкурс на должность директора "Мистецького Арсенала", а потом провело его с многочисленными нарушениями, а также полностью проигнорировало конкурс на должность руководителя Национального культурного центра Украины в Москве. Между прочим, этим центром до сих пор руководит жулик, которого куда сильнее, чем культура, заботит прибыль от сдачи в аренду помещений центра, расположенного на Арбате. И это только два примера. Скандалов и недоразумений в связи с такими конкурсами возникает множество, а ответственность за эту неразбериху никто не несет.
Ситуацию с подобными законопроектами совершенно точно характеризует эксперт Реанимационного пакета реформ Алена Салата: "Отдельные депутаты, даже не обязательно коррумпированные, искренне верят в свою миссию - лично спасти украинскую культуру. Не щадя сил, они стремятся осчастливить народ очередным законом, часто забывая посоветоваться с тем же народом о том, как это лучше сделать исходя из практики и жизненных реалий. А ведь для этого есть простой и испытанный инструмент - открытые общественные обсуждения". Вспоминается известная английская поговорка: "Демократия - это прежде всего процедура". Однако пользоваться этой мудростью депутаты не считают нужным - народные избранники привыкли обходить демократические процедуры и избегают советоваться со своим работодателем - гражданами Украины.
Вишенкой на этом авангардном торте культурного законотворчества уже в ближайшее время может стать очередной имитационный законопроект, который обошел все обычные подготовительные процедуры и был без излишней огласки зарегистрирован в парламенте. Это проект №5491 об Украинском культурном фонде. Официальными его авторами стали уже известные "ветераны культурного законодательства", руководители комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий и Ирина Подоляк (которые причастны и к другим упомянутым выше проблемным инициативам). Кроме них, в списке авторов Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Ирина Луценко, Анна Гопко, Сергей Кираль, Виктория Сюмар и другие. Настоящие авторы этого закона на сайте парламента не упомянуты, однако их имена тоже известны - Марина Порошенко, Евгений Нищук, Дмитрий Шимкив, Олеся Островская-Люта, Павел Гудимов, Сергей Проскурня и другие.
Про этот проект известно много интересного.
Во-первых, его текст был кулуарно подготовлен в Администрации президента Украины и тщательно оберегался от посторонних глаз до самой регистрации в Верховной Раде. Соответственно, никакого его обсуждения с независимыми экспертами и общественностью не было вообще.
Во-вторых, его вроде бы поддержал Национальный совет реформ, однако точно неизвестно, действительно ли поддержал, поскольку отдельные члены совета в частных беседах говорят, что не помнят голосования про поддержку этого закона. Кроме того, на сайте совета, вопреки обычной практике, нет протокола, которым это одобрение можно было бы подтвердить.
Учитывая то, какой "ударный" авторский коллектив готовил проект №5491, а также то, что представлять его Верховной Раде будет лично вице-спикер Ирина Геращенко, у него есть серьезные шансы быть принятым.
Если подвести итоги, в сухом остатке мы получаем весьма грустные результаты - приемы законодателей в сфере культуры за последние годы стали не менее уродливыми, чем экстренные "ночные" принятия бюджета и неспешные голосования за снятие неприкосновенности с депутатов, попавших под следствие. Из-за дефицита внимания СМИ к этой области, общество часто просто не подозревает, что прямо у него под носом и за его же счет осуществляются профанация, имитация, передергивание и тотальное пренебрежение законодателей процедурами работы с гражданскими активистами и независимыми экспертами.
Антон Дробовыч
доцент кафедры культурологии НПУ им. М.П. Драгоманова
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