Как и почему демократия не работает в законодательстве о культуре

Верховная Рада регулярно принимает законопроекты в сфере культуры в обход процедуры - в итоге законы не работают



За последние несколько лет народные депутаты и правительственные чиновники выдвинули ряд законодательных инициатив, которые могли значительно улучшить дела в украинской культуре. Могли бы улучшить, если бы народные избранники прислушивались к мнению граждан и независимых экспертов. К сожалению, случается такое крайне редко. Большая часть важнейших законодательных инициатив недавнего времени в области культуры или полностью игнорируют общественное и экспертное мнение, или всячески сводят до минимума участие гражданского общества при создании и доработке проектов.



Если вспомнить историю подготовки и принятия наиболее резонансных законопроектов в сфере культуры за последние три года, видно, что это стало практически правилом. Например, правительственную долгосрочную стратегию развития украинской культуры , подготовку которой в свое время курировал Вячеслав Кириленко , резко критиковали не в последнюю очередь за то, что она практически проигнорировала наработки независимых экспертов в рамках платформы "Культура 2025". Как следствие, стратегия так и не заработала, и сейчас она в лучшем случае годится для того, чтобы украшать сайты госорганов.То же самое касается скандального депутатского проекта о государственной поддержке кинематографии , который не только предусматривал выделение из бюджета 2 миллиардов на кинопроизводство (в том числе производство сериалов на телеканалах олигархов), но и давал причастным к кинобизнесу структурам доходы от лотерей и многочисленные налоговые льготы. Лоббисты проигнорировали конструктивные рекомендации общественности и обеспокоенность экспертов и "продавили" закон через Верховную Раду. Впрочем, кинематографии это не особенно помогло: юристы Администрации президента убедили гаранта Конституции закон ветировать.Не меньше приключений выпало на долю двух законов, которые президент все-таки подписал - о создании Украинского института книги и о конкурсных назначениях руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры Акт об Украинском институте книги приняли в первом чтении вообще без обсуждения с общественностью и книгоиздателями, что вызвало у них вполне справедливое возмущение. Президент Ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин прямо заявил , что "Законопроект очень сырой, а издательское сообщество с ним не было предварительно ознакомлено". Ко второму чтению сообществу все-таки удалось с депутатами договориться, несмотря даже на то, что профильный комитет всячески уклонялся от дискуссии. Но и после этого большая часть предложенных специалистами поправок не была проработана депутатами. Как следствие - со времени принятия закона прошел почти год, Украинский институт книги так и не начал толком работать, и если он даже заработает в этом году, то лишь благодаря героическим личным усилиям Ростислава Семкива.Похожая ситуация сложилась и с конкурсами на назначение руководителей государственных и муниципальных учреждений культуры. Хотя общественность и специалисты смогли существенно повлиять на принятый текст закона (к слову, это удалось в основном благодаря несогласованности действий Минкульта и отдельных членов комитета), однако все равно мнение экспертов и практиков в утвержденном тексте так толком и не учли. Из-за этого многие организации оказались не готовы к проведению конкурсов, положение о проведении самих конкурса Минкульт выпустил с большим опозданием, конкурсные комиссии формируются со злоупотреблениями и непрозрачно, и никакой ответственности за нарушение этого закона не предусмотрено вообще. Чего стоят одни только скандалы вокруг Государственного управления делами, которое сперва вообще не хотело назначать конкурс на должность директора "Мистецького Арсенала", а потом провело его с многочисленными нарушениями, а также полностью проигнорировало конкурс на должность руководителя Национального культурного центра Украины в Москве. Между прочим, этим центром до сих пор руководит жулик, которого куда сильнее, чем культура, заботит прибыль от сдачи в аренду помещений центра, расположенного на Арбате. И это только два примера. Скандалов и недоразумений в связи с такими конкурсами возникает множество, а ответственность за эту неразбериху никто не несет.Ситуацию с подобными законопроектами совершенно точно характеризует эксперт Реанимационного пакета реформ Алена Салата: "Отдельные депутаты, даже не обязательно коррумпированные, искренне верят в свою миссию - лично спасти украинскую культуру. Не щадя сил, они стремятся осчастливить народ очередным законом, часто забывая посоветоваться с тем же народом о том, как это лучше сделать исходя из практики и жизненных реалий. А ведь для этого есть простой и испытанный инструмент - открытые общественные обсуждения". Вспоминается известная английская поговорка: "Демократия - это прежде всего процедура". Однако пользоваться этой мудростью депутаты не считают нужным - народные избранники привыкли обходить демократические процедуры и избегают советоваться со своим работодателем - гражданами Украины.Вишенкой на этом авангардном торте культурного законотворчества уже в ближайшее время может стать очередной имитационный законопроект, который обошел все обычные подготовительные процедуры и был без излишней огласки зарегистрирован в парламенте. Это проект №5491 об Украинском культурном фонде . Официальными его авторами стали уже известные "ветераны культурного законодательства", руководители комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий и Ирина Подоляк (которые причастны и к другим упомянутым выше проблемным инициативам). Кроме них, в списке авторов Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Ирина Луценко, Анна Гопко, Сергей Кираль, Виктория Сюмар и другие. Настоящие авторы этого закона на сайте парламента не упомянуты, однако их имена тоже известны - Марина Порошенко, Евгений Нищук, Дмитрий Шимкив, Олеся Островская-Люта, Павел Гудимов, Сергей Проскурня и другие.Про этот проект известно много интересного.

Во-первых, его текст был кулуарно подготовлен в Администрации президента Украины и тщательно оберегался от посторонних глаз до самой регистрации в Верховной Раде. Соответственно, никакого его обсуждения с независимыми экспертами и общественностью не было вообще.



Во-вторых, его вроде бы поддержал Национальный совет реформ, однако точно неизвестно, действительно ли поддержал, поскольку отдельные члены совета в частных беседах говорят, что не помнят голосования про поддержку этого закона. Кроме того, на сайте совета, вопреки обычной практике, нет протокола, которым это одобрение можно было бы подтвердить.



В-третьих, он частично напоминает более ранний законопроект №3597, который разрабатывался при участии общественности - о Государственном фонде гуманитарного развития Украины (внесен в Раду еще в декабре 2015 года). Однако, в отличие от последнего, проект №5491 лишь имитирует реформу, но не содержит никаких намеков на перемены. Предложенный им фонд остается в полной зависимости от Министерства культуры и чиновников, не имеет гарантированного финансирования, но при этом предполагается, что на его содержание выделяется втрое больший процент всех доходов, чем предполагалось в общественном проекте.Учитывая то, какой "ударный" авторский коллектив готовил проект №5491, а также то, что представлять его Верховной Раде будет лично вице-спикер Ирина Геращенко, у него есть серьезные шансы быть принятым.Если подвести итоги, в сухом остатке мы получаем весьма грустные результаты - приемы законодателей в сфере культуры за последние годы стали не менее уродливыми, чем экстренные "ночные" принятия бюджета и неспешные голосования за снятие неприкосновенности с депутатов, попавших под следствие. Из-за дефицита внимания СМИ к этой области, общество часто просто не подозревает, что прямо у него под носом и за его же счет осуществляются профанация, имитация, передергивание и тотальное пренебрежение законодателей процедурами работы с гражданскими активистами и независимыми экспертами.

Антон Дробовыч

доцент кафедры культурологии НПУ им. М.П. Драгоманова







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