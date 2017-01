Россия в поисках нового врага

России жизненно необходим враг, на которого можно списать свои неудачи, и такого врага все труднее найти за пределами страны

Известный своим консерватизмом император Александр Третий, правивший в России с 1881 по 1894, любил повторять министрам: “У России есть только два союзника: армия и флот. Все остальные при первой возможности сами ополчатся против нас".

Во время прямой линии 2015 года президент России Владимир Путин процитировал слова императора, добавив, что совершенно с ними согласен. К этому моменту у Путина на руках были все карты, чтобы обвинить Запад и весь мир в том, что те ополчились против России, заставив его отвечать силой ради защиты страны. Сейчас же ситуация поменялась: администрация избранного президента США Дональда Трампа настроена по отношению к России явно дружелюбно и даже подвергает сомнению действия НАТО, да и Европа ищет возможности налаживания отношений со своим восточным соседом. Это значит, что тон российской дипломатии тоже должен измениться. При этом Путин, как и Александр Третий, определенно понимает, что российскому правительству жизненно необходим внешний враг. Это ставит вопрос: кто может стать таким врагом, если погода в международной дипломатии действительно переменится?

Традиционному противнику - достойную смену



В течение целого столетия, за исключением нескольких непродолжительных периодов, Соединенные Штаты считались главным врагом России. И это было очень удобно. Кремль постоянно раздувал пламя вражды, обвиняя американцев во всех неудачах, выставляя их мировым злом, отвлекая таким образом внимание населения от внутренних, вполне серьезных, проблем.

Но теперь появился Трамп - и большинство рассматривает его как союзника России. В ходе американских праймериз государственное телевидение так расхваливало и поддерживало Трампа, словно это нам - россиянам - предстояло за него голосовать. Большая часть страны, включая Кремль, судя по благодушной реакции Путина на высылку Вашингтоном 35 российских дипломатов, празднует его победу до сих пор.

Но теряя врага, Россия, похоже, приобретает новую проблему. Враждебность по отношению к Америке долго была источником жизненной силой российской политики. Без нее - непонятно, как существовать. Так что Москве придется найти замену, возможно даже внутри России.

Кремль постоянно обвинял американцев во всех своих неудачах, выставлял их мировым злом, отвлекая таким образом внимание населения от внутренних серьезных проблем.

Враг государства



В 2011 году Дмитрий Медведев, исполнявший тогда функции президента, призвал правящую партию "Единая Россия" поддержать решение Путина выдвинуться на следующий президентский срок в 2012 году. Он заявил:

"Мы общими усилиями сохранили и восстановили нашу любимую Родину - нашу Россию. И мы ее не отдадим. Не отдадим тем, кто хочет разрушить ее, не отдадим тем, кто обманывает людей, раздавая пустые и невыполнимые лозунги, обещания".

Такая наглая попытка с полным пренебрежением к Конституции сохранить власть партии вызвала массовые протесты. Беспорядки периодически вспыхивали с декабря 2011 по июль 2013 года, в ходе их подавления только в Москве и ее окрестностях были арестованы около 5 тысяч человек. Некоторые из них находятся в заключении до сих пор.

Неудивительно, что Путин, вступив в должность, быстро принял меры для выведения протестной активности за рамки закона. К июлю 2014 года Кремль ввел в действие закон, который гарантировал участникам несанкционированных демонстраций тюремное заключение на срок до 5 лет, если эти демонстрации происходили чаще, чем раз в 180 дней. (Само собой практически все демонстрации, кроме откровенно проправительственных, считались несанкционированными). Теперь даже одиночный пикет воспринимался как угроза национальной безопасности. Понимая, что на ведущих оппозиционеров направлено внимание медиа и не желая делать из них мучеников за идею, российское правительство поступило хитро, оно стало целиться в друзей и членов семей, заводя уголовные дела на них.

Надо понимать, что усилия Кремля были направлены на усмирение очень небольшой части населения - так называемой "либеральной оппозиции", которая на протяжении всей истории и так не имела большого влияния на обывателей. Большинство граждан и без того поддерживает Путина. Но чтобы упрочить их привычную лояльность, президент во всю использовал пропаганду и, конечно же, искал иностранных козлов отпущения.

Такой подход вполне традиционен. Советский Союз использовал пропагандистскую машину на полную мощность - в частности, против Соединенных Штатов, - на протяжении десятилетий после октябрьской революции 1917 года. Враждебность правительства США по отношению к СССР, с момента основания последнего, весьма этому способствовала. Например, Вашингтон поддерживал антикоммунистические движения вроде белоармейцев, пока Ленин и его последователи разоблачали злодейскую сущность капиталистического мира. Несмотря на то, что США и СССР установили в 1933 году дипломатические отношения, натянутость никуда не делась.

Вторая мировая война заставила Соединенные Штаты и Советский Союз заключить брак по расчету. Но долго они не протянули, и когда война закончилась, стало очевидно, что идеологические разногласия так и остались неразрешенными. Взаимное недоверие и опасения, что СССР распространит влияние на всю Восточную Европу, породили "холодную войну". Началось растянувшееся на десятилетия противостояние двух сверхдержав, и мир захлестнули столкновения идеологических, экономических, технологических и геополитических принципов. С точки зрения Москвы, Америка - олицетворение "загнивающего Запада" - была полным антагонистом "светлого социалистического будущего", к которому уверенно шла советская империя.

Когда в 1990-х Россия вступила в период коротких и непоследовательных демократических перемен, надежда на взаимопонимание между двумя державами на некоторое время возродилась. Однако Путин вскоре после вступления в должность в 2000 году начал восстанавливать стену между странами. В течение всего президентства он последовательно напирал на одну и ту же идею: как только Россия начинает "вставать с колен", США находят способ сбить ее с ног.



Путин в течение всего президентства последовательно напирал на одну и ту же идею: как только Россия начинает "вставать с колен", США находят способ сбить ее с ног.

Такой подход неплохо работал, чему немало способствовала американская политика расширения НАТО на восток. И как бы плохо не шли дела внутри России, всегда в "поле ненавидения" был тот, на кого можно было повесить все проблемы. Конечно, это не всегда был Вашингтон. Периодически врагом России объявлялась Европа, особенно во время украинского Евромайдана 2014 года. Тем не менее, ни одна страна не была таким удобным козлом отпущения, как США.

Свежие опросы общественного мнения показывают насколько успешной была такая стратегия. В то время, как 73% россиян считают, что экономика страны находится в стагнации, 88% поддерживают курс Путина в международной политике. Благодаря усилиям кремлевской пропаганды, граждане страны прониклись ностальгией по советским временам, а 69% считают, что распад СССР оказался вреден для России. Отношение к Западу при этом упало до исторического минимума: только 15% россиян оценивают США позитивно, только 31% хорошо относятся к Евросоюзу. Вот результат целенаправленной медиа-стратегии. Вот результат наличия врага, которого можно обвинить во всех бедах.



Обувь не по размеру



Результат американских выборов 9 ноября поломал Путину весь сценарий. Трампа хорошо знают российские олигархи - с некоторыми у него деловые связи, другие были его соседями по "Майями Трамп Тауэр". По всем признакам, после того, как Трамп займет Овальный Кабинет, отношения между Вашингтоном и Москвой должны стать гораздо более дружелюбными. Но вот вопрос: кого же тогда можно будет винить во внутренних бедах России?



После того, как Трамп займет Овальный Кабинет, отношения между Вашингтоном и Москвой должны стать гораздо более дружелюбными. Но вот вопрос: кого же тогда можно будет обвинить во внутренних бедах России?

Новый противник должен как минимум соответствовать амбициям России, которые никак не назовешь скромными или умеренными. Европа могла бы на эту роль подойти, но вот беда: ее накрыло волной национализма - тема близкая и любимая Путиным. Европейские крайне правые партии придерживаются принципов консерватизма, за которые выступает и Путин, а лидер Национального Фронта Марин Ле Пэн вообще объявила Путина "защитником европейских ценностей". И поскольку поддержка крайне правых в Европе растет, умеренные партии в преддверии выборов вероятно будут воздерживаться от выпадов в адрес России.

Тогда Китай? Настроить против себя вторую по величине мировую экономику и важный источник инвестиций в российскую энергетическую отрасль и транспортные и инфраструктурные проекты - явно не слишком хорошая идея для страны, которая и так находится под санкциями и в довольно тяжелом экономическом положении. А кто еще? Украина? Слишком мелко. Африка? Слишком бедно. Австралия и Новая Зеландия? Слишком далеко. Определенно, заменить США как главного злодея не так-то просто. Даже террористические группировки вроде Исламского Государства - естественный враг большинства стран - для замены не годятся, потому что это мировая угроза, которая способствует сотрудничеству между странами, а никак не противостоянию.





Угроза изнутри



Поэтому Россия будет вынуждена взглянуть внутрь себя и найти крайнего среди своих. Со стороны государства такая охота уже началась. Путин заклеймил российских защитников прав человека как "национальных предателей". Обладателей двойного гражданства или имеющих вид на жительство другой страны штрафуют, если они не донесли на себя и своих детей, а если они сообщат, то могут быть потенциально быть депортированы за шпионаж. Благотворительные фонды, некоммерческие компании, проводящие соцопросы, НГО обязаны регистрироваться в качестве "иностранных агентов", если они получают взносы из-за рубежа и участвуют в "политической деятельности" (крайне расплывчатое значение этого термина позволяет применить его практически к любой структуре). Такие организации теряют право работать с государственными органами, а требуемая от них финансовая отчетность столь усложнена, что они часто оказываются вынуждены просто свернуть работу. И хотя в России остается маленькая группа независимых медиа, они борются за существование и многие вынуждены вводить самоцензуру, чтобы избегнуть заоблачных штрафов, увольнений и закрытия.

Государство нашло верного союзника своим усилиям - Русскую Православную Церковь. Некоторые связанные с ней экстремистские группы стали известны разгромами офисов неугодных компаний, уничтожением "еретических" книг, акциями вандализма по отношению к произведениям искусства и обвинениями в адрес атеистов и оппозиционных блогеров. Подобными действиями в сочетании с мерами, которые предпринимает Кремль, в обществе создана гнетущая атмосфера, в которой должны умолкнуть голоса несогласных. Студент, вышедший на первую протестную акцию, человек, который играл в церкви в Pokemon Go, женщина, отправившая знакомому SMS с сообщением о проходящей мимо военной технике, - все они могут быть объявлены "врагами народа" и отправлены в заключение. В нынешней России свобода слова и высказывания заканчиваются там, где они хоть краем задевают интересы государства, его историю, пропагандируемые им ценности и образ жизни.



Без достойного иностранного противника главным врагом Путина может стать сама Россия.

В таких условиях уязвимым оказывается каждый гражданин России, и вопрос времени, когда люди начнут задаваться вопросом - почему так? В 2012 году они начали спрашивать, и тогда Путин умело обвинил США во всех проблемах. Но теперь, без достойного иностранного противника, главным врагом Путина может стать сама Россия. Если опыт предыдущих пяти лет чем-то и показателен, так это тем, что россияне научились отличной самоорганизации - от небольших групп для помощи пожилым людям до серьезных волонтерских организаций, которые оказывают услуги и предоставляют помощь гораздо эффективнее, чем государство. Возможно, без врага у россиян появится шанс увидеть, в какое ужасное состояние пришли государственные институты власти за десятилетия неэффективного управления и тогда, осознав, они смогут предпринять шаги, необходимые, чтобы исправить ситуацию.

Ксения Семенова

журналист, редактор TheQuestion, эксперт по общественным коммуникациям,





(Перевод статьи публикуется с разрешения проекта Stratfor. "

" is republished with permission of Stratfor.)