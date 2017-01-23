Все готово к процветанию: Государственный подход к эмиграции

Чиновники не слишком обеспокоены "чемоданными настроениями", которыми постепенно проникается все больше граждан Украины.

Государственные мужи не станут писать в фейсбуке про эмиграцию. Натягивая по утрам отглаженные вышиванки, они прикидывают: в каком районе Лондона приобрести квартиру; где выбрать имение - в Италии или в Испании; перебрасывать в Монако оба "бентли" или только красный? Где новый оффшор открывать - в Панаме или на Сейшелах? Самолет регистрировать на юридическое лицо в Вене - или на том лице и так уже многовато имущества висит? Не напишут о том, где в пятницу отмечал день рождения Гройсман и куда на свой день рождения ездил Порошенко. Война? Отложим до моего возвращения. Нормальная практика. И вообще: кто знает, сколько отпусков было у первых лиц государства за последние годы? Ни одного? Как же так, панове...



Куда после продажи УМХ Ложкин (который сейчас курирует привлечение инвестиций) перевел "отмытые" деньги Курченко? Как тихо сам собою в Италии "вырос" бизнес Авакова?



Михаил Ткач

журналист програмы "Схемы"



Не напишут о том, где учатся сын президента и дочка премьера. Могут сказать - получают лучшее образование, чтобы потом работать на благо Украины. Однако сын, например, главы президентской фракции в парламенте - он ведь работает в Morgan Stanley в Лондоне, а не в Ощадбанке в Киеве, как же так?Государственные мужи десятилетиями зарабатывали на том, что рвали на куски национальную инфраструктуру, строили бизнес, изничтожая конкуренцию, распиливали заводы на металл, отпугивая инвесторов. И теперь, когда уровень жизни в Украине не соответствует их запросам, они вынуждены использовать любую возможность, чтобы хоть день-другой подышать воздухом прогрессивного мира. У них уже давно есть все, что нужно для комфортной эмиграции, и для вынужденной также все подготовлено. Единственное, что их тут удерживает - жадность. Они терпят свое пребывание в этой стране, так как ни в одной другой столько не "заработают". Потому что в цивилизованных странах без своего "политического влияния" они пасли бы коров вместо того, чтобы красоваться в рейтингах Forbes.Но они обязательно туда уедут. Главное, чтобы вы не уехали туда раньше.



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