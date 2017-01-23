Максим Нефьодов: Беглые заметки про "воздух эмиграции"

Отношение к эмиграции зависит в том числе от того, хочет гражданин работать на улучшение жизни в стране или нет.

Не успеваешь следить за #зрадой в Facebook - теперь все пишут про #ВоздухЭмиграции. Я тоже могу про это кое-что сказать.

1) Ехать или не ехать, жить на два города и две страны или просто мотаться туда-сюда - во времена Airbnb, Uber, BlaBlaCar и Google Docs это перестало быть судьбоносным выбором на всю жизнь. "Эмигранты-зрадники" - такая же тупая теза, как и "зрадники-иммигранты". Я и сам мечтаю в будущем несколько лет как-нибудь поработать в мегаполисе с другим ритмом жизни.



2) Как украинцы едут по всему миру, чтобы учиться, работать и обмениваться опытом, так и иностанцы приезжают к нам, создают здесь бизнес, воспитывают детей и, изредка, даже идут во власть отдавать долг новому отечеству. И это нормально, и такого будет все больше. Мир глобализуется, границы стираются.



Максим Нефьодов

первый замминистра экономического развития и торговли Украины



3) Но погодите: "Украина не то, что не пытается никого привлечь. Она не пытается никого удержать. ... Все, что происходит вокруг - геноцид государства Украина по отношению к своим гражданам в чистом виде"... Так это же не про эмиграцию. Это про "папа, почему ты не миллионер? и почему у нас нет мерседеса?" Это про "я хочу условия труда как в Гугле! немедленно! именно для меня!" Это про "плохой климат, в Провансе лучше".4) Если кто думает, что он не хочет работать для улучшения жизни здесь, а в других краях все уже улучшено и там-то он и сможет поработать в полную силу - у меня для вас плохие новости. Раз вы не хотите работать, то проблема не в месте, а в вас.5) Нет такого злонамеренного "государства Украина", нет темных или светлых эльфов, которые, как морлоки у Уэллса, гадят или даруют счастье элоям, которые сидят и ждут у моря погоды. Государство - это мы с вами. Те, кто берут взятки - и те, кто работает по 15 часов в сутки, чтобы помочь другим. Такие жалобы - это, по-сути, нытье на тему "Ах, какие гадкие люди окружают меня, такого прекрасного! А ну-ка быстренько становитесь негадкими, а то уеду от вас в Эстонию, меня туда хантят и обещают любить!" Извините, но такие люди не стоят одного мизинца Яаники Мерило, которая приехала из Эстонии строить в Украине e-Gov.У меня все.