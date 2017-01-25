Выйти из тени: как легализовать зарплаты в конвертах

Правительство решило создать новый карательный орган - Гоструда. Как защититься бизнесу?

Государственная фискальная служба взялась вывести из тени зарплаты в конверте. Первый шаг сделали в самом конце 2014 года, приняв изменения в ст. 24 и 265 КЗоТ Украины. Тогда было введено обязательное уведомления налоговой инспекции о приеме сотрудников и введены штрафы за сокрытие трудовых отношений и выплату серых зарплат.

Немного позже была попытка найти компромисс с бизнесом. Ставку ЕСВ снизили до 22% в надежде на то, что предприятия и предприниматели частично выведут заработные платы из тени. Результат реформы правительство не удовлетворил.

Минимальная зарплата 3200 и новый репрессивный орган

Исправить ситуацию со сниженной ставкой ЕСВ решили с помощью беспрецедентного повышения минимальной заработной платы. Фактически с 2017 года бизнесу вменили новую налоговую нагрузку по зарплатным налогам. Если раньше "налоговая стоимость" одного оформленного сотрудника составляла 600-700 грн, то сегодня она превышает 1300 грн в месяц.

В конце декабря президент Петр Порошенко подписал закон №1774-VIII, согласно которому вводится новый штраф за недопуск инспекторов труда к проверке предприятия или предпринимателя в размере 100 минимальных заработных плат, что составляет 320 000 грн. Требование вступило в силу с 1 января.

А чтобы бизнесмену было неповадно регулировать такую нагрузку путем оформления/неоформления трудовых отношений или выплаты "полставки" работникам, правительство решило создать новый карательный орган - Госсслужбу по вопросам труда. Точнее, контролирующий орган совсем не новый, но его возможности с 2017 года - беспрецедентные для системы государственного надзора в Украине.

Фактически с 2017 года бизнесу вменили новую налоговую нагрузку по зарплатным налогам. Если раньше "налоговая стоимость" одного оформленного сотрудника составляла 600-700 грн, то сегодня она превышает 1300 грн в месяц

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Во-первых, инспекторы труда де-факто не будут соблюдать требования Закона № 877-V (о госконтроле в сфере хозяйственной деятельности). Во-вторых, на органы Гоструда не распространяется действие моратория на проверки бизнеса, который будет действовать в течение года. Такое решение в конце прошлого года принял парламент. Но этого оказалось недостаточно! Законом №1774-VIII введен штраф в размере 320 000 грн за недопуск инспекторов к проверке предприятия или предпринимателя, если предметом проверки является так называемая зарплата в конверте. В ближайшие недели ожидаем утверждения Кабмином порядка проведения таких проверок. Но и без него инспекторы могут посещать предприятия.

Неограниченные возможности

Судя по тексту проекта постановления КМУ, посещать предприятия и ФЛП инспекторы смогут в любое время суток, без предупреждения, без оформления направления на проверку (достаточно служебного удостоверения). Кроме проверок (инспекционных посещений и невыездных инспектирований) сотрудники Гоструда будут проводить информационно-разъяснительные кампании по вопросам соблюдения трудового законодательства.

Помогать им будут органы местного самоуправления. Так что на фоне вялой экономики, с повышением налогов на заработную плату в два раза, нас ждет массовая профилактическая работа по дисциплине трудоустройства.

320 000 грн штрафа

Стократный размер минимальной зарплаты, то есть 320000 грн - такой штраф грозит юридическому лицу или ФЛП за недопуск контролирующего органа к проведению проверки, создание препятствий в ее проведении, если предметом проверки являются вопросы фактического допуска сотрудника к работе без оформления трудового договора, на неполное рабочее время и выплата зарплаты без начисления и уплаты ЕСВ и налогов.



На фоне вялой экономики, с повышением налогов на заработную плату в два раза, нас ждет массовая профилактическая работа по дисциплине трудоустройства

Практика подобных проверок в Украине существует. Также существует судебная практика обжалования предписаний инспекций по труду об устранении нарушений трудового законодательства. Но прецеденты применения штрафных санкций в размере 320 000 пока отсутствуют. Они скоро появятся, причем, мы уверены, с грубыми нарушениями со стороны ревизоров (например, инспектирование или оформление акта о недопуске в отсутствие предпринимателя или уполномоченного лица предприятия).

Текущий год покажет бизнесу и гражданам Украины, способно ли правительство закрутить гайки еще и в этой сфере. Ну и, конечно же, перед очередными выборами нас ждет комплекс фейковых мероприятий по улучшению условий ведения бизнеса и защите предпринимателей от произвола контролирующих органов.

Дмитрий Гарный, юрист Киевского центра поддержки и развития бизнеса

