Институт жалоб в КСУ еще не работает, но уже ограничивается

Конституционный Суд Украины не мог рассматривать жалобы из-за неопределенности процедуры рассмотрения таких жалоб

На следующей пленарной неделе Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект " О Конституционном Суде Украины " (№ 5336-1). Этот долгожданный законопроект разработан в рамках судебной реформы с целью реализации новых конституционных положений в части конституционного судопроизводства. Напомню, что конституционные изменения были приняты 2 июня 2016 года и вступили в силу 30 сентября 2016 года для обеспечения независимости Конституционного Суда и улучшения доступа лиц к конституционному судопроизводству.Важнейшим для физических и юридических лиц является новое конституционное право на конституционную жалобу. Так, 30 сентября прошлого года стала действовать новая статья 151-1 Конституции Украины , согласно которой "Конституционный Суд Украины решает вопрос о соответствии Конституции Украины (конституционности) закона Украины по конституционной жалобе лица, считающего, что примененный в конечном судебном решении в его деле закон Украины противоречит Конституции Украины. Конституционная жалоба может быть подана в случае, если все другие национальные средства правовой защиты исчерпаны".То есть, с 30 сентября 2016 года физические лица (граждане, иностранцы, апатриды) и юридические лица фактически получили право обращаться в Конституционный Суд относительно неконституционности закона (или его отдельного положения), если считают, что примененный в конечном судебном решении в его деле закон Украины противоречит Конституции Украины.Однако, хотя новое конституционное право они получили, реализовать его они не могут. Конституционный Суд Украины не может рассматривать жалобы из-за того, что не определена процедура рассмотрения таких жалоб. Именно эта проблема должна быть урегулирована в новом законе "О Конституционном Суде".По состоянию на 23 января этого года в Конституционный Суд уже поступило 47 конституционных жалоб. Однако Конституционный Суд "обращает внимание на нецелесообразность направления конституционных жалоб" , хотя Конституция такое право и предоставляет. Возможно Конституционному Суду следует специально обратить внимание Верховной Рады на ее бездействие и ненадлежащее обеспечение ею реализации конституционного права.Теперь обратимся в Верховную Раду, а именно к законопроекту "О Конституционном Суде Украины" (№ 5336-1), который, скорее всего, будет принят, поскольку подан от парламентского большинства и готовился в рамках деятельности Совета по вопросам судебной реформы.В законопроекте по сравнению с конституционным регулированием право обращения с конституционной жалобой в КСУ ограничивается как по предмету конституционной жалобы (устанавливается необходимость обосновывать нарушения конституционного права человека в результате применения неконституционного закона, п.6 ч.2 ст.55), так и по субъектам обращения (установлен запрет обращаться юридическим лицам публичного права, ч. 1 ст. 56 законопроекта). Так, в соответствии с законопроектом, конституционная жалоба должна содержать "обоснования утверждений о неконституционности закона Украины (его отдельных положений)(выделено автором - Ю.К.). Очевидно, если такого обоснования не будет, КСУ откажет в рассмотрении жалобы на основании несоответствия жалобы требованиям Закона "О Конституционном Суде Украины". При этом Конституция не говорит о защите только конституционных прав человека от неконституционных положений законов.Также Конституция предоставляет право любому лицу обращаться с конституционной жалобой, в том числе юридическим лицам публичного права. Зато ст. 56 законопроекта изымает их из списка субъектов обращения с конституционной жалобой. Этот запрет будет касаться, в частности, органов местного самоуправления. Это выглядит особенно странно, учитывая государственную политику в направлении децентрализации.Очевидно, законопроект "О Конституционном Суде Украины" содержит много проблемных моментов и в части реализации института конституционной жалобы. Следует обратить внимание на содержательные недостатки Законопроекта и без промедления тщательно поработать над их исправлением в пределах парламентской процедуры рассмотрения законопроекта.

Юлия Кириченко,

эксперт Центра политико-правовых реформ



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