Славы не надо: Старые партии, новые лица и одинокий Вакарчук

За кого будут голосовать избиратели на следующих выборах - "за лица" или "за партии"?





Тема досрочных парламентских выборов продолжает нагнетаться в информационном пространстве. Правда, судя по последним тенденциям, речь идет не о сменах правил игры, а о поиске привлекательных лиц, способных стать локомотивами для партийных проектов.



Многие в Украине читали классика французского политконсалтинга Жака Сегелу, который утверждает, что "голосуют за личности, а не за партии". Видимо, по этой причине в стране объявлен неформальный кастинг "новых лиц" с прицелом на возможные парламентские выборы. Правда, этот кастинг легко становится "черной меткой" для нынешних "новых лиц": они стремительно обогащают компрометирующими подробностями свои непродолжительные политические биографий. Токсичность украинского политического Олимпа позволяет говорить о насущной необходимости его рекультивации.

Признанным фаворитом в этом необъявленном официально кастинге является Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы". Желающих продвинуть его в большую политику не смущает факт кратковременного депутатства Святослава Ивановича в 2007-2008 годах, когда тонкая натура не выдержала оранжевого раздрая. В активе исполнителя - статус Посла доброй воли ООН и обучение в Школе лидеров в Йеле в 2015 году, что не абсолютизирует политическое будущее популярного певца, но делает его вероятным электоральным магнитом для молодежи, которая привыкла на выборах голосовать ногами.



Токсичность украинского политического Олимпа позволяет говорить о насущной необходимости его рекультивации.

Но проблема заключается не в старых/новых лицах. Есть сложности посерьезнее: большинству из тех, кто сегодня называет себя украинской политической элитой, невыгодно, чтобы сограждане становились умнее, искушеннее, получали новые навыки. Личностный рост избирателей в масштабах страны может серьезно осложнить как покупку голосов, так и развешивание предвыборной популистской лапши на уши доверчивых избирателей. "Идеалы Майдана" на поверку оказались для элит недостаточным катализатором политической воли, и многие сильные мира сего их игнорируют нагло и беззастенчиво, - как учил Янукович.

Потому менять нужно не лица, а правила игры. Отменить смешанную систему парламентских выборов, зачастую приводящую к имитации электоральной деятельности. Снизить проходной барьер и дать шанс новым политическим силам попробовать, что это такое - работа в сессионном зале Верховной Рады. Создать условия для появления идеологических партий, а не проектов "За все хорошее". Еще один компонент - это выстраивание политических партий снизу, путем финансирования средним и мелким бизнесом, поиска лидеров внутри партийной структуры, а не переквалификации раскрученных медиа-персонажей. Без перечисленных изменений даже натурализация в Украине и участие в выборах Джастина Бибера не приведет к желаемому результату.

Ситуация в Украине сегодня такова, что имитация бурной деятельности в политической сфере не способна привести к реальным изменениям. Необходимо "до основанья, а затем" менять фундаментальные правила политической игры - пусть и под музыкальное сопровождение, но не за счет эксплуатации музыкантов или других немногочисленных моральных авторитетов.



Евгений Магда

историк, политический эксперт



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