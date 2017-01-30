Евроинтеграция по-украински: мусорная проблема

Гендиректор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко о европейских экологических нормах и украинских реалиях

Евроинтеграция - это комплексный обед: все должно быть по порядку: первое, второе и компот. В 2014 году Украина приняла решение двигаться в Европу, принимая правила игры этого рынка. Пожалуй, самый большой и ответственный кусок евроинтеграции - гармонизация законодательства и подхода к регулированию различных отраслей экономики и жизни общества.

У Украины есть дорожная карта - Соглашение об ассоциации с ЕС, в котором прописаны основные направления для изменения национального законодательства и обозначены сроки их имплементации. Тем не менее нередко украинское правительство отступает от задекларированных в Соглашении реформ и тормозит их принятие. Или форматирует взятое за основу европейское регулирование до неузнаваемости, незначительно модифицируя старые нормы регулирования. Случаются и абсолютно полярные кейсы, когда власть выборочно лоббирует принятие понравившейся ей системы, которая действует на отдельных рынках ЕС и не является частью условий Соглашения об ассоциации.

Об одном из таких случаев я и хотел бы поговорить. В самом конце прошлого года группа народных депутатов подала законопроект, предлагающий внедрить в Украине систему депозитной тары (тара, которая оплачивается при покупке напитка). Я не хочу сейчас ставить под сомнение целесообразность депозитной системы как таковой - для этого нужен глубокий анализ, основанный на опыте стран ЕС и мира, в которых подобная система функционирует. Я лишь хочу обратить ваше внимание на то, что подобные решения должны быть комплексными, последовательными и качественными, а не вырванными из контекста.

Соглашение об ассоциации с ЕС в части экологии ссылается на целый ряд директив и регламентов - от сортировки бытовых отходов и иерархии обращения с ними до контроля над загрязнением окружающей среды и требований к качеству воды и очистке городских сточных вод. Большинство изменений в законодательном аспекте сферы обращения с отходами должны быть внедрены в течение 5-8 лет, согласно внутреннему плану имплементации Соглашения. В идеале гармонизация по всем пунктам позволит внедрить в Украине комплексный подход к защите окружающей среды, работающий в ЕС.

В частности, Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает разработку стратегии в сфере управления отходами и ресурсами, которая впоследствии будет прописана в законодательстве. Для реализации данной цели была создана рабочая группа, возглавляемая министром экологии Семераком, в состав которой вошли специалисты Минэкологии и Минэкономики, а также независимые украинские и международные эксперты, включая представителей ЕБРР и GIZ. Продуктом деятельности рабочей группы стала предварительная редакция Национальной стратегии обращения с отходами.

Данная стратегия предписывает вовсе не внедрение в Украине депозитной системы, а запуск базового элемента - раздельного сбора бытовых отходов и системы расширенной ответственности производителя. Справедливо будет отметить, что депозитная система в Стратегии упоминается, но только как возможная разновидность сбора отдельных видов упаковки в качестве дополнения к общей системе сортировки бытового мусора.



Предлагаемая законопроектом депозитная система не дает комплексного или ясного решения проблемы с отходами в Украине - скорее, вызывает массу вопросов даже у неэксперта

Со всем уважением к депутатскому корпусу, документ, предопределяющий регулирование в сфере экологии, не должен быть депутатским. Он не может отклоняться от предписанных Соглашением об ассоциации требований и отступать от Национальной стратегии. Подобные решения должны тщательно обсуждаться, взвешиваться, моделироваться и тестироваться в экспертной среде. А законопроект о депозитной системе в его сегодняшней редакции, скорее, эмоциональный, чем рациональный документ, который содержит массу недоработок - как технико-юридических, так и идеологических. Предлагаемая законопроектом депозитная система не дает комплексного или ясного решения проблемы с отходами в Украине - скорее, вызывает массу вопросов даже у неэксперта.

Главный вопрос - почему мы начинаем с конца

После ликвидации коррупционной схемы Укрэкокомресурсы, которая собирала утилизационный налог с производителей товара в упаковке, но не занималась непосредственно сбором и утилизацией самой упаковки, в регулировании образовался правовой вакуум. И этим вакуумом решили воспользоваться многие. Появились и лоббисты старой схемы с налогом, и переработчики вторсырья, которые хотят отстроить свой бизнес за счет производителя товара в упаковке и его потребителя.

Это неудивительно, ведь мусорный бизнес - одно из самых прибыльных занятий. Чжан Инь, предприниматель, лидер рейтинга самых богатых людей Китая и одна из самых успешных женщин планеты, заработала миллионы долларов, построив с нуля бизнес по переработке вторсырья.

И этот вакуум должен быть заполнен комплексным решением по обращению со всеми видами упаковки, а не точечными, приглянувшимися в последней поездке в Европу "диковинками" вроде вендинговых машин, поглощающих бутылки в супермаркетах. Во всем нужна последовательность: сначала мы должны запустить раздельный сбор с расширенной ответственностью производителя (что предполагает для него финансовое участие и выполнение обязательств по сбору выпущенной тары) и научить население сортировать отходы. Потом посмотрим, нужна ли дополнительная мотивация для сбора отдельных видов тары через депозитную систему.

А на сегодняшний день при отсутствии навыков и необходимого для сортировки отходов регулирования внедрение дорогой депозитной системы (например, Германии она обошлась в 760 млн евро плюс ежегодные затраты на функционирование системы около 800 млн евро), эффективность которой не доказана ни в Украине, ни в международной практике, выглядит преждевременным. Более того, предложенная законопроектом система даже не ставит целевых показателей эффективности: непонятно, какой процент тары планируется собирать за счет депозитной системы.



При отсутствии навыков и необходимого для сортировки отходов регулирования внедрение дорогой депозитной системы (например, Германии она обошлась в 760 млн евро плюс ежегодные затраты на функционирование системы около 800 млн евро), эффективность которой не доказана ни в Украине, ни в международной практике, выглядит преждевременным

Что меня крайне беспокоит в предложенной депутатами системе - так это ее кардинальность. За переходный период - шесть месяцев - предлагается разработать и применить ко всем без исключения производителям марку (зачем?), стоимость которой определяет оператор депозитной системы (монополист?), а не рынок. Для наклеивания марки нужно будет оперативно закупить и поставить на линии соответствующее оборудование и программное обеспечение. Мелкой рознице придется так же оперативно закупить сканеры для считывания марок и наладить кассовые аппараты, а супермаркетам - обзавестись депозитными машинами по приему тары. Опять же неясно, на каких условиях магазины будут ставить у себя на территории данные аппараты: будет ли это аренда или покупка? И не стоит забывать, что за любую вынужденную инвестицию производителя или торговли заплатит конечный потребитель, который и так пострадал от гиперинфляции с 2014 года. И это далеко не весь список вопросов, который у меня возникает при ознакомлении с законопроектом.

Но один вопрос я бы выделил, так как он напрямую связан с рисками для пивоваренного бизнеса в Украине. В построение и развитие системы сбора оборотной стеклянной бутылки в Украине мы совместно с нашими коллегами - тарными операторами инвестировали немало времени и денег. На сегодняшний день оборотная бутылка с показателем оборачиваемости около 60%, пожалуй, единственный вид упаковки, который не доезжает до свалки, а используется вторично или идет на стеклобой как сырье для новой бутылки. Тарные операторы по всей Украине - это не только эффективная и работающая система обращения с отходами упаковки нашей отрасли, но и рабочие места в малом и среднем бизнесе, налоги в бюджет.

Тем не менее описанная в законопроекте депозитная система предлагает за полгода разрушить действующую систему тарных операторов и заменить ее автоматизированной депозитной системой без конкретных показателей эффективности. Понятно, что эффекта на уровне 60% собираемости стеклянной бутылки новая депозитная система не покажет и за несколько лет.

Экологическая эффективность депозитной системы в предложенном депутатами виде также сомнительна, так как в ней отсутствует какая-либо мотивация по внедрению бизнесом экологических инициатив, в частности, увеличения количества многоразовой тары и использования более экологически чистой тары. Так, законопроект устанавливает одинаковый размер депозита для оборотной и одноразовой упаковки. К слову, в Швеции в результате функционирования депозитной системы наблюдается ежегодное сокращение количества используемой оборотной тары.

Риторический вопрос: кому же все-таки выгодна система внедрения защитных депозитных марок и автоматизированных машин по приему тары?

Красивый автомат по приему тары, которые мы видим в европейских супермаркетах, стоит около 3 000 евро. Угадайте, кто за эти автоматы заплатит?

Генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко