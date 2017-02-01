Почему нужно менять главный антикоррупционный закон

Роман Бондарь о связи между e-декларациями и назначениями топ-менеджмента в госкомпании

Итак, у нас проблема. С 1 января 2017 года согласно новому закону О предотвращении коррупции е-декларации должны подавать все кандидаты, принимающие участие в конкурсах, как на позиции ГД в госкомпании, так и на позиции независимых членов наблюдательного совета.

Что это означает? А то, что конкурсная комиссия не имеет права допускать к конкурсу кандидата, если его e-декларация не лежит в публичном виде на portal.nazk.gov.ua. То есть, если нет декларации, ваши документы даже не рассмотрят. А это создаёт барьер в подаче и ограничивает аудиторию, потому что на декларацию, если заполнять внимательно и если много имущества, нужно потратить до 14 дней.

Если не приступил к сбору документов в начале конкурса или узнал про конкурс позже нужного - можно не успеть. Пока все "справки-вытяги" получишь, пока все проверишь, пока внесёшь.

Можно, конечно, нанять юристов для этой работы, но тогда - это допзатраты, от 3500 грн. А консультироваться с юристами рекомендуется, потому что за ложь и ошибки в декларации - ответственность.

Конечно, это не проблема для тех, за кем стоит спонсор или "хозяин". Этим и юридическую поддержку окажут и сами все заполнят, отнесут и подадут. Но люди, не имеющие таких "друзей", получают дополнительный барьер. И это ещё один фактор, по которому "отсекаются" иностранные кандидаты и кандидаты "с рынка". Так как нет никакого смысла проходить через это "пекло", выкладывать всю информацию о себе в публичное пространство, если твои шансы на победу 1 к 30 (среднее количество аппликантов).

Я уверен, что е-декларирование - важный рычаг для обеспечения прозрачности власти. Но это негативное последствие делает плохо всем:

- органам управления, которые на ключевые позиции получат ограниченный набор кандидатов.

- кандидатам, которым нужно иметь особенно сильную мотивацию, чтобы проходить через это упражнение.

- перегруженное НАПК, которое получает "белый шум" из деклараций, которые они, между прочим, должны проверить и отреагировать в течении семи дней.

И если стоит задача делать антикоррупционную проверку, в том виде доходов и имущества, то логичнее это было бы делать для финального кандидата, перед подписанием контракта. Но никак не для всех, кто хотел бы принять участие в конкурсе.

Хорошая новость в том, что в НАПК работают адекватные люди и профессионалы. Нужно начинать общественную дискуссию и вносить изменения в закон. Иначе будет как обычно.

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