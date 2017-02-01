"Альтернативные факты" и экономическая политика США

Будет ли администрация Трампа исходить из адекватных представлений о реальности - или предпочтет руководствоваться фантазиями?





У президента США Дональда Трампа определенно проблема с фактами, которые ему не нравятся. Он продемонстрировал это уже в первый рабочий день в новой должности, разразившись критикой в адрес СМИ за их правдивые сообщения о числе людей, присутствовавших на его инаугурации. Должно быть не менее очевидно, что подобная опора на "альтернативные факты" создает серьезную угрозу при принятии решений в сфере экономической политики.

Количество присутствовавших на инаугурации (намного меньшее, чем готов поверить Трамп), можно легко вычислить на основании доступных свидетельств, в том числе фотографий Национальной аллеи в Вашингтоне и данных о количестве пассажиров в метро. Однако теперь эта дискуссия перекинулась на более серьезный вопрос о том, что миллионы людей, возможно, проголосовали незаконно, на чем Трамп начал настаивать сразу после выборов. Он косвенно признал, что проиграл по результатам народного голосования почти на три миллиона голосов, но продолжает утверждать, вопреки всем свидетельствам обратного, что имела место массовая фальсификация результатов голосования.

Трамп призывает провести полноценное расследование, и представителям Демократической партии следует приветствовать любую возможность проведения тщательной оценки экспертами имеющихся доказательств. Но надо в полной мере отдавать себе отчет в реальной опасности: Трамп не одинок в отрицании реальности в собственных интересах. И другие видные республиканцы, в том числе в Палате представителей, уже давно живут в каком-то собственном мире.

Наиболее очевидным примером является изменение климата. Подавляющее большинство ученых согласны, что климат меняется, и что антропогенный фактор, в том числе промышленные выбросы углекислого газа, играет в этом процессе важную роль. В любом научном (или каком-либо другом) исследовании всегда есть некий зазор для ошибки и пространство для резонных разногласий. Однако стратегия республиканцев уже давно стала сводиться к заявлениям, что климат не меняется вообще, а если даже и меняется, то это никак не связано с людьми, их машинами, заводами и электростанциями.

Трамп не одинок в отрицании реальности в собственных интересах. Другие видные республиканцы, в том числе в Палате представителей, уже давно живут в каком-то собственном мире.

Именно те, кто в это верит, сейчас и пришли к власти в США. Нам еще предстоит узнать об их планах относительно федерального Агентства по охране окружающей среды (EPA), однако первые сигналы свидетельствуют о том, что ученых или заставят замолчать, или же их работа будет остановлена вообще. Важные инициативы НАСА, связанные с изучением Земли, могут быть теперь переданы другим государственным учреждениям, где после сокращения финансирования их просто тихо похоронят.

Данная стратегия начинает превращаться в форму управления государством: начать с отрицания (вопреки фактам) существования какой-то проблемы, урезать финансирование политически неудобных исследований и затем заявлять, что все великолепно.

Первые признаки применения данного подхода в сфере экономической политики появились очень быстро. Пресс-секретарь Трампа, Шон Спайсер, отказался говорить о том, какой в стране уровень безработицы, уклонившись от вопроса с просьбой назвать конкретную цифру. Официальный уровень безработицы в США, по данным Бюро трудовой статистики (BLS), сейчас равен 4,7%. Однако Трамп неоднократно заявлял, что на самом деле безработица равна 42%. Эта цифра основана на допущении, будто абсолютно все, у кого сейчас нет работы, в том числе пенсионеры и студенты, хотели бы трудиться.

Теперь можно ожидать, что BLS столкнется с проблемами финансирования своей работы, а также с различного рода политическим давлением. Например, при бывшем президенте Джордже Буше-младшем, по меньшей мере один раз был закрыт доступ к документам в библиотеках EPA. А Бюджетное управление Конгресса уже получило наставления от конгрессменов-республиканцев по поводу изменения методов расчета эффекта от снижения налогов, с тем чтобы эта мера стала выглядеть более выгодной для экономики, чем программы увеличения государственных расходов.

Все эти вопросы станут особенно важны, когда Трамп займется кадровыми назначениями в Совет управляющих Федеральной резервной системы. Уже сейчас в этом совете, состоящем из семи членов, имеются две вакансии, а вскоре там откроются новые позиции - срок полномочий председателя и вице-председателя ФРС истекают в начале следующего года.

Представляется вполне правдоподобным, что Трамп предпочтет отдать эти вакансии людям, которые полагают, будто уровень безработицы действительно равен 42%, а не тем, кто считает, что он равен 4,7%. Эти и другие странные верования могут оказать очень сильное влияние на монетарную политику - например, привести к усилению позиций людей, которые предпочитают сохранять процентные ставки на низком уровне как можно дольше.

США переживают медленное и трудное восстановление после финансового кризиса 2008 года. С этим согласны все. Но нам нужен Федеральный резерв, который, решая, когда и насколько повысить процентные ставки, опирается на факты - или же нам нужны чиновники, чьи "факты" полностью противоречат реальному состоянию экономики? Если США получат второй вариант, следствием этого станет высокая инфляция, а это не слишком обрадует большинство американцев. Последний раз, когда такое случалось (в 1970-х годах), большего всего пострадали именно люди с низкими доходами.

Если Трамп будет настаивать на отказе от фактов при принятии решений, можно ожидать появления результатов, аналогичных тогдашним. А многим из тех, кто за него голосовал, следует начинать готовиться к самому худшему.

Саймон Джонсон

бывший старший экономист МВФ, профессор МТИ,

старший научный сотрудник Петрсоновского института международной экономики

Copyright: Project Syndicate, 2017

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