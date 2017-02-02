Вызов реформаторам: сумеют ли они получить поддержку избирателей

Социолог Антон Олейник исследует отношения граждан и власти в Украине и то, как эти отношения сказываются на реформировании страны.

Более полутораста лет назад историк Николай Костомаров, говоря об украинской нации, был вынужден признать: "Южнорусское племя, въ прошедшей исторіи, доказало неспособность свою къ государственной жизни". Костомаров не был недоброжелателем Украины. Наоборот, он известен как своим деятельным участием в Кирило-Мефодиевском братстве, в которое входил и Тарас Шевченко, так и проникнутыми симпатией работами по истории и культуре Украины.

Способность к государственной жизни остается проблематичной в Украине и сегодня. Уровень доверия к государству не только остается одним из самых низких в мире (см. диаграмму и карту), но и снизился в последние годы.

Польша и Словения, в которых уровень доверия к национальному государству несколько лет назад был сопоставимо низким, не находятся в состоянии необъявленной войны. Кроме того, отсутствие доверия к национальному государству частично компенсировалось в этих странах высоким доверием к институтам ЕС. В украинском же случае для сдерживания агрессии на Востоке и нахождения внутренних ресурсов для развития - надежда на помощь Запада становится все более призрачной - без укрепления национальной державы не обойтись.









(Источники: World Values Survey и опрос Киевского Международного Института Социологии (*), проведенный в сентябре 2016 года по заказу автора)



Способность к государственной жизни предполагает наличие нескольких условий. Прежде всего, это превращение власти из ограничивающего индивидуальную свободу фактора в условие свободы и благосостояния. В свою очередь, такая трансформация требует наличия эффективной коммуникации между обладателем власти и тем, кто ее не имеет. На сегодняшний день оба этих условия в Украине отсутствуют.



Власть: ограничение и условие свободы

Известный философ Ханна Арендт предложила переосмыслить роль власти. Обычно власть ассоциируется с ограничениями и несвободой. Она же подчеркнула роль власти в освобождении человека через объединение им усилий с окружающими для достижения тех целей, которых не достичь порознь. Цитата из ее работы "О насилии" заслуживает дословного воспроизведения: "Власть предполагает способность человека не просто действовать, а действовать согласованно (in concert)" с другими.

По мысли Арендт, власть расширяет рамки возможного за пределы того, что доступно сугубо индивидуальными усилиями. Поэтому власть несет позитивные ассоциации. То, что ограничивает индивидуальную свободу, представляется Арендт не властью, а насилием. Вопрос, следовательно, в превращении насилия во власть как нечто позитивное.

В украинской культуре власть ассоциируется преимущественно с негативными вещами - деньгами, коррупцией, безнаказанностью и так далее. Позитивные ассоциации - свобода, закон, права человека - присутствуют, но занимают периферийное место. Аналогична ситуация и в России (чтобы увидеть данные по РФ, нажмите вторую закладку в заголовке диаграммы). Фактически в обоих случаях власть воспринимается в негативном ключе, как насилие. В России сила - одна из основных ассоциаций со словом "власть".





(Источник: опрос Киевского Международного Института Социологии в Украине (N=2040, сентябрь 2016 г.) и он-лайн опрос в России (N=2932, июль 2016 г.), проведенные по заказу автора. Вопрос был открытым (без подсказок) в российском случае и полузакрытым в украинском.)





В данных условиях первым шагом было бы убеждение украинцев, что власть может играть и позитивную роль. Причем сегодня речь идет не просто о потенциале, а о необходимости переформативания власти как условии дальнейшего выживания украинского государства и нации. Без строительства дееспособного национального государства надежды украинцев на достойную и независимую от вмешательства извне жизнь носят призрачный характер. Таких целей индивидуальными или групповыми усилиями просто не достичь, как показал героический опыт волонтерского движения . Волонтеры убедительно показали пределы того, что достижимо без переформатирования власти. Иными словами, сегодня есть спрос на дееспособное национальное государство как дирижер индивидуальных усилий и гарант индивидуальных свобод.



Национальные особенности управления

Одно дело - указать на наличие такого потенциала, и другое - эффективно донести его до граждан Украины. Решение первой задачи требует нетривиальных политических способностей, а вот решение второй - использования управленческих методов, которые были бы восприняты в украинском контексте. С помощью таких управленческих методов политический лидер, сделавший своим приоритетом строительство дееспособного национального государства, сможет донести эту идею до граждан и обеспечить достижение поставленных целей.

Герт Хофстеде, один из наиболее известных исследователей управленческих культур, показывает, что для достижения эффективности в управлении, то есть обеспечения реализации заявленных целей, универсальные средства недостаточны. Управленческие практики, по его мнению, должны быть адаптированы к специфике национальной культуры. Без этого успешная коммуникация обладателей власти с населением попросту невозможна.

В последней версии классификации национальных управленческих культур Хофстеде используется шесть измерений: дистанция власти, степень индивидуализма или коллективизма, степень маскулинности или феминности, отношение к неопределенности, долго- или краткосрочная ориентация и степень гедонизма. В украинском случае особенно важной представляется дистанция власти.

Под дистанцией власти понимается социально приемлемая степень неравенства в распределении прав и обязанностей между начальником и подчиненным. Значения дистанции власти изменяются в пределах от 0 до 135. В одних культурах что дозволено Юпитеру, не позволено быку. В других начальник - первый среди равных.

Согласно опубликованным Хофстеде данным, значение индекса дистанции власти в Украине равняется 92, что чуть ниже, чем в России, но выше, чем во многих других странах. Впрочем, оперируемые Хофстеде данные получены не на основе репрезентативных опросов, а посредством сопоставления ответов небольших, но сравнимых по профилю групп работников.

Значение индекса дистанции власти в Украине, полученного на основе репрезентативной выборки, составило 100.9, что примерно на 10% меньше аналогичного показателя в России (110.7), полученного с использованием он-лайн панели. В обоих случаях, однако, наблюдаются значительные региональные отличия (см. Карту). Иными словами, в обоих странах представляется допустимой значительное неравенство в распределении власти, однако население Украины менее терпимо в этом вопросе.

Заслуживает внимание отсутствие отличий в дистанции власти между мужчинами (101) и женщинами (100.9) в украинском случае. Напротив, в российском случае женщины (115.4) готовы согласиться со значительно большим неравенством в распределении власти, чем мужчины (106).





(Источник: опрос Киевского Международного Института Социологии на репрезентативной случайной выборке в Украине (сентябрь 2016 г.) и он-лайн опрос в России (январь 2017 г.) с использованием он-лайн панели в России. В обоих случаях использовались версии опросника 1980 года, разработанного Хофстеде. В обоих случаях в расчет принималось мнение лишь тех, кого можно отнести к активным трудовым ресурсам (N=861 в Украине и N=7825 в России), то есть работающих на момент опроса граждан

Примечание: ввиду ограничений выборок, данные по макрорегионам Украины и федеральным округам России не носят репрезентативного характера, а индикативны)



Эти данные указывают на то, что украинская управленческая культура обладает значительной спецификой. Для Украины характерно высокое значение индекса дистанции власти, что снижает эффективность стандартных западных управленческих решений. Ведь стандартные для Запада управленческие решения предполагают небольшую дистанцию власти (такую, как в Канаде, например - 39).

При этом заимствование российских управленческих решений также малопродуктивно ввиду относительно более низкой, чем в России, терпимости к авторитарным и диктаторским методам управления. События ноября 2013 - февраля 2014 годов, ставшие реакцией на попытку управлять Украиной российскими методами - тому подтверждение. У "эффективных менеджеров" из Донецка попросту не было шансов преуспеть.



Шанс для политического и социального инноватора

В сложившихся на сегодня в Украине условиях существует настоятельная потребность в переформатировании власти и нахождении управленческих решений, которые помогли бы его осуществить на практике. Переформатирование власти предполагает переориентацию с геополитических вопросов (поиск "друзей" и "врагов" на международной арене) на строительство дееспособного национального государства. Для убеждения граждан в возможности и необходимости реализации такой задачи требуется использование управленческих решений, которые бы учитывали особенности национальной управленческой культуры.

Иначе говоря, требуется выработка и внедрение такой системы государственного и делового администрирования, которая бы учитывала национальную специфику. Как представляется, в ее основу лягут идеи либерального авторитаризма с национальной окраской, то есть ориентированного на строительство украинского национального государства. Такой проект, с одной стороны, означает нацеленность на отказ от привязки власти к насилию. Либеральная модель государства видит в нем дирижера индивидуальных усилий и гаранта индивидуальных свобод. С другой стороны, этот проект учитывает ту во многом авторитарную управленческую культуру, которая сложилась в Украине.

Политический и социальный инноватор, будь то индивид или социальная группа, который первым осознает важность сформулированной выше двоякой - политической и управленческой - задачи, имеет все шансы стать "отцом" или "матерью" украинского национального государства. Ошибки в определении возможного пола "родителя" здесь нет, учитывая отсутствие гендерных отличий в восприятии власти в Украине.

Антон Олейник

доктор экономических наук и доктор социологии,

профессор университета Мемориал (Канада)





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