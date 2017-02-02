Территория без виз. Как Украине стать туристической Меккой

Как Украине привлечь в страну туристов и миллионы долларов

Кризис в нашей части мира заставил руководство стран бывшего СССР активнее привлекать валюту в экономику. Один из действенных способов - развитие въездного туризма. Даже самые закрытые страны - Беларусь, Казахстан, Узбекистан (в списке не хватает Туркменистана и России) - пытаются либерализовать визовую политику. Украина после значительного упрощения режима в 2004 году, когда одним решением были отменены визы для 37 государств, за последующие 12 лет не сильно продвинулась в этом направлении.

Попробуем разобраться, почему Украина не открывает границы для иностранных туристов и как это можно и нужно делать без ущерба для безопасности, но с пользой для экономики.

Как у них

Беларусь недавно ввела для многих стран семидневные визы, которые выдаются по прилету в аэропорту Минска. И одновременно подстраховалась для случаев рисковых стран (таковыми считаются 15 государств, в том числе Индия и Гаити), разрешив въезд только обладателям действующих шенгенских виз и виз США/Канады. По состоянию на сегодня, граждане 80 стран могут попасть в Беларусь без предварительного оформления визы.

С 1 января 2017 года Казахстан отменил визы для 37 стран (в том числе Сингапура, Малайзии, ОАЭ, Австралии, Новой Зеландии, которым все еще нужна виза в Украину).

Новый президент Узбекистана объявил о необходимости развития туризма и анонсировал с 1 января 2017 года отмену виз для 27 стран (в том числе Индонезии, Китая, Малайзии, Вьетнама). Но, словно испугавшись собственной смелости, в последний момент перенес действие безвизового режима на 2020 год.

Почему столь закрытые системы начали открываться? Ответ простой: деньги. Один турист в среднем приносит в экономику около $1 000. Сюда входит стоимость авиабилетов, услуг пользования инфраструктурой аэропорта, гостиниц, трансферов, ресторанов - очень многие вовлечены в процесс обслуживания туристов. Как результат, создается огромное число рабочих мест во множестве отраслей. Более того, часто целью развития туризма являются даже не прямые деньги от туристов, а улучшение бизнес-климата и создание условий для того, чтобы бизнес-туристы познакомились с возможностями принимающей страны (через участие в публичных мероприятиях) и инвестировали в нее.

Для понимания, доля туризма в ВВП такого глобального туристического игрока, как Малайзия, составляет 14%. При этом она не требует виз для более чем 164 стран (для большей части она является безвизовой в одностороннем порядке, в том числе для Украины).

Индонезия, которая сейчас имеет безвизовый режим со 169 странами (в том числе с большинством стран Африки), приняла решение об отмене виз только в 2015 году (после достаточно долгих дебатов, очень похожих на украинские). Защитники визового режима, кроме аргументов, связанных с безопасностью, приводили в пример экономические: страна потеряет $11,3 млн в год, получаемых непосредственно за визовые услуги. На что сторонники развития туризма парировали: ожидаемые 450 000 туристов в год со средними затратами $1 100-$1 200 за поездку принесут стране $500 млн валютных поступлений в год. В результате в 2015 году Индонезия отменила визы для 45 государств, в том числе для Украины. Цель индонезийского правительства - довести в этом году долю туризма в ВВП до 8%.

Турция, у которой действует безвизовый режим со 120 странами и еще с 46 - условно визовый режим (электронная виза ставится при наличии шенгенской визы или визы США, Канады, Великобритании), туризм составляет 12% ВВП.

Как у нас

Гражданам 64 стран разрешается посещать Украину без виз. Еще для 12 стран можно оформить визу по прилету. По данным Минэкономразвития, в 2015 году по сравнению с 2013-м количество туристов, посетивших Украину, сократилось в два раза - с 25 млн до 12 млн. Доля туристической отрасли в ВВП Украины не превышает 1%.

Почему так происходит? У нас требуется виза для богатых и безрисковых Сингапура и Кувейта и не требуется для бедного Таджикистана, мы заставляем миллиардера из Индии, хозяина заводов, на которых работают миллионы людей, приходить лично в посольство на собеседование, и в то же время не требуем визы с граждан Киргизстана.

Никто пока не говорит о том, что при снятии визовых ограничений миллионы туристов ринутся в Киев, Одессу, Львов. Речь о том, что невозможно конкурировать с развитыми туристическими странами, выставляя кроме экономических и инфраструктурных барьеров еще и административные в виде сложностей и дороговизны визы.

Более того, для некоторых государств визовые барьеры настолько высоки, что убивают саму идею развития массового въездного туризма из таких стран, как Индия или Иран. Стоимость визы в $100, три недели на оформление, отсутствие прямого авиасообщения отнюдь не мотивируют агентов отправлять своих туристов в Украину. Проще и дешевле лететь в Турцию.

При этом именно восточные и азиатские страны потенциально более интересны и важны для Украины, чем, например, страны Южной или Центральной Европы. Средний класс в Индии или Китае любит и хочет путешествовать больше, чем все население Европы. Путешествующих иранцев больше, чем, например, шведов или норвежцев. При этом они готовы тратить деньги именно у нас в стране (не имеющей мусульманских ограничений и предлагающей хороший туристический продукт). При этом Тегеран или Каир находятся к Киеву или Одессе ближе, чем Мадрид или Лондон, что означает возможность предложить дешевый и массовый перелет, а также короткие (вплоть до двух дней) туры.

Визовые барьеры и авиация

Опыт последних 15 лет говорит о том, что именно визовые барьеры стали причиной отсутствия прямых рейсов между Украиной и Индией, Саудовской Аравией, Ираком, Египтом (Каиром) и некоторыми другими странами Азии. Кроме безусловных барьеров на пути развития авиационного сообщения и туристического обмена, есть ряд стран, лояльная визовая программа по отношению к которым могла бы стать триггером для открытия прямого авиасообщения, например, Кувейт, Оман, Бахрейн, Марокко. Здесь визовые сложности не главные, но и не учитывать их нельзя.

Еще одним барьером, тесно связанным с визовым вопросом, является логистика: далеко не все крупнейшие города Азии имеют украинские представительства. Так, многомиллионные Бомбей, Бангалор, Гуанджоу, Ченгду, Мешхед, Карачи, которые являются значительными бизнес-хабами, не имеют ни посольства, ни консульства Украины.

Эффект снятия виз

По моим оценкам, отмена визового режима позволит в первый же год начать выполнение рейсов в следующие города: Дели, Бомбей, Каир, Кувейт, Мускат, Джедду, Эр-Риад, Исфахан, Мешхед, Шанхай, Гуанджоу, Касабланку (пункты, где нет административных барьеров в виде значительных межправительственных или инфраструктурных ограничений и существует потенциальный спрос на туристические поездки в Украину).

Дополнительный эффект - открытие региональных рейсов в Одессу и Львов, а также открытие рейсов не только украинскими перевозчиками, но и перевозчиками других стран (например, для кувейтских и саудовских туроператоров рейс в Одессу даже более интересен, чем в Киев).

Целый ряд стран можно связать с Украиной прямыми рейсами в радиусе 3-6 часов полета самолета от Киева (от Марокко до Кении и Индии). И практически все страны (за исключением, конечно, Афганистана, Сирии и Сомали) могли бы стать источником как туристов в Украину, так и транзитных пассажиров для Борисполя, Львова, Одессы.

Экономический эффект от снятия визовых ограничений (по примеру Малайзии или Турции) для экономики Украины уже в ближайшие год-два я оцениваю в $200 млн ежегодно с учетом создания тысяч высокооплачиваемых рабочих мест в туризме, авиации и строительстве. Общий потенциальный эффект от улучшения бизнес-климата в Украине, связанный с облегчением поездок азиатских бизнесменов, - это миллиарды долларов.

Надо понимать, что отмена визового режима со странами Азии и Африки не выстроит моментально очередь из желающих попасть в Украину индусов или китайцев, но позволит тем, кто хочет и может работать в Украине (туроператорам, авиакомпаниям, гостиницам), конкурировать за восточного туриста.

Риски

Безусловно, необходимо учитывать все риски, связанные с террористическими и миграционными угрозами. Но во многих странах мира подобный опыт уже давно наработан, его просто нужно правильно применить в Украине.

Самый простой вариант - безвизовый режим для ряда азиатских, южноамериканских и некоторых африканских стран доступен для прилетающих только в крупнейшие аэропорты (с необходимой инфраструктурой для недопущения попадания в страну человека, уже прилетевшего тем или иным рейсом, или для проживания в стерильной зоне аэропорта), обладающие достаточным количеством прямых рейсов, позволяющие быстро депортировать нежелательного для страны пассажира.

Также необходимо предусмотреть обязательное наличие обратного билета и средств, достаточных для пребывания в Украине. Безвизовый период можно ограничить коротким сроком - например, 14 дней.

Для наиболее миграционно рисковых стран индикатором, подтверждающим благонадежность туриста, должно быть наличие действующей шенгенской визы, визы в США, Канаду (для той же Индии, ЮАР, Кении).

Кроме того, следуя опыту Турции, для рисковых стран (стран Африки, Ирака) виза по прилету может выдаваться только при наличии прямого регулярного рейса (для того, чтобы можно было депортировать нарушителей) и только для украинских перевозчиков (что, кроме прочего, может служить стимулом для заведения авиакомпаний в украинскую юрисдикцию, а также для открытия прямого сообщения как украинскими, так и иностранными перевозчиками).

Рецепт для Украины

Украина может повторить опыт Малайзии и Индонезии по развитию въездного туризма - отмена виз для всех значимых с точки зрения потенциала туризма стран (Кувейта, Саудовской Аравии, Ирана, Египта, Марокко, Туркменистана, Китая, Индонезии), а также для Сингапура, Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Омана, Катара, Бахрейна. Эти страны имеют меньший потенциал с точки зрения объемов, но не несут никакой миграционной или террористической угрозы.

Для стран с миграционными рисками можно использовать опыт Турции (виза по прилету в крупнейшие аэропорты Украины при наличии у пассажира действующей шенгенской визы, визы США или Канады) для таких государств, как Индия, Кения, ЮАР, Эфиопия, Ирак. Все это позволит привлечь в Украину сотни миллионов долларов в год и создаст условия для реализации огромного туристического и транзитного потенциала страны.

Денис Антонюк, экс-глава Госавиаслужбы

