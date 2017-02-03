Фонд зарплат для госслужащих: зрады не выйдет

Секретарь Нацрады реформ Дмитрий Шимкив отвечает на критику о срыве финансирования офисов реформ Евросоюзом

Время от времени в прессе всплывают спекуляции некоторых бывших госслужащих относительно оплаты труда для чиновников-реформаторовМол, если бы три года назад для них были созданы достойные условия, темпы реформ были бы другими.

В начале 2015 года на заседании Национального совета реформ главы коалиционных парламентских фракций единодушно заявили, что бизнес не может финансировать фонд оплаты труда чиновников и министров. Тем самым были отвергнуто две инициативы, над которыми мы работали, а именно: 1) проект закона по привлечению специалистов из бизнеса на государственную службу на временной основе (так называемый "secondment") и 2) концепция создания Фонда финансирования государственной службы за счет национального бизнеса.

Единственным оставшимся выходом оставалось привлечение средств международных организаций, таких как Евросоюз. Как правило, такие средства направляются только через государственный бюджет страны. В феврале 2015 года я начал переговоры с ЕС о возможности привлечения таких средств; в апреле 2015 года мы получили подтверждение от европейцев о возможности предоставления первых 90 миллионов евро в бюджет Украины для оплаты труда новых украинских чиновников. При этом доноры выдвинули два условия предоставления этих средств:

1) принятие Закона о Госслужбе,

2) утверждение комплексной "Стратегии реформирования госуправления до 2020 года".



Первый этап финансирования предусматривал поддержку команд реформ в Министерстве экономического развития и торговли, Министерстве финансов, Министерстве юстиции и Секретариате Кабмина. Другие министерства должны были появиться в списке по результатам реформирования этих ключевых министерств.

В апреле 2015 года закон прошел первое чтение в парламенте, но в целом был принят только в декабре 2015 года. Те, кто участвовал в продвижении этого законопроекта помнят, какую "поддержку" оказывали ему некоторые реформаторы. Условие мы выполнили с рекордным количеством правок и с почти годовым опозданием. Отдельное спасибо за это именно Алене Шкрум. Разработку же "Стратегии" взял на себя Кабмин. Премьер-министр распорядился подготовить "Стратегию" до июля 2015 года. В августе 2015 года ЕС раскритиковал нас за отсутствие прогресса в работе над "Стратегией реформы госуправления". Европейцы не могли ждать вечно.

Средства, запланированные на зарплаты чиновникам, направили на поддержку реформы децентрализации, результаты которой мы видим уже сегодня - 366 новых объединенных территориальных громад и миллиардные субвенции на локальные инфраструктурные проекты.

В то же время, европейцы не бросили начатое и продолжали консультировать правительство Украины в вопросе разработки "Стратегии реформы госуправления".

"Стратегия" была принята в июне 2016 года уже новым составом Кабмина. Тем самым оба условия были выполнены. Для юридического обоснования получения средств также необходимо было подписать соглашение с ЕС о финансировании. Такое соглашение было подписано в декабре 2016 года.

Однако следует отметить, что 90 миллионов евро от ЕС не решат все проблемы низких зарплат госслужащих. Эти деньги будут предоставляться в течение 5 лет траншами примерно по 20 миллионов в год, и только при выполнения Украиной условий и индикаторов, прописанных в соглашении. Украина сама должна разрабатывать механизмы установления адекватных зарплат и быстрее реформировать государственную службу.

Модель финансирования проектных офисов реформ уже существует и эффективно работает. Нам удается находить финансирование на конкретные команды, которые работают вместе с конкретными министерствами. Система доказала свою жизнеспособность на примерах Проектного офиса Нацсовета реформ, офисов в министерствах экономического развития и торговли, инфраструктуры, регионального развития и строительства - и так далее. За последние два года мы нашли возможность профинансировать работу более 120 специалистов на разных участках реформирования страны, в различных министерствах и ведомствах.

Дмитрий Шимкив

секретарь Национального совета реформ,

заместитель главы Администрации президента Украины

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