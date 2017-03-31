Арабская весна и Западная зима. Опасное сходство

Европейские популисты, не имея реалистичных планов строительства лучшего будущего, пытаются копировать методы авторитарных правителей

Авторитарные правители настойчиво работали над уничтожением любых зачатков серьезной оппозиции. В итоге у революций "арабской весны" не нашлось лидеров, которые бы могли заполнить возникший политический вакуум.

Западные популисты действуют против интересов своих стран, они бросают вызов сложившемуся международному порядку, не предлагая при этом ничего, что хотя бы отдаленно напоминало реальную альтернативу.

Ицхак Диван

преподаватель Бельферовского Центра Ближневосточной инициативы



Copyright: Project Syndicate, 2017