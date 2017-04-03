"Медицинская антиреформа" Трампа: очередное фиаско и его уроки
03.04.2017 10:00
Саймон Джонсон (Фото - EPA / Stephen Jaffe)
Неудачи администрации Трампа повышают шансы демократов восстановить их влияние в Конгрессе
На минувшей неделе по внутриэкономической программе президента США Дональда Трампа был нанесен мощный контрудар: руководство республиканцев в Палате представителей решило отозвать собственный составленный впопыхах законопроект об отмене и замене закона "О доступной медицине" (так называемая программа Obamacare). Учитывая огромное публичное внимание, которое президент уделял этому вопросу, неспособность республиканского большинства подготовить качественный законопроект выглядит страшным конфузом.
Ключевой вопрос теперь в следующем: сможет ли Трамп двигаться вперед по остальным пунктам экономической программы республиканцев. Со следующим важным политическим шагом Трампа - он касается налогов - тоже могут возникнуть большие проблемы, причем по трем причинам.
Во-первых, выяснилось, что гражданская активность имеет значение. Начиная с ноября, многие люди в США стали вновь осознавать, что организованные снизу политические акции реально меняют ситуацию. Это могут быть, например, хорошо организованные марши, посещения офисов конгрессменов, выступления в муниципалитетах, а также звонки членам Конгресса.
Члены Конгресса слушают избирателей, потому что от этого зависят их рабочие места. Каждые два года Палата представителей переизбирается. Данный срок установлен Конституцией США с целью заставить депутатов внимательней прислушиваться к общественному мнению. Если они не будут этого делать, им грозит столкновение с более серьезными соперниками на партийных праймериз и в ходе кампании по перевыборам.
Кроме того, итоги голосования Сената по вопросу об утверждении в должности судьи Верховного суда США ультраконсервативного Нила Горсача будет зависеть от количества телефонных звонков, которые получат сенаторы. Как демократические, так и республиканские сенаторы хотят знать настроения своих избирателей, а нет лучшего способа сделать это, чем с помощью телефона.
Я являюсь советником в группе при МТИ, создавшей веб-сайт fiftynifty.org. Он предназначен для того, чтобы помочь американцам использовать социальные сети для мобилизации звонков в Конгресс. Реакция оказалась очень позитивной. Я сам, например, звонил дважды за последние недели, но члены моей сети сделали более 160 звонков. А участники FiftyNifty совершили более 1200 звонков общей продолжительностью 31 час.
Вторая проблема для республиканцев в том, что морально-политический настрой быстро меняется. В ноябре демократы были разбиты и подавлены. А сейчас они чувствуют себя едиными и сосредоточенными - и для этого есть причина. До недавнего времени казалось, что воспрепятствовать проекту реформы здравоохранения Трампа (он может лишить медицинской страховки примерно 24 миллиона американцев в течение 10 лет) крайне сложно. Однако внутренние раздоры среди республиканцев дали ясно понять демократам, что, сохраняя единство, они способны создать серьёзные помехи на пути программы Трампа, а также вернуть себе места в Палате представителей на выборах в ноябре 2018 года.
Сколько? По состоянию на 1 марта в Палате представителей было 237 республиканцев и 193 демократа (а также пять вакансий). Но среди них есть 23 республиканца, которые представляют округа, проголосовавшие в ноябре за Хиллари Клинтон. Позиции многих из них выглядят сегодня уязвимо.
Например, депутат Мими Уолтерс от 45-го округа Калифорнии, похоже, совсем потеряла связь со своими избирателями. Во время обсуждения законопроекта Трампа о реформе здравоохранения на заседании комитета она скандально заявила "Пусть охота начнется" и поддержала этот проект, который затем был отозван. Для наблюдения за растущим давлением в предстоящие месяцы стоит следить за твиттером Дэйва Мина, профессора права из Калифорнийского университета в Ирвайне. У группы Swing Left есть полезный сайт, который помогает людям находить ближайший к ним избирательный округ, где возможна смена конгрессмена-республиканца на демократа (свинг) - смысл в том, чтобы найти округа, на которых демократы должны сосредоточить свое внимание и пожертвования.
Третья важная проблема, с которой столкнулся Трамп, является структурной. Он потакает крайне правым, назначив на высшие посты в Белом доме фанатиков, например, Стивена Бэннона - директором по стратегии, Бетси Девос - министром образования, Скотта Прюитта - директором Агентства по охране окружающей среды, Рика Перри - министром энергетики. Эти люди - и их коллеги по кабинету - используют свои властные полномочия для реализации экстремистской повестки, например, для отмены экологической защиты, что приведёт к росту загрязненности воздуха и воды в США.
В то же время Трамп понимает, что если он будет поддерживать законы, которые предлагает парламентская группа Freedom Caucus (этот блок состоит из самых крайних консерваторов в Палате представителей, именно его члены провалили попытку отменить Obamacare), он потеряет политический центр. В этом случае конгрессмены-республиканцы понесут серьёзные потери на промежуточных выборах 2018 года, а в 2020 году Трампа будет ожидать перспектива одного из самых унизительных поражений, которому когда-либо подвергался действующий президент.
В ходе налоговой реформы Freedom Caucus (а также спикер Палаты Пол Райан) хочет, прежде всего, снизить ставки для богатых. Трамп же хочет снизить налоги шире, однако это приведёт к резкому увеличению дефицита бюджета. Freedom Caucus будет трудно проглотить такое решение, в том числе и потому что оно поставит их под удар на предстоящих праймериз.
В принципе, Трамп может попробовать заручиться поддержкой демократов, например, увеличив инфраструктурные расходы. Но с какой стати любой из демократов захочет помогать президенту, который не просто назначает людей, подобных Бэннону, Девос, Прюитту и Перри, но и дает этим министрам возможность без ограничений проводить ущербную, безответственную политику внутри страны и за рубежом?
Когда Трампу удается действовать без Конгресса, его указы и кадровые решения оказываются абсолютно экстремистскими. Но в законотворчестве экстремизм не срабатывает, потому что для принятия законов необходимо привлекать на свою сторону республиканцев, занимающих сравнительно центристские позиции.
Тем временем, демократы должны максимально затруднять этот процесс и жестко сосредоточиться на возврате большинства в Палате представителей в следующем году.
Саймон Джонсон
бывший старший экономист МВФ, профессор МТИ,
старший научный сотрудник Петрсоновского института международной экономики
Copyright: Project Syndicate, 2017
бывший старший экономист МВФ, профессор МТИ,
старший научный сотрудник Петрсоновского института международной экономики
Copyright: Project Syndicate, 2017
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