Как Тиллерсон в Азию съездил

Госдепартамент США пока уклоняется от пояснения принятого им подхода к региональной политике в Азии

Недавний визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в страны Дальнего Востока предоставил администрации Дональда Трампа хорошую возможность заявить о своей стратегии в этом критически важном регионе. Кроме того, это был шанс начать заниматься проблемой, которая может стать главным международным вызовом для администрации США в предстоящие четыре года: активная разработка Северной Кореей ядерного оружия и средств его доставки, которую надо остановить, не развязав при этом войну с использованием обычных вооружений на Корейском полуострове.

Трудно сказать точно, чего именно достиг Тиллерсон во время своего короткого визита. Этот неразговорчивый государственный деятель не просто отказался взять журналистов в свой самолет (прервав традицию, существовавшую десятилетиями); по его итогам он сделал лишь краткое публичное заявление, в котором не описывалась полная и детальная картина.

В Южной Корее, после обязательного посещения демилитаризованной зоны, Тиллерсон объявил, что с политикой "стратегического терпения", проводившейся президентом Бараком Обамой в отношении Севера, покончено. Тиллерсон заявил, что на фоне "неудачной политики" прошедших десятилетий требуется "другой подход". А завершил он свою речь любимой фразой американских политиков, когда они не видят никакого очевидного пути вперёд. "Мы рассматриваем все варианты", - сказал он, дав понять, что военные действия тоже рассматриваются.

Северная Корея нарушила все свои обязательства по соглашениям, достигнутым на шестисторонних переговорах. Забыть все это и начать переговоры с нуля значит подорвать авторитет дипломатических контактов.

Высказывания Тиллерсона по Корее немедленно стали зерном для мельниц комментариев. Ремарка обо "всех вариантах" стала музыкой для ушей тех людей, кто считает, будто для США нет сейчас ничего нужнее, чем еще одна война, и кто, конечно, находится за пределами зоны досягаемости северокорейской артиллерии. Наконец-то, пишут они, задыхаясь от счастья, высокопоставленный американский чиновник все четко понимает и говорит именно то, что нужно говорить.

Но так ли это? Якобы жесткие подходы Тиллерсона был как-то не заметны на следующей остановке его тура - в Пекине. Наоборот, Тиллерсон продемонстрировал значительное терпение в общении с китайцами, показал готовность работать с ними по Северной Корее, даже отложив ради этого в сторону спорные вопросы. Все это звучало так, будто Тиллерсон, возможно, даже согласился на продвигаемую Китаем концепцию сотрудничества двух равных великих держав. Китайцы, конечно, были довольны.

Краткий, но внешне дружественный визит Тиллерсона в Китай многие хвалили за вклад в смягчение переходного периода в двусторонних отношениях. Но по вопросу о Северной Корее администрации Трампа не удалось пока добиться ничего. Учитывая, что у нее нет ни одного хорошего варианта, администрации следует начать работать сразу по нескольким направлениям одновременно, и не в качестве отдельных процессов, а в рамках общей стратегии.

Критическим элементом такой стратегии является укрепление военного альянса с Японией и Южной Кореей, в том числе путем предоставления им самых современных систем противоракетной обороны. Другим элементом является более откровенный подход к Китаю: США надо убедить руководство этой страны, что подобное военное сотрудничество важно для хороших американо-китайских отношений.

Китай уже предпринимает шаги по запугиванию Южной Кореи из-за ее решения разместить американскую систему ПРО для защиты страны от угрозы Севера. Китай рассматривает эту систему как вызов собственной безопасности и угрожает ухудшением двусторонних отношений, в том числе сокращением торговых связей.

Подобные действия являются привычными для китайцев; Соединенные Штаты должны оказать на них давление с целью прекратить все это; надо дать ясно понять, что подобное грубое поведение испортит отношения Китая с США. В то же время США должны вступить с Китаем в искренний диалог о будущих последствиях возможного объединения Кореи и для обеих стран, и для их отношений с Республикой Корея.

Тиллерсон прав в том, что использование военной силы - это вариант, который надо всегда иметь наготове. Однако США не следует закрывать дверь и для дипломатических переговоров с Северной Кореей, хотя бы для того, чтобы избежать антиамериканского разворота в общественном мнении Южной Кореи, как это произошло при администрации Джорджа Буша-младшего, которая - во время первого срока Буша - не проявляла никакого интереса к ведению переговоров.

Однако любые переговоры должны опираться на то, что уже обсуждалось и согласовывалось ранее. Северная Корея в одностороннем порядке нарушила все свои обязательства по соглашениям, достигнутым на шестисторонних переговорах. Забыть все это и начать переговоры с Северной Кореей с нуля (такой подход отстаивают некоторые деятели в китайском правительстве, а также отдельные эксперты в США) значит подорвать авторитет дипломатических контактов.

У Запада сейчас нет никакой достоверной информации о состоянии ядерной программы Северной Кореи.

Есть, впрочем, один вариант, которого точно не должно быть на столе: быстрое соглашение с Севером о заморозке его ядерных и ракетных испытаний в обмен, например, на прекращение ежегодных совместных военных учений США и Южной Кореи. Адвокаты такого решения считают, что оно поможет купить время для заинтересованных стран, чтобы выработать более устойчивое решение. Но поможет ли он реально остановить работу Севера над ядерным оружием и средствами его доставки? У нас нет никакой информации о ядерной программе этой страны, поэтому мы не можем знать ответа на этот вопрос.

Зато мы знаем, что мораторий на совместные учения США и Южной Кореи мгновенно ослабит этот критически важный альянс. Что хорошего в военном альянсе без регулярных контактов, постоянной интеграции и актуальной подготовки?

Тиллерсон прав, отказавшись от идеи продолжения политики стратегического терпения по отношению к стране, которая упорно создаёт ядерное оружие и средства их доставки. Но это лишь первый шаг. Ему и его коллегам в администрации Трампа необходимо заменить эту политику последовательным, всеобъемлющим планом. И им следует озвучить эту новую политику не просто в паре предложений.

Кристофер Хилл

декан Корбеловской школы международных отношений Университета Денвера,

бывший помощник Госсекретаря США по Восточной Азии,

бывший посол США в Ираке, Южной Корее, Македонии, Польше,

бывший специальный представитель США в Косово



Copyright: Project Syndicate, 2017





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