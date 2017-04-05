Сможет ли мировая экономика перерасти популизм

По мнению экономиста Кеннета Рогоффа, мир вступает в период экономического роста, но безответственная политика легко может помешать ему



После девяти лет унылого и регулярного снижения прогнозов роста ВВП, макроэкономические авторитеты по всему миру в недоумении качают головами: несмотря на поднятые популистами волны политических смут, темпы мирового экономического роста в 2017 году, видимо, превзойдут ожидания.

И не только для Америки. Рост экономики в США очень уверенный, но в Европе он превышает прогнозы еще значительнее. Есть также хорошие новости из развивающихся стран: они продолжают готовиться к повышению процентной ставки ФРС США, но общие экономические условия на фоне предстоящей адаптации улучшаются.

Процессы, стоящые за глобальной рефляцией, достаточно легко объяснить. Глубокие и системные финансовые кризисы ведут к глубоким и затяжным рецессиям. Кармен Рейнхарт и я еще десятилетие назад предсказывали (а затем многие ученые, используя наши данные, это подтвердили), что периоды очень медленного роста, длящиеся 6-8 лет, в такой ситуации не являются чем-то необычным. Да, многие проблемы сохраняются, среди них - слабые банки в Европе, перегруженные долгами местные органы власти в Китае, излишне запутанное финансовое регулирование в США. Однако семена уверенных темпов экономического роста уже посеяны, и период устойчивого роста неизбежен.

Но не грозит ли волна популизма, поднявшаяся в развитых странах, потопить наьирающее силу восстановление экономики? Или же, напротив, восстановление экономики поможет остановить лидеров, которые уверенно предлагают применить соблазнительно простые решения для по-настоящему сложных проблем?

В апреле в Вашингтоне пройдет ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка - представители центробанков и министры финансов ведущих стран мира приедут прямо в эпицентр нынешнего "популистского взрыва". Стоит ли сомневаться в том, что любого из тех, кто посмеет критиковать запланированный администрацией США отказ от принципов открытой торговли и лидерства в многосторонних финансовых учреждениях, президент Дональд Трамп превратит в грушу для битья в своем твиттере?

Накануне собрания МВФ Трамп будет принимать председателя КНР Си Цзиньпина в своем "зимнем Белом доме" в Мар-а-Лаго. Трудно переоценить то, как много зависит от китайско-американских отношений, и насколько разрушительными могут быть последствия, если обе стороны не смогут найти способы конструктивного взаимодействия. Администрация Трампа считает, что у нее есть инструменты для торга, которые помогут отрегулировать эти отношения в пользу Америки - например, введение пошлин на китайский импорт или даже выборочный дефолт по долгам США Китаю, уже превысившим триллион долларов. Однако гипотетические пошлины будут оспорены и отменены Всемирной торговой организацией, а дефолт по долгам США стал бы полным безумием.

Популизм остается непредсказуемым "джокером", и только если рост экономики достаточно быстро выйдет на пиковые уровни, эту карту удастся удержать вне игры.

Если Трамп сможет убедить Китай шире открыть свою экономику для американского экспорта, а также помочь обуздать Северную Корею, это будет серьезное достижение. Но если его план заключается в одностороннем отказе США от глобальной торговли, то результаты такой политики нанесут вред множеству американских работникам ради выгоды очень немногих.

В Европе угроза для глобализма, похоже, ослабевает: популисты проиграли на выборах в Австрии, Нидерландах, а теперь и в Германии. Однако популистский разворот на предстоящих выборах во Франции или Италии все еще может развалить Евросоюз, что приведет к колоссальным экономическим потрясениям для всего мира.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен хочет убить Евросоюз, потому что, как она говорит, "народы Европы его больше не желают". И хотя согласно опросам общественного мнения Эммануэль Макрон, выступающий за ЕС, уверенно побеждает Ле Пен во втором туре выборов 7 мая, трудно быть уверенным в исходе гонки двух кандидатов, особенно учитывая, что президент России Владимир Путин поддерживает Ле Пен. Разгневанный электорат непредсказуем, а Россия доказала свою способность манипулировать им через новости и социальные сети, поэтому глупо полагать, что победа Макрона совершенно гарантирована.

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В Италии выборы пройдут не раньше, чем через год, но там ситуация даже хуже. Кандидат-популист Беппе Грилло лидирует в опросах и, как ожидается, получит примерно треть голосов. Как и Ле Пен, Грилло хочет покончить с евро. Трудно представить более дезорганизующее событие для глобальной экономики, но столь же трудно понять, какая в этом случае может быть польза для Италии - подушевой доход здесь даже слегка снизился за годы существования евро. Поскольку численность населения страны не растет, а размер долг увеличивается (и составляет уже более 140% ВВП), экономические перспективы Италии выглядят мрачно. Большинство экономистов продолжают считать, что выход из зоны евро стал бы для Италии мощным шагом к саморазрушению, однако растет число и тех, кто начинает думать, что евро никогда не будет приносить пользу стране, и, значит, чем скорее она выйдет из еврозоны, тем лучше.

Во многих развивающихся странах имеются собственные популисты, а в случае с Польшей, Венгрией и Турцией эти популисты уже превратились в авторитарных правителей. К счастью, терпение ФРС, устойчивость (на нынешнем этапе) Китая и рост экономики в Европе и США помогут и большинству развивающихся стран.

Перспективы мирового экономического роста становятся все более ясными. При условии проведения разумной политики, следующие несколько лет будут значительно лучше предыдущих. Это определенно верно для развитых стран; возможно, что это будет верно и для большинства остальных государств. Однако популизм остается в этой игре непредсказуемым "джокером", и только если рост экономики будет достаточно быстрым и убедительным, эту карту удастся выбить из игры.

Кеннет Рогофф

профессор экономики и публичной политики Гарвардского университета,

ведущий экономист МВФ в 2001-2003 годах



Copyright: Project Syndicate, 2017

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