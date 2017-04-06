Над Кореей тучи ходят хмуро
06.04.2017 10:30
Йошка Фишер (Фото - EPA / Adam Warzawa)
Бывший вице-канцлер Германии считает, что ядерные амбиции Северной Кореи не дадут США возможности уклониться от вмешательства на Дальнем Востоке
Спустя несколько десятилетий после окончания Корейской войны и раздела Кореи на две части, конфликт на Корейском полуострове продолжает оставаться одной из самых опасных и трудноразрешимых проблем нашего времени. А сегодня он стал даже более опасным и еще менее разрешимым, чем раньше.
Северокорейский режим является пережитком холодной войны, динозавром сталинизма, который дожил до наших дней. Тем временем, Южная Корея быстро превратилась в региональную экономическую и технологическую державу, а Китай, самый важный союзник и единственный финансовый спонсор Северной Кореи, успешно проводил политику модернизации.
На фоне подобного развития событий северокорейский режим оказался в изоляции и начал оправданно опасаться за свое будущее. В результате, для выживания своей брутальной диктатуры правящая Трудовая партия Кореи, возглавляемая кланом Кимов, ухватилась за идею создания ядерного оружия и систем, необходимых для его доставки.
На сегодня все дипломатические и технические попытки остановить процесс ядерного вооружения Северной Кореи провалились. Теперь это лишь вопрос времени - у Северной Кореи могут появиться ракеты с ядерными боеголовками, которые способны поразить Южную Корею и ее столицу Сеул, а также Японию и даже крупные города на западном побережье Северной Америки.
США, со своей стороны, разместили в Южной Корее противоракетную систему. Администрация Трампа, как, впрочем, и предыдущие администрации США, рассматривает стремление Северной Кореи к обладанию межконтинентальными ракетами, способными поразить Сан-Франциско и Лос-Анджелес, как оправдание для начала войны. Если цветовую шкалу, используемую сегодня для обозначения уровня террористической угрозы, применить к кризису на Корейском полуострове, то мы бы увидели смену оранжевого цвета на красный. Время для дипломатического урегулирования (или хотя бы для сдерживания кризиса) быстро уходит, ситуация близится к апогею.
Причина в том, что нынешняя драма разыгрывается в крайне напряженном стратегическом регионе. Южная Корея и Япония, два важных игрока глобальной экономики и тесные партнеры США, находятся под непосредственной угрозой, между тем, Китай и Россия, два северных соседа Северной Кореи, являются глобальными ядерными державами, и у них есть собственные интересы в данном конфликте.
В частности, Китай смотрит на Корейский полуостров с точки зрения стратегической безопасности. Китайское руководство не забывает, что имперская Япония в 1930-х годах вторглась в Северный Китай (Маньчжурию) с территории Корейского полуострова, а приближение американских войск к реке Ялуцзян на китайской границе спровоцировало вмешательство Китая в Корейскую войну в начале 1950-х годов.
С тех пор Китай выступает в роли квази-протектора Северной Кореи, а США оказывают протекцию Южной Корее, в частности, сохраняя крупный военный контингент в регионе, несмотря на окончание холодной войны. Без американского военного присутствия, скорее всего, в этом регионе вновь начались бы боевые действия; или, как минимум, Япония и Южная Корея обзавелись бы собственными инструментами ядерного сдерживания.
Военная конфронтация на Корейском полуострове может привести к кошмарному сценарию с использованием ядерного оружия, а может быть, даже и к более масштабному столкновению между мировыми ядерными державами. Любой сценарий будет иметь серьезные негативные последствия, не ограничиваясь узкими географическими пределами региона. И тем не менее, упорное стремление Северной Кореи к обладанию ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами означает, что продолжать политику выжидания и наблюдения больше нельзя.
Итак, что же будет делать президент США Дональд Трамп? Серия недавних визитов в страны региона высокопоставленных американских чиновников позволяет сделать вывод, что новая администрация воспринимает ситуацию на Корейском полуострове как серьезную угрозу. В марте, как раз когда канцлер Германии Ангела Меркель встречалась с Трампом в Вашингтоне, госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершил свой первый официальный визит на Дальний Восток, а еще раньше - в феврале - здесь побывал министр обороны Джеймс Мэттис.
В Южной Корее Тиллерсон не сказал ничего утешительного. Он говорил о "непосредственной угрозе", объявил об окончании "политики стратегического терпения", которую проводил бывший президент США Барак Обама, а также заявил о том, что "рассматриваются все варианты", в том числе военные действия.
Жесткий тон Тиллерсона можно было бы оправдать, если бы он помог США, Китаю и Северной Корее договориться об урегулировании. Но что если этого не случится? Война с использованием ядерного или обычного вооружения на Корейском полуострове связана с бесчисленными региональными и глобальными рисками. И в реальности, если внимательно оценить эти риски, можно понять, что не все варианты должны рассматриваться: дипломатия, несмотря на все трудности, является единственным решением.
Впрочем, дипломатическое решение может быть достигнуто, только если США и Китай начнут тесно сотрудничать и не будут повторять ошибки прошлого. Например, администрация Трампа поступила бы разумно, отказавшись занимать излишне агрессивную позицию по отношению к Китаю в Южно-Китайском море на фоне нарастающего кризиса на Корейском полуострове.
В то же время руководство Китая должно задаться вопросом, как долго оно намерено обеспечивать безусловную поддержку северокорейскому режиму (полностью зависимого от китайских поставок), вместо того чтобы начать оказывать на него давление с целью прекратить северокорейские провокации. Для предотвращения военного конфликта Китаю и США надо будет договориться о совместных подходах и начать двигаться к возобновлению шестисторонних переговоров с Северной Кореей.
Становится все более понятно, что даже под руководством президента Трампа Соединённые Штаты не смогут просто уклониться от своей роли стабилизирующей силы на мировой арене. А Китаю нужно доказать, что в XXI веке он тоже способен быть такой стабилизирующей силой, и для этого ему необходимо выполнить свою часть работы по урегулированию конфликта на Корейском полуострове.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Северокорейский режим является пережитком холодной войны, динозавром сталинизма, который дожил до наших дней. Тем временем, Южная Корея быстро превратилась в региональную экономическую и технологическую державу, а Китай, самый важный союзник и единственный финансовый спонсор Северной Кореи, успешно проводил политику модернизации.
На фоне подобного развития событий северокорейский режим оказался в изоляции и начал оправданно опасаться за свое будущее. В результате, для выживания своей брутальной диктатуры правящая Трудовая партия Кореи, возглавляемая кланом Кимов, ухватилась за идею создания ядерного оружия и систем, необходимых для его доставки.
На сегодня все дипломатические и технические попытки остановить процесс ядерного вооружения Северной Кореи провалились. Теперь это лишь вопрос времени - у Северной Кореи могут появиться ракеты с ядерными боеголовками, которые способны поразить Южную Корею и ее столицу Сеул, а также Японию и даже крупные города на западном побережье Северной Америки.
Если цветовую шкалу уровня террористической угрозы применить к кризису на Корейском полуострове, то мы увидим смену оранжевого цвета на красный.
США, со своей стороны, разместили в Южной Корее противоракетную систему. Администрация Трампа, как, впрочем, и предыдущие администрации США, рассматривает стремление Северной Кореи к обладанию межконтинентальными ракетами, способными поразить Сан-Франциско и Лос-Анджелес, как оправдание для начала войны. Если цветовую шкалу, используемую сегодня для обозначения уровня террористической угрозы, применить к кризису на Корейском полуострове, то мы бы увидели смену оранжевого цвета на красный. Время для дипломатического урегулирования (или хотя бы для сдерживания кризиса) быстро уходит, ситуация близится к апогею.
Причина в том, что нынешняя драма разыгрывается в крайне напряженном стратегическом регионе. Южная Корея и Япония, два важных игрока глобальной экономики и тесные партнеры США, находятся под непосредственной угрозой, между тем, Китай и Россия, два северных соседа Северной Кореи, являются глобальными ядерными державами, и у них есть собственные интересы в данном конфликте.
В частности, Китай смотрит на Корейский полуостров с точки зрения стратегической безопасности. Китайское руководство не забывает, что имперская Япония в 1930-х годах вторглась в Северный Китай (Маньчжурию) с территории Корейского полуострова, а приближение американских войск к реке Ялуцзян на китайской границе спровоцировало вмешательство Китая в Корейскую войну в начале 1950-х годов.
С тех пор Китай выступает в роли квази-протектора Северной Кореи, а США оказывают протекцию Южной Корее, в частности, сохраняя крупный военный контингент в регионе, несмотря на окончание холодной войны. Без американского военного присутствия, скорее всего, в этом регионе вновь начались бы боевые действия; или, как минимум, Япония и Южная Корея обзавелись бы собственными инструментами ядерного сдерживания.
Военная конфронтация на Корейском полуострове может привести к кошмарному сценарию с использованием ядерного оружия, а может быть, даже и к более масштабному столкновению между мировыми ядерными державами. Любой сценарий будет иметь серьезные негативные последствия, не ограничиваясь узкими географическими пределами региона. И тем не менее, упорное стремление Северной Кореи к обладанию ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами означает, что продолжать политику выжидания и наблюдения больше нельзя.
Упорное стремление Северной Кореи к обладанию ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами означает, что продолжать политику выжидания и наблюдения больше нельзя.
Итак, что же будет делать президент США Дональд Трамп? Серия недавних визитов в страны региона высокопоставленных американских чиновников позволяет сделать вывод, что новая администрация воспринимает ситуацию на Корейском полуострове как серьезную угрозу. В марте, как раз когда канцлер Германии Ангела Меркель встречалась с Трампом в Вашингтоне, госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершил свой первый официальный визит на Дальний Восток, а еще раньше - в феврале - здесь побывал министр обороны Джеймс Мэттис.
В Южной Корее Тиллерсон не сказал ничего утешительного. Он говорил о "непосредственной угрозе", объявил об окончании "политики стратегического терпения", которую проводил бывший президент США Барак Обама, а также заявил о том, что "рассматриваются все варианты", в том числе военные действия.
Жесткий тон Тиллерсона можно было бы оправдать, если бы он помог США, Китаю и Северной Корее договориться об урегулировании. Но что если этого не случится? Война с использованием ядерного или обычного вооружения на Корейском полуострове связана с бесчисленными региональными и глобальными рисками. И в реальности, если внимательно оценить эти риски, можно понять, что не все варианты должны рассматриваться: дипломатия, несмотря на все трудности, является единственным решением.
Впрочем, дипломатическое решение может быть достигнуто, только если США и Китай начнут тесно сотрудничать и не будут повторять ошибки прошлого. Например, администрация Трампа поступила бы разумно, отказавшись занимать излишне агрессивную позицию по отношению к Китаю в Южно-Китайском море на фоне нарастающего кризиса на Корейском полуострове.
Руководство Китая должно спросить себя, как долго оно намерено обеспечивать поддержку северокорейскому режиму, вместо того чтобы начать оказывать на него давление с целью прекратить провокации.
В то же время руководство Китая должно задаться вопросом, как долго оно намерено обеспечивать безусловную поддержку северокорейскому режиму (полностью зависимого от китайских поставок), вместо того чтобы начать оказывать на него давление с целью прекратить северокорейские провокации. Для предотвращения военного конфликта Китаю и США надо будет договориться о совместных подходах и начать двигаться к возобновлению шестисторонних переговоров с Северной Кореей.
Становится все более понятно, что даже под руководством президента Трампа Соединённые Штаты не смогут просто уклониться от своей роли стабилизирующей силы на мировой арене. А Китаю нужно доказать, что в XXI веке он тоже способен быть такой стабилизирующей силой, и для этого ему необходимо выполнить свою часть работы по урегулированию конфликта на Корейском полуострове.
Йошка Фишер
лидер Партии зеленых,
бывший министр иностранных дел и вице-канцлер Германии
Copyright: Project Syndicate, 2017
лидер Партии зеленых,
бывший министр иностранных дел и вице-канцлер Германии
Copyright: Project Syndicate, 2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы, публикуемые в разделе Мнения, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационное агентство "ЛІГАБізнесІнформ"
-
29070
-
17398
-
16362
-
16184
-
14014
Загрузка...
-
вчера, 19:58
-
-
-
-
05.04.17, 16:20
-
31.03.17, 15:23