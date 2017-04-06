Над Кореей тучи ходят хмуро

Бывший вице-канцлер Германии считает, что ядерные амбиции Северной Кореи не дадут США возможности уклониться от вмешательства на Дальнем Востоке

Если цветовую шкалу уровня террористической угрозы применить к кризису на Корейском полуострове, то мы увидим смену оранжевого цвета на красный.

Упорное стремление Северной Кореи к обладанию ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами означает, что продолжать политику выжидания и наблюдения больше нельзя.

Руководство Китая должно спросить себя, как долго оно намерено обеспечивать поддержку северокорейскому режиму, вместо того чтобы начать оказывать на него давление с целью прекратить провокации.

Йошка Фишер

лидер Партии зеленых,

бывший министр иностранных дел и вице-канцлер Германии



Copyright: Project Syndicate, 2017

