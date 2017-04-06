Пять условий для эффективной работы государственных секретарей

Председатель Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко о том, как сделать эффективной работу государственных секретарей

Игорь Колиушко

председатель Центра политико-правовых реформ (ЦППР)



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Кто такой государственный секретарь? Лучшая аналогия получится, если сравнить министерство с автомобилем. Автомобиль - это механизм, предназначенный для того, чтобы перемещать груз и пассажиров из точки А в точку Б. У автомобиля есть функциональные блоки и водитель, который умеет им управлять. Как правило, водителю (министерскому госсекретарю) кто-то другой (министр) говорит, куда нужно ехать .Так же все устроено и министерствах в европейских стран. Министерство - это механизм для выработки и реализации государственной политики в определенной сфере. Государственная политика - это стратегия развития. Для ее определения и для ее осуществления необходимы квалифицированные кадры - но разные. А в Украине приняли решение о введении должности "государственный секретарь", но разграничить функции руководства министерством между ним и министром забыли. Поэтому вновь назначенные чиновники попали в ситуацию с неопределенными правилами.В треугольнике "министр - заместители министра - государственный секретарь" сегодня царит хаос. В этой модели большое количество заместителей министра - зло, потому что они оказываются дублирующим звеном. Заместителей должно быть максимум три, и то лишь в некоторых министерствах, а в большинстве - один или два. Потому что если их много, они начинают напрямую руководить департаментами. Тогда возникает вопрос - а что же в таком случае должен делать государственный секретарь?Уже несколько месяцев на утверждении в Кабмине лежит проект постановления о разделении функций по руководству министерствами, который готовился еще осенью прошлого года. Но он до сих пор не принят.Из-за отсутствия эффективной работы государственных секретарей не может запуститься следующий этап, абсолютно необходимый для этой реформы - реорганизация собственно аппарата министерств. Сами чиновники признают, что попытка подготовить "Стратегический план деятельности Правительства до 2020 года" путем синтеза предложений министерств фактически провалилась. Большинство министерств оказалась просто неспособны предложить план своего реформирования на несколько лет вперед. Три месяца не могут завершить эту работу сотрудники Секретариата КМУ. О чем это говорит? О том, что в министерствах нет людей, способных вырабатывать политику, отвечающую на вопрос, в чем заключается стратегия развития каждой отрасли. Чтобы эта способность появилась, нужно реформировать аппараты министерств. Задача реформы - создать министерства и правительство, способные эффективно вырабатывать государственную политику и внедрять ее в жизнь. И государственные секретари на этом пути - лишь первый шаг.Кто тормозит реформы? В различных министерствах по-разному. Например, из 18 постов государственных секретарей министерств четыре вакансии еще не заполнены. Причины разные: кто-то написал заявление об отказе от должности, другой победитель конкурса - военный - не может 3 месяца уволиться из армии. В двух министерствах выступили категорически против лиц, победивших в конкурсах и, несмотря на требования закона, их кандидатуры не выносят на рассмотрение для назначения на должность. Неотложными и первоочередными задачами для реформы государственного управления являются внесение изменений в законы о КМУ и о центральных органах исполнительной власти и утверждение постановления КМУ о реорганизации аппаратов министерств. Но самое важное - реформу должен реально возглавить лично премьер-министр. Ни в одной стране, пожалуй, иначе не происходило.Министр может высказать свое мнение на заседании Кабмина, где будет утверждаться кандидатура государственного секретаря. Если есть какие-то аргументы против, ничто не мешает их озвучить. Коллегиальный орган - КМУ - может отклонить ту или иную кандидатуру. Проблема, однако, в другом: Кабмин вообще не рассматривает эти вопросы. При этом один из министров уже подал требование уволить ранее назначенного государственного секретаря. Он сделал мониторинг входов и выходов государственного секретаря в здание министерства, и там поминутно посчитано, где и сколько тот находился. Не ясно, на каком основании министр занимался этим мониторингом; нет информации, куда и почему выходил государственный секретарь. Но нужно подчеркнуть, что государственный секретарь - высокая руководящая должность, и считать, что он должен быть привязан к своему рабочему стулу, значит подрывать его авторитет и возможность работать. В конце концов, эту реформу можно будет считать состоявшейся лишь когда большинство государственных секретарей переживут по несколько министров каждый в рамках своего 5-летнего срока назначения.