Репутация - прежде всего. Как не упустить успешного менеджера

Перебирая топами, собственники бизнеса рано или поздно рискуют остаться у разбитого корыта. Рынок очень мал и скоро выбирать будет не из кого

Александр Македонский умер в 32 года. К моменту смерти его репутация была настолько высока, что многие солдаты и командующие считали его богом. Прошло много времени со времен его правления, сейчас трудно отличить правду от вымысла. Но если бы мне выпала честь сформировать команду управленцев для компании, собственником которой был бы человек с настолько безупречной репутацией, я бы сделал этот проект, отказавшись от гонорара. Почему? Личная репутация не имеет стоимости, она бесценна. А выполнение заказа для клиента с такой репутацией значительно усилило бы и мою собственную, а это дороже любых денег.

Главные вопросы бизнеса и топ-менеджмента

Я еще не встречал ни одного собственника бизнеса, который задал бы мне прямые вопросы. Например, какая у меня репутация среди украинских топ-менеджеров? Хотят ли харизматичные, успешные и результативно-эффективные лидеры работать со мной? Что обо мне говорят те, с кем мне приходилось работать?

Но я точно могу сказать, какие вопросы мне регулярно задают топ-менеджеры, когда речь заходит о собственниках бизнесов, которые проявляют к ним интерес. Почему от него ушли предыдущие сотрудники? Насколько он системен? Способен ли слышать и воспринимать? Как воспринимает информацию: объективно или на эмоциональном уровне?

Главное - репутация

Если бы собственники знали, сколько талантливых управленцев отказываются рассматривать ту или иную компанию как потенциального работодателя после получения негативной информации о ее репутации или репутации собственников, они точно уделяли бы ей намного больше внимания.

Слишком уж часто мне звонят управленцы, пытаясь выяснить, что скрывается за красивым фасадом и громкими обещаниями и декларациями, звучащими на встречах. Собственники должны осознавать, что даже сильной харизмы и дара убеждения, часового рассказа о том, как они совместно с будущим управленцем будут "менять мир к лучшему" уже недостаточно, чтобы привлечь лидеров в команду. Пришло время думать не только о своем финансовом капитале. Репутационный капитал - вот актив, который станет основой вашего успеха.

Не упустите своего топа

Перед вами стоит простая в понимании, но сложная в достижении цель: работа в вашей компании должна стать одной из заветных целей в карьере успешного управленца.

Существует огромное количество статей и материалов на тему важности бренда работодателя и репутации компании на рынке труда. Но если говорить о наращивании лидерского капитала компании путем создания эффективной управленческой команды, стоит подчеркнуть несколько особенностей.

Рынок управленцев мал. Кроме того, большинство хорошо друг друга знают. А это значит, что, если вы собственник и думаете, что опыт неудачных предыдущих "браков", быстро окончившихся "разводом" останется тайной за семью печатями, вы глубоко заблуждаетесь.

Никто не может работать в команде вечно. Вы можете менять управленческую команду по многим причинам. Но эти причины должны быть логичны, понятны и одинаково коммуницироваться, как вами, так и топом, который покинул компанию.

Решение о найме управленца высокого уровня - очень дорогое решение в прямом смысле этого слова. Если через какое-то время после найма такого сотрудника вы поняли, что ошиблись, в любом случае выполните свои обязательства по оплате труда. Иначе цена репутационных рисков превысит материальные выплаты во много раз. Попробуйте посмотреть на это с другой стороны. Если вы выполнили обязательства, вы просто оплатили стоимость своей ошибки при найме. Возможно, после такого опыта, вы пересмотрите подход к поиску и найму топ-управленцев в будущем.

Вы собственник. Но попробуйте представить себя на месте потенциального кандидата-управленца. Сформируйте список из факторов, которые могут заставить вас усомниться в репутации компании. После этого честно ответьте себе, какие из этих факторов можно отнести к вашей компании.

Не думайте, что рынок большой, и вы будете менять этих (по вашему мнению) "бездельников" и "прожектёров" бесконечно, пока не найдете того самого. На самом деле, рынок мал. И с каждым новым заходом на поиск качественных управленцев, готовых серьезно рассматривать вашу компанию, как потенциального работодателя, ухудшается.

Вы же не хотите прийти к ситуации, когда вам придется выбирать "лучших, из худших"? Если не хотите, начинайте думать над репутацией своей компании (а она часто неотделима от вашей собственной) уже сегодня. За пятнадцать лет завоеваний Александр Македонский не проиграл ни одной битвы. Начинайте отсчет выигранных вами.

Владимир Коломоец, руководитель Киевского офиса Pedersen & Partners

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