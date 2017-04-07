Удар "томагавками" и глобальные последствия сирийского кризиса
07.04.2017 16:30
Святослав Денисенко
Ракетная атака США в Сирии означает, что идея Трампа о сокращении влияния Америки на международной арене так и не будет реализована
В последние годы было много разговоров о кризисе мирового порядка, о неэффективности институтов, отвечающих за международную безопасность. О том, что Россия и Китай уже не просто говорят о "многополярном мире", но и действуют в этом ключе - в Украине, Сирии, Южно-Китайском море. Многие ждали реакции США, и такая реакция последовала.
Ракетный удар по базе ВВС Сирии в провинции Хомс - это не просто ответ на действие войск правительства Асада. Это новое качество внешней политики США. Приняв такое решение, Америка вернула в свою внешнюю политику жесткую силовую компоненту. Дональд Трамп сделал шаг, которого долгое время до этого избегала администрация Барака Обамы в отношениях с активизировавшимися ревизионистами. В чем, кстати, неоднократно обвиняли Барака Обаму сторонники жесткой внешнеполитической линии - в том числе, и сам Дональд Трамп в период избирательной кампании. Основной аргумент - мягкая сила - перестал работать, и союзники разочаровываются в способности США их защитить.
Реакция союзников США на Ближнем Востоке - Израиля, Турции, Саудовской Аравии - свидетельствует, что они поняли сигнал и поддержали новую политику США в регионе. Куда более сложные вопросы теперь встали перед Ираном, и - шире - перед РФ и КНР.
Для России теперь возникает необходимость принимать решение: брать на себя чрезвычайные риски прямого конфликта с США - или отказываться от поддержки союзника. Пока действия Москвы свидетельствуют как минимум о некоторой растерянности от происходящего. Принимая решение включиться в сирийский конфликт на стороне Башара Асада, РФ должна была учитывать вероятность прямого военного столкновения с США. В момент развертывания российских войск в Сирии там уже год действовала сформированная Америкой анти-игиловская коалиция. И вероятность вооруженного инцидента была очень высока. Тем не менее, расчет, видимо, делался на неготовность администрации Обамы к повышению ставок.
Но ситуация изменилась. Теперь дальнейшее участие в сирийском конфликте фактически подведет РФ к фронтальному конфликту в отношениях с США. Возможно, еще более опасному, чем Карибский кризис - в силу несравнимого политико-экономического веса и потенциала сторон. Чтобы избежать этого, придется менять стратегию и смягчать политическую позицию в вопросе будущего руководства Сирии. А это будет равносильно провалу всей ближневосточной политики Москвы, которая с такими усилиями выстраивалась в последние годы. Это возвращение на позиции региональной державы со всеми вытекающими внутри- и внешнеполитическими последствиями.
Серединную линию найти будет почти невозможно, а решение необходимо принимать быстро. Еще до визита Рекса Тиллерсона в Москву 11-12 апреля. При этом важно учитывать почти завершившееся развертывание войск НАТО на восточном фланге - как теперь уже очевидно, призванное сдержать желание РФ компенсировать проблемы в Сирии на другом, европейском геополитическом театре.
Одновременно администрация Трампа дала очень серьезный сигнал Китаю. Не случайно о нанесении удара по базе ВВС правительства Сирии Дональд Трамп лично уведомил Председателя КНР Си Цзиньпина, который находится сейчас в США с официальным визитом. "Разговор перед ужином" должен показать серьезность позиции Дональда Трампа в отношении ракетно-ядерной программы КНДР. Теперь слова о том, что США могут в одностороннем порядке принять решение по северокорейской проблеме, приобретают совсем другое звучание. Тут важно понимать, что Северная Корея, несмотря на свою проблемность, является традиционным союзником Китая. Просто отказаться от поддержки Пхеньяна руководство КНР не сможет и вынуждено будет искать компромиссную линию в отношениях со США.
Нынешнее развитие событий свидетельствует, что шахматная партия вокруг формирования "нового мирового порядка" далека от завершения. США активно вернулись в игру и совершенно не готовы мириться с концом Pax Americana. Для всех участников международных отношений риски растут. Тем более, для тех стран, которые в силу исторических обстоятельств оказались в эпицентре нового витка глобального противостояния.
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Ракетный удар по базе ВВС Сирии в провинции Хомс - это не просто ответ на действие войск правительства Асада. Это новое качество внешней политики США. Приняв такое решение, Америка вернула в свою внешнюю политику жесткую силовую компоненту. Дональд Трамп сделал шаг, которого долгое время до этого избегала администрация Барака Обамы в отношениях с активизировавшимися ревизионистами. В чем, кстати, неоднократно обвиняли Барака Обаму сторонники жесткой внешнеполитической линии - в том числе, и сам Дональд Трамп в период избирательной кампании. Основной аргумент - мягкая сила - перестал работать, и союзники разочаровываются в способности США их защитить.
Реакция союзников США на Ближнем Востоке - Израиля, Турции, Саудовской Аравии - свидетельствует, что они поняли сигнал и поддержали новую политику США в регионе. Куда более сложные вопросы теперь встали перед Ираном, и - шире - перед РФ и КНР.
Для России теперь возникает необходимость принимать решение: брать на себя чрезвычайные риски прямого конфликта с США - или отказываться от поддержки союзника. Пока действия Москвы свидетельствуют как минимум о некоторой растерянности от происходящего. Принимая решение включиться в сирийский конфликт на стороне Башара Асада, РФ должна была учитывать вероятность прямого военного столкновения с США. В момент развертывания российских войск в Сирии там уже год действовала сформированная Америкой анти-игиловская коалиция. И вероятность вооруженного инцидента была очень высока. Тем не менее, расчет, видимо, делался на неготовность администрации Обамы к повышению ставок.
Но ситуация изменилась. Теперь дальнейшее участие в сирийском конфликте фактически подведет РФ к фронтальному конфликту в отношениях с США. Возможно, еще более опасному, чем Карибский кризис - в силу несравнимого политико-экономического веса и потенциала сторон. Чтобы избежать этого, придется менять стратегию и смягчать политическую позицию в вопросе будущего руководства Сирии. А это будет равносильно провалу всей ближневосточной политики Москвы, которая с такими усилиями выстраивалась в последние годы. Это возвращение на позиции региональной державы со всеми вытекающими внутри- и внешнеполитическими последствиями.
Серединную линию найти будет почти невозможно, а решение необходимо принимать быстро. Еще до визита Рекса Тиллерсона в Москву 11-12 апреля. При этом важно учитывать почти завершившееся развертывание войск НАТО на восточном фланге - как теперь уже очевидно, призванное сдержать желание РФ компенсировать проблемы в Сирии на другом, европейском геополитическом театре.
Одновременно администрация Трампа дала очень серьезный сигнал Китаю. Не случайно о нанесении удара по базе ВВС правительства Сирии Дональд Трамп лично уведомил Председателя КНР Си Цзиньпина, который находится сейчас в США с официальным визитом. "Разговор перед ужином" должен показать серьезность позиции Дональда Трампа в отношении ракетно-ядерной программы КНДР. Теперь слова о том, что США могут в одностороннем порядке принять решение по северокорейской проблеме, приобретают совсем другое звучание. Тут важно понимать, что Северная Корея, несмотря на свою проблемность, является традиционным союзником Китая. Просто отказаться от поддержки Пхеньяна руководство КНР не сможет и вынуждено будет искать компромиссную линию в отношениях со США.
Нынешнее развитие событий свидетельствует, что шахматная партия вокруг формирования "нового мирового порядка" далека от завершения. США активно вернулись в игру и совершенно не готовы мириться с концом Pax Americana. Для всех участников международных отношений риски растут. Тем более, для тех стран, которые в силу исторических обстоятельств оказались в эпицентре нового витка глобального противостояния.
Святослав Денисенко,
главный советник Института стратегических исследований "Новая Украина"
главный советник Института стратегических исследований "Новая Украина"
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