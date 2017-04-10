Холодная война 2.0. Повторения прежних сценариев не будет

Николай Капитоненко считает, что ни противостояние с Россией, ни защита Украины не являются сейчас приоритетами США на международной арене





За последние дни градус конфликтности в отношениях Москвы и Вашингтона заметно вырос. Какие возможности перед нами это открывает, и какие риски создает?

Принято считать, что обострение американо-российских отношений играет нам на руку. Чем хуже Кремль будет выглядеть в глазах Белого Дома, тем, предположительно, больше всяких, словами Джозефа Хеллера, пирогов и пышек достанется нам, гибридно защищающим от злонамеренной Москвы свободную Европу. С этой точки зрения обострение ситуации в Сирии и вероятные кризисные моменты в иных точках земного шара выглядят как хорошие новости для Украины. Они углубляют недоверие между Россией и США, увеличивают конфликтный потенциал и превращают эти двусторонние отношения в игру с нулевой суммой.

Именно такими были основные структурные признаки "холодной войны". Мы знаем итог этого конфликта - геополитическое поражение и крах СССР, освобождение стран Восточной Европы от московского контроля, триумф либеральных ценностей в глобальном масштабе - и хотим повторения чего-то подобного в сегодняшних условиях.

При всей своей незатейливости такая логика служит плохую службу. Она позволяет и дальше оставаться без внешней политики. Если, конечно, не считать политикой постоянные просьбы о помощи под любым предлогом. Кроме того, она построена на механическом перенесении логики "прошлой войны" в сегодняшние сильно изменившиеся реалии. Исходя из того, что сценарий нарастания конфликтности в отношениях России и США остается высоковероятным, последствия должны быть оценены более внимательно.

Повторения "холодной войны" в ее прежнем виде не будет. Соотношение сил и спектры угроз сегодня совершенно другие.

В первую очередь, нужно понимать, что повторения "холодной войны" в ее классическом виде не будет. Соотношение сил и спектры угроз совершенно другие. СССР был для США приоритетным вызовом на протяжении десятилетий, выступая главным объектом большой стратегии Вашингтона. Победа над ним была исторической миссией, сулившей огромные выигрыши. Ради ее достижения США были готовы на предоставление широких гарантий безопасности десяткам государств по всему миру и колоссальные финансовые вливания - тот же план Маршалла. Поддержка противникам СССР предоставлялась почти автоматически, а на эксплуатации глобального американо-советского противостояния можно было десятилетиями успешно строить внешнюю политику.

Сегодня такой фокус не пройдет, и как бы нам не стать наглядным тому подтверждением. Россия перестала быть приоритетом для американской стратегии, и куда более важное место в ней заняли противодействие распространению ядерного оружия и борьба с международным терроризмом. Такой концентрации американского внимания на России, какая была тридцать лет назад, достичь не удастся. Кремль, конечно, доставляет ряд неприятностей, но они а) вполне контролируемы; и б) могут даже быть использованы для решения других, более важных и долгосрочных американских задач. Противостояние с Россией сегодня будет похоже не на возобновление "холодной войны" с ее риторикой и вселенским охватом, а на один из региональных конфликтов, в которых американцы - прямо или косвенно - участвовали в те времена.

Для нас обострение геополитического противостояния США и России несет ощутимые риски, о которых часто забывают. Соблазн повторить судьбу Польши, Венгрии или Чехии со Словакией - разом вырваться из московского плена и стать частью Западного мира - велик, но он не должен подменять собой рациональную внешнеполитическую стратегию. Готовности раскрывать объятья Украине и предоставлять политические и финансовые гарантии по-прежнему нет. Поражение России в противостоянии со США не будет автоматически означать победу Украины в войне с Кремлем, тем более - в ее стремлении стать частью Европы. В 1990-х годах одним их самых актуальных вопросов для стран Восточной Европы был вопрос о том, как вступление в НАТО повлияет на перспективы членства в ЕС. И это был не теоретический, а вполне практический вопрос. На нашей повестке дня его нет.

Россия перестала быть приоритетом для американской стратегии, куда более важное место в ней заняли противодействие распространению ядерного оружия и борьба с международным терроризмом.

Зато на ней есть угроза затяжного асимметричного конфликта, который у нас активно называют "гибридной войной". Окончательное превращение американо-российских отношений в игру с нулевой суммой максимально обострит конфликты там, куда Кремль еще будет в состоянии проецировать свою силу. Белый Дом же, в отличие от времен "холодной войны", далек от мысли активно поддерживать государства по всему миру только потому, что они гибридно противостоят Москве.

С учетом всего этого, построить даже отдельно взятые украино-американские отношения, не говоря уже о всей внешнеполитической стратегии, на противоречиях в отношениях США и России нам не удастся. Нужна собственная, конструктивная и не сильно зависящая от перепадов состояния российско-американских отношений повестка дня.

"Холодная война" 2.0 может принести нам дополнительные возможности. Только они будут иметь мало общего с усиленными спекуляциями о роли Украины в сдерживании России. Этот путь исчерпал себя уже достаточно давно, и ничего нового не принесет. Маловероятные и неоднозначные по последствиям поставки американского оружия или еще менее вероятный статус союзника вне НАТО - вот предел возможностей этого подхода.

Главная же задача для нас будет заключаться в том, чтобы доказать - не на словах, а делами - свою способность быть надежным, полезным и эффективным союзником для США. Иногда во времена геополитических обострений это делать легче, но испытывать оптимизм в нашем случае оснований немного. Соблазн продолжить торговлю внешней политикой - возможно, единственным нашим активом - остается слишком большим.



Николай Капитоненко,

редактор UA:Ukraine Analytica



Читайте также: Дипломатия рефлексов против дипломатии инстинктов

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.