Как развалилось соглашение по сирийскому химическому оружию

Жертвы химической атаки в пригороде Дамаска в 2013 году (Фото - EPA / Mohammed Badra)

Журналист Хишам Мелем считает, что ответственность за возобновление Асадом зариновых атак лежит на всех сторонах соглашения по сирийскому химоружию

Роберт Форд: "То, что американцы проигнорировали многочисленные применения правительством Асада химического оружия в 2014 и 2015 годах, колоссально подорвало доверие к США."

Хишам Мелем: "Красная линия" Обамы под присмотром Запада превратилась в "зеленый свет" для убийств, в разрешение Асаду калечить земли, тела и души сирийцев.