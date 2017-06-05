Буйная Америка Дональда Трампа

Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц считает, что выход США из Парижского соглашения по климату покончил с надеждами, что Трамп образумится



Дональд Трамп швырнул гранату в здание глобальной экономики, которое кропотливо строилось все годы после окончания Второй мировой войны. Попытка уничтожения постронного на проверенных постулатах механизма управления мировой ситуацией, которая проявляется сейчас в выходе Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения 2015 года, - это лишь очередное направление атаки президента США на мировую систему фундаментальных ценностей и институтов.



Однако реальность не спешит приходить в соответствие с искаженной повесткой дня администрации Трампа. Он и его приспешники напали на американскую прессу - жизненно важный для сохранения американских свобод, прав и демократии институт - как на "врага народа". Они попытались подорвать основы наших знаний и убеждений - нашу эпистемологию - расклеиванием ярлыка "фейк" на все, что бросает вызов их целям и аргументам, и даже отвергая науку как таковую. Приведенные Трампом не выдерживающие критики обоснования отказа от Парижского соглашения по климату являются лишним тому доказательством.



На протяжении тысячелетий до середины восемнадцатого века образ жизни людей почти не менялся. Только эпоха Просвещения, которая объявила основой всего логику и научный подход, создала основу для колоссального повышения уровня жизни в последующие два с половиной столетия.



Эпохе Просвещения также пришлось выявлять и устранять вековые предрассудки. По мере того как распространялась идея о человеческом равенстве - и ее следствие, представление о единстве основных прав всех людей, - общества начали бороться за ликвидацию расовой, половой дискриминации - и, в конечном счете, всех прочих аспектов человеческой идентичности, включая инвалидность и сексуальную ориентацию.



Трамп пытается все это отменить. Его отказ принимать авторитет науки, - в частности, науки о климате, - это, в сущности, отказ от идеи технологического прогресса. А его нетерпимость в отношении женщин, латиноамериканцев и мусульман (за исключением нефтяных шейхов Персидского залива, от которых он и его семья могут получить прибыль), угрожает функционированию американского общества и его экономики, подрывая доверие людей к идее гарантии справедливых условий для всех.



Всем уже ясно, что предметные дискуссии с Трампом бесполезны и что время для них прошло.

Как и всякий популист, Трамп использовал вполне обоснованное недовольство состоянием экономики, которое широко распространилось за последние годы, так как многие американцы ощутили снижение своих доходов на фоне растущего неравенства. Но его истинная цель - обогатить себя и других позолоченных рентопожирателей за счет тех, кто его поддержал, - вполне раскрывается его планами реформирования налогообложения и системы медицинского страхования.



Предлагаемые Трампом налоговые реформы, насколько можно видеть, превзойдут по регрессивности инициативы Джорджа Буша (по выгодности для тех, кто находится в верхней части пирамиды распределения доходов). А в стране, где ожидаемая продолжительность жизни уже снижается, его новации в медобслуживании могут оставить без медицинского страхования 23 миллиона американцев.



Хотя Трамп и его кабинет разбираются в том, как вести бизнес, они не имеют ни малейшего представления о том, как работает экономическая система в целом. Если будут заявленная администрацией макроэкономическая политика будет осуществляться, она приведет не к заявленным целям, а к увеличению торгового дефицита и дальнейшему сокращению производства.



Америка при Трампе станет несчастнее. Ее роль глобального лидера рухнула еще до того, как Трамп предал доверие более чем 190 стран, отказавшись от Парижского соглашения по климату. Теперь же восстановление международного авторитета потребует еще больших усилий, поистине героических. Планета у нас общая, и мир с большими трудностями научился находить общий язык и предпринимать совместные усилмия. Мы убедились, что такое сотрудничество может быть в интересах всех без исключения.



Читайте также: Сломавшаяся демократия Америки

Так что же должен делать мир с инфатильным хулиганом, который хочет заграбастать все, что есть в песочнице, только для себя, и не собирается слушать ничьи возражения? Как миру справиться с такими "буйными" США?



Канцлер Германии Ангела Меркель нашла правильные слова, когда после встречи с Трампом и другими лидерами "большой семерки" в прошлом месяце сказала, что Европа больше не может "вполне рассчитывать на других" и что ей придется теперь "бороться за собственное будущее, не рассчитывая на помощь извне". Для Европы настало время объединиться, подтвердить свою приверженность идеям Просвещения и поставить себя в отношениях к США так же, как удалось это новому президент Франции Эммануэлю Макрону в красноречивом эпизоде с рукопожатием, которым он парировал типичную для Трампа ребяческую "вожацкую" попытку продемонстрировать свое превосходство.



Хотя Европа не может больше полагаться на то, что под руководством Трампом США будут и далее действовать в интересах ее обороны, она в то же время он должна заявить, что холодная война окончена - даже вопреки желанию военно-промышленно комплекса Америки это признавать. Борьба с терроризмом важна и требует больших затрат, однако новые авианосцы и суперсовременные истребители в такой войне не подмога. Европе необходимо самой решить, сколько ей нужно тратить, а не подчиняться диктату военных, которые требуют 2% от ВВП. Общеевропейской стабильности будет проще достичь, если Европа вернется к социал-демократической экономической модели.



Подобно тому, как инвестиции в технологии и образование дали Германии преимущество в развитии передовых отраслей над США, Европа готова необратимо обогнать Америку и в области "зеленых" технологий будущего.



Теперь мир также знает, что не может рассчитывать на США как на партнера в противостоянии экзистенциальной угрозе, связанной с изменением климата. Европа и Китай сделали очень много для того, чтобы укрепить приверженность "зеленому будущему", которое сулит благо и планете, и экономике. Подобно тому, как инвестиции в технологии и образование дали Германии определенное преимущество в развитии передовых отраслей над США, где они тормозятся идеологией республиканцев, Европа готова необратимо обогнать Америку и в области "зеленых" технологий будущего.



Но весь остальной мир не может позволить "буйным" США поставить планету под угрозу уничтожения. И он не может позволить "буйным" США приближать эту угрозу своей непросвещенной (а на самом деле анти-просвещенной) политикой под лозунгом "Америка прежде всего". И раз уж Трамп хочет вывести США из Парижского соглашения о климате, остальному миру остается только ввести компенсирующий углеводородное загрязнение налог на экспортные товары из США, которые не соответствует мировым стандартам.



Хорошей новостью является то, что большинство американцев Трампа все-таки не поддерживают. Большинство американцев по-прежнему верят в ценности Просвещения, видят реальность глобального потепления и готовы участвовать в общих усилиях. Что же касается Трампа, то всем уже ясно, что предметные дискуссии с ним бесполезны и что время для них прошло. Настало время для действий.

Джозеф Стиглиц

лауреат Нобелевской премии по экономике,

профессор Колумбийского университета,

главный экономист Института Рузвельта



Copyright: Project Syndicate, 2017

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.