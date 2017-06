Сделка Трампа с саудитами на $110 млрд - реальность или фикция?

Специалист по ближневосточной политике Брюс Ридел считает, что громкая оружейная сделка с Саудовской Аравией - безосновательный пиар Дональда Трампа

Бывший аналитик ЦРУ и специалист по контр-террористическим операциям, который занимает сейчас пост старшего научного сотрудника Центра по изучению политики Ближнего Востока и директора Центра по изучению разведки Института Брукинса, считает, что широко разрекламированный Дональдом Трампом контракт стоимостью 110 миллиардов долларов на поставку американского оружия Саудовской Аравии - простая декларация намерений и в лучшем случае дело неопределенного будущего.В понедельник 5 июня Ридел опубликовал на сайте института текст под названием "The $110 billion arms deal to Saudi Arabia is fake news" ("Оружейная сделка на 110 миллиардов с Саудовской Аравией - фальшивая новость"). Ссылаясь на свои источники в оборонной промышленности и правительственных кругах, Ридел утверждает, что формально заключенного контакта просто не существует. "Вместо него есть только несколько заявлений о намерениях" ("letters of interest or intent"), простая декларация, что саудиты хотели бы купить оружие у США. Агентство по кооперации в области обороны и безопасности, которое занимается при Пентагоне вопросами продажи оружия, в своих документах называет подписанные бумаги "параметрами предполагаемой продажи". К тому же, добавляет Ридел, никакие из рассматривающихся возможных поставок не являются инициативой нынешней администрации Белого дома, все они начали обсуждаться еще в период президентства Барака Обамы В качестве примера Ридел приводит предложение о продаже Королевскому ВМФ Саудовской Аравии четырех фрегатов ("многоцелевых надводных военных кораблей"), о котором Госдепартамент впервые сообщал в 2015 году. Контракт не был заключен, поскольку обсуждавшийся проект боевых кораблей, являющийся модификацией принятых на вооружение флотом США, до сих пор просто не доведен до стадии производства. Следующий пример - система противовоздушной обороны для заатмосферного перехвата баллистических ракет (Terminal High Altitude Air Defense system, THAAD), которая недавно развернута в Южной Корее. Саудиты выражали заинтересованность в покупке такой системы в течение нескольких лет, но этот контракт тоже так и не был подписан, хотя Барак Обама в принципе его одобрил в 2015 году на встрече в Кэмп Дэвиде. Следующий пункт в "списке покупок" - 150 вертолетов "Блэк Хок", но и здесь речь идет лишь о перелицовке давних инициатив.Получается, пишет Ридел, администрация Трампа и саудиты просто собрали в один пакет все прежние "хотелки" и выдали их за якобы заключенную сделку, фиктивность которой не спасает даже стомиллиардная сумма ожиданий - пока контракт не согласован и не подписан, все это не более чем благие намерения.Хуже того: Ридел считает, что заявленная сумма Саудовской Аравии сейчас просто не по силам - их финансовые резервы истощаются из-за падения мировых цен на нефть и затянувшейся больше чем на два года войны в Йемене. За 8 лет президентства Обамы королевство уже заключило с США договора общим объемом в 112 миллиардов долларов, и после падения нефтяных цен Саудовская Аравия регулярно просит о пересмотре сроков очередных платежей по этим контрактам.Ридел напоминает, что крупный пакет этих контрактов был согласован в 2012 году тогдашним министром обороны Бобом Гейтсом, которому пришлось немало постараться, чтобы обеспечить одобрение сделки Конгрессом. Для этого ему пришлось провести трудные консультации и заключить соглашения с региональными соседями Саудовской Аравии (в частности, с Израилем) и гарантировать им защиту их интересов."О том, что сделка Трампа становится чем-то реальным, можно будет судить по реакции Израиля, - пишет Ридел, - который немедленно потребует у США компенсации для поддержки своей обороны на самом современном уровне". Пока такой реакции нет, и, значит, сделка не воспринимается как существенный фактор, влияющий на расстановку сил в регионе. На практике же богатые саудиты просто хотят докупить боеприпасов для того, чтобы продолжать бомбить нищий Йемен (упоминая об этом, Ридел намекает на фактическое соучастие администрации Трампа в этой полугражданской войне на стороне Саудовской Аравии)."Оружейная сделка" оказывается в результате такой же видимостью, как и широко распиаренное "объединение мусульманских стран против терроризма" - если учесть, что раздоры между странами региона Персидского залива продолжают разрастаться. Саудиты только что запустили международную кампанию по политической изоляции Катара, чтобы наказать его за поддержку "Братьев мусульман", информагентства Аль-Джазира и сохранение отношений с Ираном. В итоге вместо объединения усилий арабских государств для сдерживания Ирана регион получил новую эскалацию конфликта, пишет Ридел.