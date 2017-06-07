Жизнь после Pax Americana

Когда США окончательно уйдут в самоизоляцию, мир необратимо изменится, считает публицист и философ Ян Бурума





Порядок, выстроенный по проектам США в Европе и Восточной Азии после 1945 года, уже несколько лет как трещит по швам. Решение президента Дональда Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату лишь ускорило его развал.

Впервые после ранних лет президентства генерала Шарля де Голля во Франции, крупный западный лидер - канцлер Германии Ангела Меркель - открыто заявила, что Европа больше не может полагаться на лидерство США. Есть ирония в том, что это сказанно немцем и убежденным атлантистом, но в действительности это так, потому что Германия в своей трансформации из безжалостной диктатуры в мирную либеральную демократию нуждалась в США больше, чем любая другая страна.

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Возможно, мы должны быть оптимистичны в связи с постепенным завершением проекта Pax Americana. Ни одна имперская система не долговечна. Международный порядок, который выглядел абсолютно логичным, когда мир поднимался из руин Второй мировой войны только для того, чтобы вступить в долгую "холодную войну" между двумя ядерными сверхдержавами, уже не отвечает требованиям и дает возможности реализовать более многообещающие идеи.

Цель НАТО, согласно резкой фразе его первого генерального секретаря лорда Гастингса Исмея, заключалась в том, чтобы “привлечь американцев, отпугнуть русских и сдерживать немцев”. Но Германию больше не нужно “сдерживать”, а после распада Советского Союза регулярно начинаются споры о том, следует ли “отпугивать” Россию. И Трамп прав в одном, даже если он об этом высказался в резкой форме: Европа, как и Япония, слишком сильно зависит от американской военной мощи.

В терминах коллективной безопасности, такая зависимость от США не превращает американских союзников в колонии. И США формально не являются имперской державой. Но общие аспекты имперской дилеммы видны сегодня как в Восточной Азии, так и в Западной Европе. Если США слишком быстро откажутся от своей лидирующей роли, может случиться хаос, а менее конструктивные силы могут постараться занять образовавшийся вакуум. Но если система, возглавляемая США, останется еще надолго, она не даст возможности странам, зависимым от Америки, более ответственно подходить к решению вопросов своей безопасности.

Когда расторгаются имперские договоренности, это зачастую приводит к насилию. Геноцид армян сопровождал кончину Османского государства. Падение Австро-Венгерской Империи вызвало кровавую волну антисемитизма и радикального национализма. Нечто подобное произошло и когда распалась маленькая Балканская империя Югославия Иосипа Броза Тито. Более миллиона индусов и мусульман погибли в ужасной резне на религиозной почве, когда "британский сахиб" разделил свою колонию на Индию и Пакистан и оставил их на произвол судьбы.

Эра Трампа должна подготовить нас к последствиям того, что порядок, созданный Америкой после 1945 года, закончится.

Это вовсе не аргумент в пользу империализма. Но эра Трампа должна подготовить нас к столкновению с последствиями того, что порядок, введенный Америкой после 1945 года, закончится. Американское лидерство, очевидно, было ошибочным предприятием, оно привело к ненужным войнам и поддержке слишком многих сомнительных союзников в борьбе с коммунизмом. Но у него было и много положительных факторов. Западная Европа, Япония и даже, с опозданием, Южная Корея и Тайвань, под покровительством США смогли стать свободными и процветающими.

Несмотря на эксцессы антикоммунизма, господство США также работало как тормоз для идеологического экстремизма. Ни коммунизм, ни фашизм, ни радикальный национализм не имели больших шансов развиться в Европе под Pax Americana. Недавние выборы в Нидерландах и Франции свидетельствуют о том, что Трамп, скорее, может выступить в качестве сдерживающего фактора, чем стимула к популистскому экстремизму в Европе. Но если популистская волна станет более мощной, на сегодняшний день в Вашингтоне не найдется никого, кто смог бы ее сдержать.

В Японии зависимость от США и беспокойство по поводу коммунизма маргинализировали левых и сохранили более или менее постоянное доминирование во власти консервативной партии. Но и крайности японского реваншизма также удавалось держать под контролем. Сегодня это довольно сложно из-за того, что США больше не считаются надежным защитником, а страх перед Китаем перерастает в панику.

В отличие от некоторых своих предшественников на посту канцлера, Меркель, выросшая в Восточной Германии, опасается стратегического усиления России. Не вызывает сомнений, что Россия и Китай, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, будут в выигрыше от отказа США от лидерства. Некоторые люди не слишком этим обеспокоены. Россия ближе к Берлину или даже Парижу, чем Вашингтон или Нью-Йорк. Можно заработать огромные деньги, сблизившись с российским и китайским режимами (как это слишком хорошо известно Президенту США). А вероятность того, что Россия или Китай вторгнутся в страны НАТО или в Японию, ничтожно мала.

Если популистская волна станет более мощной, на сегодняшний день в Вашингтоне не найдется никого, кто смог бы ее сдержать.

Но за повышенную уязвимость перед китайскими и российскими посягательствами придется заплатить. Каким бы раздражающим ни было американское господство и сколько бы людей не сожалели о прежних разрушительных войнах, развязанных США, критика политики Америки, президентов и даже культурных традиций была не только допустима, но и рассматривалась как здоровый признак либеральной демократии. Это была одна из “общих ценностей”, которые объединяли Запад.

Такое в принципе невозможно в мире, в котором будет доминировать Китай. Критика быстро приведет к неприятным последствиям, особенно в экономической сфере. Голливудские студии уже подвергают цензуре содержание фильмов, которые, как ожидается, могут быть успешны на китайском рынке. Западные средства массовой информации, которые стремятся сохранить доступ к Москве или Пекину, будут все более аккуратно выбирать выражения и следить за тем, что они печатают и пранслируют. Это нанесет серьезный удар по нашим собственным обществам, которые основаны на принципах открытости и свободы выражения мнений.

Поэтому даже если конец Pax Americana не приведет к военным вторжениям или мировым войнам, мы должны быть готовы к тому, что со временем мы будем вспоминать американскую империю с теплой ностальгией.

Ян Бурума

голландский писатель, публицист,

профессор в Бард Колледж (США)



Copyright: Project Syndicate, 2017

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