Членство в НАТО как ключевой национальный интерес Украины

Политолог Николай Капитоненко о перспективах Украины вступить в Северо-Атлантический Альянс





Разговоры о членстве Украины в НАТО обречены постоянно присутствовать в повестке дня, как внутри страны, так в и диалоге с партнерами и недругами. Где-то они играют роль аргументов, где-то выступают обещаниями, а где-то блефом. Это в целом нормально для страны, ставшей жертвой агрессии со стороны соседа, поправшего все нормы и принципы международного права.

Такие разговоры имеют три уровня сложности. На самом простом речь идет о наших желаниях, на более сложном - о нашей ценности как союзника, и на самом замысловатом - о стратегических интересах наших партнеров. Драма украинской внешней политики заключается в том, что мы пока говорим только о самих себе.

Для НАТО не важны разговоры о демократии. Для Альянса принципиальна предсказуемость союзников, которая как раз и обеспечивается в том числе демократическими нормами и институтами. Кандидаты на членство сдают экзамен не на умение говорить о демократии, а на способность ее обеспечивать.

Риторика о членстве в НАТО зазвучала в Украине давно. Она стала как бы естественным продолжением, во-первых, процесса расширения Альянса в 1990-х годах, а, во-вторых, тех заклинаний о важности и ценности Украины как геополитического актива, которыми мы сами себя загипнотизировали всерьез и надолго. Представлялось само собой разумеющимся, что Запад будет очень хотеть заполучить в нас в союзники, устроит по этому поводу дуэль с Россией, а нам останется только выбрать победителя или проводить мудрую политику "многовекторности", торгуя риторикой с обеими сторонами. Время шло, политическая действительность предоставляла все меньше доказательств такого оптимистического взгляда на вещи, а Украина потихоньку сползала в болото неэффективности и - с 2010 года - авторитаризма. В результате мы получили несколько неприятных уроков, - скажем, когда нам не дали ПДЧ в Бухаресте. Впрочем, эти уроки остались не усвоенными, и убеждение в том, что Украина сегодня очень нужна НАТО, остается аксиомой для многих.Тем не менее, драматические события последних лет заставили некоторых перейти на второй уровень и задуматься о том, чем Украина может быть полезна для Альянса. Ведь риски и опасности, связанные с нашим потенциальным членством, очевидны всем. Размышления над этим вопросом, как правило, заканчиваются выводом, что наш опыт войны с Россией может пригодиться странам-членам НАТО. Что по этому поводу можно заметить? Во-первых, то, что опыт этот интересен далеко не всем. Да, есть страны, которые напуганы агрессивным ревизионизмом Кремля, главным образом восточноевропейские. Но есть много тех, кто воевать с Россией не собирается, да и не может по причинам географическим. Во-вторых, есть и такие, кто с Россией будут сотрудничать по широкому кругу вопросов. Сегодняшние времена отличаются от "холодной войны", и восприятие России в качестве главной угрозы безопасности всего Альянса несколько иное, чем было тридцать лет назад. Да, опыт нашего противостояния российским угрозам весьма ценен, но конвертировать его в желание всех стран Альянса принимать на себя наши риски будет сложнее, чем кажется. Решения в НАТО принимаются консенсусом, и, как нас должен был научить опыт 2008 года, даже активной поддержки самых влиятельных членов будет недостаточно для принятия нужных нам решений. Нам нужны дополнительные аргументы, и искать их нужно там, куда НАТО годами не устает нам указывать - в общих ценностях. Ценности эти имеют не риторическое или символическое, но стратегическое значение. Другими словами, о них нужно не говорить, а исповедовать на практике. Для НАТО неважны разговоры о демократии. Для него принципиальна предсказуемость союзников, которая как раз и обеспечивается в том числе демократическими нормами и институтами. Кандидаты на членство сдают экзамен не на умение говорить о демократии, а на способность ее обеспечивать.

Если мы сможем доказать свою полезность, предсказуемость и последовательность, нам останется решить самую сложную задачу: понять интересы наших партнеров. Предыдущая история украинской внешней политики не дает оснований заподозрить нас в умении это делать. НАТО - это многосторонний альянс, в основе эффективности которого лежит высокая степень доверия к готовности стран защищать друг друга. Любой потенциальный агрессор будет взвешивать, готов ли он иметь дело со всеми союзниками, и ключевую роль в принятии им решения будет играть вероятность того, что вся НАТО станет защищать жертву агрессии. Это соображение будет даже более важным, чем совокупные военные возможности стран-членов. Поэтому для НАТО так важна уверенность в готовности всех без исключения выполнять требования Статьи 5 Вашингтонского договора. Именно поэтому туманность Дональда Трампа по этому поводу была так чувствительно воспринята союзниками. Поэтому единство в восприятии угроз играет такую важную роль.



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И с этими же соображениями связаны главные сложности вступления Украины в НАТО. В этом случае каждому члену НАТО придется решать, готов ли он воевать с Россией для того, чтобы защищать нас. Уверенности в том, что все и каждый из 29 стран-членов ответит положительно, нет. А это ставит под сомнение ключевое условие эффективности НАТО.

Вот где главное препятствие на нашем пути в НАТО, и здесь же главные ориентиры для сближения с Альянсом. Наверное, лучшим свидетельством нашего умения понимать интересы партнеров станет прекращение гневной риторики в адрес Берлина и Парижа, закрывших в 2008 году для нас путь к быстрому членству в Альянсе. Дело тогда было в нежелании двух европейских лидеров подрывать основы надежности НАТО, а не в происках "вездесущего" Кремля. Мы должны осознать, что мало кто в НАТО сомневается в нашем желании стать членами организации. Сомневаются в нашей ценности - и в том, что наше членство не подорвет единства внутри.



Главным национальным интересом Украины выступает обеспечение собственной безопасности, а следующим в иерархии - восстановление безопасности региональной. Членство в НАТО - это инструмент для достижения этих интересов.

Решению какой из вышеперечисленных задач способствует закрепление членства в НАТО в качестве ключевого национального интереса? Очевидно, оно касается только наших желаний получить решение собственных проблем здесь и сейчас. Мы можем еще более настойчиво требовать, чем делали это в 2008 году. Но в таком случае нужно быть готовыми к разочарованиям.

Главным национальным интересом Украины выступает обеспечение собственной безопасности, а следующим в иерархии - восстановление безопасности региональной. Членство в НАТО - это инструмент для достижения этих интересов. Чем полнее мы это будем понимать, тем более ценными партнерами для Альянса сможем стать.

Николай Капитоненко

редактор UA: Ukraine Analytica

специально для LIGA.net

